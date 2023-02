La baguette française et le rhum cubain sont un patrimoine culturel, l’UNESCO a décidé

Il est reconnu par la communauté professionnelle de la boulangerie. Une baguette, c’est de la farine, de l’eau, du sel, du sucre et un savoir-faire artisanal, explique Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la boulangerie et de la confiserie.

La consommation de baguettes en France a progressivement diminué, 12 millions de personnes en mangent chaque jour. Le nombre de boulangeries artisanales suivant le procédé traditionnel de la pâtisserie française diminue.

30 novembre 2022 à 23h26 pspvek archivé : 30 novembre 2022 à 12h24

L’année dernière, il était de 55 000, actuellement il n’y en a qu’environ 35 000 dans les boulangeries commerciales. Les inscriptions sur la liste de l’Unesco visent avant tout à préserver la tradition, selon l’homme politique qui a nominé la baguette pour la première liste en 2021.

Le nom français baguette signifie très petit. La nomination du pain traditionnel a également été soutenue par le président Emmanuel Macron qui a déclaré que la baguette était de 250 grammes de magie et de perfection.

La baguette, qui est aujourd’hui un symbole mondial de la France, fait partie intégrante de l’alimentation française depuis au moins 100 ans, et il existe plusieurs rumeurs sur ses origines. Selon l’un d’eux, il a été inventé par le boulanger Napoléon Bonaparte pour que ses soldats puissent mieux porter leurs vêtements. Selon une autre légende, la baguette aurait été inventée par le boulanger autrichien August Zang, selon l’agence de presse Reuters.

Cette semaine, le comité évalue 46 propositions d’inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel, dont une proposition conjointe pour esk et cinq cents autres pour l’inscription d’édifices religieux sur cette liste. La nomination sera décidée jeudi.

Rhum cubain, polka coréenne et danse japonaise

Outre les baguettes françaises, la production traditionnelle de rhum cubain et de demi-nouilles nord-coréennes, les danses traditionnelles des masques coréens et les danses japonaises furj odori figurent sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Le Comité intergouvernemental pour la protection du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO évalue actuellement 46 propositions, dont des candidatures de la République tchèque, d’Autriche, d’Allemagne, de Lettonie, de Pologne et d’Espagne pour l’inclusion de sites païens sur cette liste.

La tradition reconnue de fabrication du rhum et le savoir-faire des maîtres cubains sont un grand honneur pour nous, a déclaré à l’AFP un maître rhumier cubain, Asbel Morales. Depuis plus de 155 ans et huit générations, le savoir faire de cette boisson est partagé. Ce rhum léger à 40% d’alcool est fabriqué à partir de sirop d’étain ou de mélasse, rapporte l’AFP. C’est un mode de vie qui comprend un code d’éthique, le respect de la culture cubaine du rhum, de son histoire et des procédures éprouvées pour le passage des enseignes et des marchés, qui font partie de la proposition de Cuba à l’UNESCO.

La réunion du comité dans le centre de Rabat, au Maroc, comprenait, par exemple, la baguette française, une danse masquée coréenne traditionnelle appelée le talchum, qui combine la danse avec la performance, et donc des éléments de théâtre. La danse rituelle japonaise furj odori et la préparation des nouilles demi-nung, un plat nord-coréen, sont également nouvelles sur la liste de l’UNESCO.

Parmi les propositions à décider par le comité de l’UNESCO, par exemple, plusieurs pays, dont la Slovaquie, ont demandé une liste d’élevage des races de chevaux Lipice, la Serbie a soumis une demande de liste des traditions de fabrication des couches Ljivovica. , et plusieurs pays du Moyen-Orient souhaitent enregistrer conjointement le calendrier d’élevage.