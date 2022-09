Une joueuse de volley-ball jouera pour la victoire en championnat européen après un thriller avec des Roumaines

La joueuse tchèque de volley-ball domine à nouveau la Ligue Europa après trois ans de victoire contre la Roumanie. Il suffit de battre la France dimanche.

Jeudi soir à Prostějov, les volleyeurs tchèques ont battu la Roumanie 3 à 2 en demi-finale de l’Or de la Ligue Europa après une bataille en cinq sets et se sont qualifiés pour la victoire au classement général dans la prestigieuse compétition. Ils se sont rendus pour le voir en France, qui a balayé la Croatie 3-0 lors de sa deuxième demi-finale. La course au titre a eu lieu dimanche à Orléans, en France.

« C’était un match très difficile, les filles roumaines ont joué un très bon volley-ball. On n’a pas pu mettre la pression sur l’adversaire côté réception, on a eu des problèmes mais je suis très fier de cette jeune équipe. Les joueurs expérimentés ont pris leurs responsabilités et attiré les plus jeunes. C’est un grand succès pour moi, que nous soyons en finale et en même temps nous sommes également qualifiés pour la Challenger Cup », a déclaré le sélectionneur grec de l’équipe nationale tchèque, Giannis Athanasopoulos.

Le public de Prostějov, qui a fait l’éloge des joueurs tchèques après le match, a également contribué de manière significative au succès. « Les fans nous soutiennent incroyablement tout le temps. C’est formidable pour moi de jouer ici, c’est une question de cœur. Après tout, nous avons récemment célébré le titre tchèque ici et maintenant c’est à nouveau génial », a ajouté un autre joueur. Klára Faltínová, le pilier du club Prostejov.

« L’ambiance a joué un grand rôle. Les fans nous ont fait avancer de manière incroyable. Nous avons tous joué de manière agressive, en équipe, ce qui, je pense, a fonctionné le mieux », a ajouté Magdalena Bukovska.

Devant neuf cents supporters, les Tchèques ont remporté les premier et troisième sets à Prostějov, mais dans les deux cas les adversaires ont pu combler le déficit. Dans un court set décisif, l’équipe locale a rebondi contre la Roumanie à des moments clés jusqu’à 10:7 et n’a jamais abandonné la tête. Orvošová a marqué quatre balles de match pour l’équipe et Trnková, un bloqueur fracassant, a converti la seconde.

« Il est important que nous ne baissions pas la tête dans des situations difficiles et que nous continuions à nous battre. Même si on ne réussit pas certains bals, on ne lâche rien. Nous croyons toujours que nous pouvons le briser. Notre esprit combatif est la clé de la victoire », estime-t-il, un autre pilier tchèque, Veronika Dostálová.

La capitaine Michaela Mlejnková a recherché des moments clés dans les troisième et quatrième sets. « Là, nous avons repoussé la Roumanie au service et nous nous sommes facilité la tâche en défense. Et le tie-break ? C’est une loterie, décidée avec notre combativité et notre patience », évalue Mlejnková. Après avoir remporté le titre français avec le club Volero Le Cannet, il frappera dimanche en France pour le trophée prisé au choix du représentant.

« J’aurais peut-être préféré aller en Croatie, car nos garçons joueront également dans le Final Four là-bas et nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Mais si vous voulez gagner quelque chose, vous devez battre tout le monde. Donc pas de problème c’est arrivé. aller en France », a déclaré Mlejnková. Et sa coéquipière Dostálova a ajouté : « Même en France, nous devons contrôler chaque ballon de manière complète et agressive. La façon dont nous l’avons montré contre la Roumanie. »

Pour la sélection rajeunie, la finale de dimanche sera une autre expérience enrichissante. « Nous avons des joueurs dans l’équipe qui font partie de l’équipe nationale depuis longtemps, mais maintenant ils doivent être des leaders. Nous avons mis dix nouveaux noms dans l’alignement pour cette saison, notre objectif est d’intégrer de jeunes joueurs dans notre système. C’est un excellent résultat et il reste encore une grande finale à venir pour nous », a déclaré l’entraîneur Athanasopoulos.