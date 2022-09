Klara Notaro : La France comprend le départ d’Elizabeth II. comme le point après le XXe siècle

Reine Elizabeth II. Il aime la France. Il parle un français parfait et est très mécontent quand les français lui parlent en anglais. Ceci est considéré comme de la négligence.

Sa connaissance de l’histoire de France, étroitement liée à l’Angleterre, est sans limite.

Il se rend en France pour des visites officielles et privées. En tant que reine, elle a effectué cinq visites d’État en France et rencontré neuf présidents français au cours de sa vie.

Il admirait le général de Gaulle, qui s’est battu pour la victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Liée par l’amitié du président socialiste François Mitterrand, la reine apprécie son éducation et son humour.

Il a également sympathisé avec le président Jacques Chirac, qui, bien qu’il ait violé l’étiquette en envoyant des baisers du train d’opérette lors d’un voyage festif à Londres, était un homme courtois et plein d’humour.

Si Elizabeth II est allée en France en tant que personne privée, c’était donc principalement pour monter à cheval. Il visite de nombreux haras où il sélectionne des chevaux pour son propre élevage.

Lors d’une visite officielle en France en 1972, lorsque Georges Pompidou était président, la reine a déclaré: « Nous ne roulons pas du même côté de la route, mais nous roulons dans la même direction. » Il a parlé d’une nouvelle Europe forte. .

Au cours de la même visite, il a également rencontré « Cher oncle David », nul autre que l’ancien roi Édouard VIII, qui a abdiqué en 1936 en faveur du père de la reine. « Cher oncle David » vit en France avec sa femme américaine, Wallis Simpson – tous deux connus pour leur sympathie pour Adolf Hitler et fascinés par l’Allemagne fasciste.

Le soleil de notre vie

Aujourd’hui, les Français pleurent la reine Elizabeth II, qui les a impressionnés par sa bravoure lors des attentats de Londres lorsqu’elle était enfant, et admirent sa persévérance dans sa mission sacrée d’unir la nation.

La mort de la reine attrista même les Anglais vivant en France. Plus de 150 000 Britanniques ont trouvé une résidence secondaire en France, vivant principalement dans la région du Périgord dans le sud-ouest du pays. Ils réparent de vieux domaines et châteaux ici. Ils sont à la retraite ou exercent une activité dans le secteur de l’hôtellerie.

Désormais, ils se sentent exclus, loin du cortège funèbre qui apporte réconfort et sentiment d’appartenance aux citoyens britanniques. Ils ont dit : « Votre Majesté est notre soleil qui nous accompagne toute notre vie. »

Mais de nombreux commentateurs politiques pensent que la reine pourrait sortir de son rôle non partisan et signaler plus clairement que le bleu de sa robe et de son chapeau que le Brexit signifie une incertitude économique pour la Grande-Bretagne.

Le publiciste Christophe Barbier a décrit le spectaculaire cortège funèbre comme le chant des bonnes vieilles oies anglaises.

La France considère à la fois la reine Elizabeth II. pour la personnalité exceptionnelle de l’histoire moderne et son départ de ce monde comme la fin définitive du XXe siècle.

L’auteur est écrivain, vit à Paris