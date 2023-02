Le zoo de Prague a un nouveau coyote femelle. Il est arrivé de France | Entreprise | Nouvelles | Potins de Prague

Une coyote femelle de près de deux ans du zoo d’Amiens en France est arrivée au zoo de Prague. Bien qu’il soit à Prague depuis novembre dernier, il a récemment commencé à se rapprocher du chien de cinq ans, avec qui il est devenu un partenaire d’élevage. Les visiteurs peuvent apercevoir une paire de coyotes dans la petite zone des carnivores américains près de l’enclos des ours polaires.

L’élevage de coyotes dans les zoos est un peu écrasant de nos jours

Le coyote vit principalement sur le territoire de l’Amérique centrale et du Sud, sa patrie est le Panama, mais aussi le Pérou, le Brésil ou le Paraguay. Là, cependant, il est menacé par l’expansion des terres agricoles, entraînant une réduction de la taille du milieu naturel et une pénurie de proies due au braconnage. Cependant, l’un des problèmes est une maladie mortelle qui peut être transmise aux coyotes par les chiens domestiques. C’est pourquoi le coyote figure sur la liste rouge de l’UICN des espèces menacées.

Les premiers coyotes sont arrivés au zoo de Prague en 1988, et depuis lors, plus de cinquante chiots ont été élevés à Prague. Aujourd’hui, l’élevage de ces chiens dans les zoos est assez extraordinaire. La raison en est aussi que les chiens sont très sensibles à toute perturbation lorsqu’ils élèvent leurs petits.

Les oursons pourraient arriver au zoo cette année

« Le coyote français femelle a été sélectionné par les coordinateurs du programme d’élevage européen comme un match parfait pour le haras de notre éleveur. N’importe quel chiot enrichirait la race européenne, car le mâle lui-même est également très précieux génétiquement et n’est apparenté à aucun autre coyote. sur le continent, son père nous est venu du Japon. Nous espérons donc avoir un enfant cette année. a déclaré le conservateur du zoo des mammifères sur le site Web Pavel Brandl.

« Le match entre les deux animaux s’est déroulé sans problème. La femelle s’approche d’abord et marque elle-même la cage. Non sans raison, elle le fait en se tenant debout sur ses pattes avant dans une position dite debout afin de placer la marque le plus haut possible. Le mâle le marque alors à nouveau et commence immédiatement à s’intéresser aux femmes. Maintenant, ils vont partout ensemble, ils dorment même recroquevillés dans un trou. la tête d’un garde de petit mammifère décrit le comportement du couple Denisa Zbehlikova.

Les visiteurs peuvent apercevoir plusieurs coyotes dans la zone du petit carnivore américain. Les femelles sont plus petites que les mâles et ont un plumage plus foncé. Les mâles sont plus légers, ce qui est caractéristique des chiens adultes.