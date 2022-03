À la française. Connaissez-vous le secret du charme français ?

On dit que la France en est propriétaire depuis des décennies meilleur style de mode. C’est peut-être un peu cliché, mais c’est toujours vrai. Ils sont tellement imparfaits. Comment obtenir cette indifférence aussi ? Trouvez votre style de signature, n’exagérez pas avec le maquillage et concentrez-vous sur les soins de la peau. Et le plus important : profitez de chaque jour !

Soins de la peau prioritaires

Plus que le maquillage, ce sont les soins de la peau. Les Français voient les soins personnels comme un investissement dans l’avenir. Ils préfèrent les ingrédients naturels et en même temps suivent les nouvelles tendances technologiques et aiment choyer les professionnels. soins cosmétiques. « Ils utilisent une texture crème légère mais nourrissante, un doux manteau d’eau chaude, nettoient la peau avec des produits doux, du baume à lèvres dans chaque sac et en été ils utilisent un SPF presque rituellement », explique Adéla Chauville Středová, fondatrice du premier Prague. paralysie La Pharmacie Française, où, suivant le modèle français, ils se concentrent non seulement sur les parfums, mais surtout sur la dermocosmétique, et proposent en même temps des consultations professionnelles et des soins en salon.

Maquillage adéquat

Beaucoup de maquillage ne peut jamais être bon. Tandis que la moitié du monde façonnait avec colère son visage avec Kim Kardashian (41), les standards de beauté français sont ailleurs.

« On a tendance à voir plus d’imperfections et à essayer de les cacher. En France, par contre, quand une femme trouve ce qu’elle aime, elle essaie de mettre en valeur ce trait. Ensuite, elle s’aime et grâce à ça, elle obtient ‘je ne sais quoi’ et unicité quelque chose de spécial », ont déclaré le jeune entrepreneur et sa mère.

Vous pouvez attraper la même tendance Violette Serrat (32) l’un des maquilleurs français les plus connus. Son travail tente de nous rappeler que nous naissons parfaits et que le maquillage est un jeu qui souligne notre unicité. C’est pourquoi elle utilise rarement du maquillage dans ses tutoriels et ne travaille généralement qu’avec un correcteur sous les yeux et autour du nez et de la bouche. Elle applique négligemment le fard à joues, ne saute pas l’eau de Javel et met ensuite en valeur ses lèvres ou ses yeux. Selon lui, le maquillage doit être facile et rapide. Nous sommes d’accord!

Photo : PearlWinchester, Shutterstock.com Le rouge à lèvres rouge est un incontournable pour presque toutes les femmes françaises

Sentiment de mode

s’est calmé. Il capture le style de la mode des femmes françaises. « Les clés de leur succès sont la féminité et l’intemporalité. Elles n’ont pas besoin de se plier aux tendances et, à la place, elles peuvent investir dans des pièces qui ont fait leurs preuves depuis des années et qu’elles transmettent souvent de génération en génération », pense la styliste Irena Vokrojová.

Et qu’est-ce qu’une femme française ordinaire ne peut pas faire sans elle ? « Ce sont assurément des jeans ajustés, des vestes intemporelles, des sacs à main de qualité et rouge à lèvres», a ajouté le styliste. Alors qu’y a-t-il à apprendre du français? Créez votre « uniforme » sur lequel vous pouvez compter. Il doit refléter ce que vous aimez et ce qui vous fait du bien.

Photo: Profimedia.cz L’une des icônes de la mode les plus célèbres de France est la créatrice et influenceuse Jeanne Damas (29 ans). Son style raffiné est célèbre

Comment obtenir un vrai look de fille française

Que pouvez-vous changer dans votre style pour plus d’aisance et de charme à la française ? Adéla Chauville Středová vit en France depuis quatre ans et explique : « Les femmes françaises apprécient la nature, à la fois tangible et subtile et complexe, qui accentue les caractéristiques uniques de celle qui la porte. Cheveux bouclés à la texture naturelle, légèrement méchés technique de balayage. Ils préfèrent un maquillage naturel doux, parfois complété par un rouge à lèvres fort, mais seuls les doigts l’appliquent, ou ligne noire – mais jamais en même temps. »

Et qu’en est-il de la mode et des vêtements ? « Pour moi, le symbole de la France, c’est l’association d’un manteau oversize, d’un jean taille haute et de bottines à petits talons », ajoute Adéla Chauville Středová.

Photo: Profimedia.cz Les vêtements de Jeanne Damas ne sont ni compliqués ni exagérés – il y a de la beauté dans la simplicité

Les français se chouchoutent