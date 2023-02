Un auteur à succès français prédit des attaques contre des musulmans et des mosquées jugées

La police va maintenant enquêter pour savoir si l’écrivain a commis un crime de haine lors de sa comparution fin novembre. À cette époque, Houellebeck est interviewé par le philosophe et essayiste Michel Onfray pour le magazine Front Populaire.

« Au début de la Reconquête, l’Espagne était sous domination musulmane. Nous ne sommes pas encore dans cette situation. Mais il est sûr de dire que les gens se sont armés. Ils obtiennent des fusils et suivent des cours de tir. Et ce ne sont pas des têtes brûlées. Quand la zone sera sous le contrôle des islamistes, je pense qu’il y aura de la résistance. Il y aura des tueries et des fusillades dans les mosquées, dans les cafés où vont les musulmans, bref, le Bataclan est à l’envers », ont déclaré les auteurs en référence à l’attentat terroriste islamiste contre un club de musique en novembre 2015 qui a fait 90 morts.