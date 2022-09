La Russie a aussi des colonies en Afrique. À ce jour, les puissances mondiales se disputent

Vous pouvez également écouter l’article en version audio.

La Russie a-t-elle ou non des colonies en Afrique ? Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, cette question a résonné, en particulier concernant la guerre, sur Twitter africain.

Alors que certains utilisateurs africains voient de l’hypocrisie dans le comportement des pays européens aujourd’hui, car ces pays ont « occupé » un territoire étranger (l’Afrique) dans le passé, d’autres soulignent que la Russie a aussi sa propre, bien que brève, histoire coloniale en Afrique.

Nouvelle colonie de Moscou

La « chasse africaine » a atteint son apogée à la fin du 19ème siècle. Elle était dominée par des puissances européennes, dont la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne ou le Portugal, qui lors de la conférence de Berlin (au tournant de 1884 et 1885) ont divisé leurs sphères d’influence et établi des frontières géométriques. A savoir, celles que l’on peut encore voir sur les cartes aujourd’hui. La Russie ne veut pas non plus être laissée pour compte.

L’aventurier russe Nikolay Ivanovich Ashinov a profité de l’occasion lors de son voyage dans l’empire d’Éthiopie de l’époque, dans le but de renforcer les relations mutuelles. Avec sa compagnie d’environ 200 cosaques, en janvier 1889, Ashinov jette l’ancre dans le village de Sagallo dans l’actuelle région de Djibouti, qu’il nomme la Nouvelle Moscou. serveur RFE/RL.

« La colonie (russe) était l’aile gauche des relations russo-éthiopiennes, qui étaient chaleureuses et intenses au tournant du XIXe siècle », a déclaré l’afrikaiste Jan Záhořík de l’Université de Bohême occidentale à Pilsen à Seznam Zprávy.

Le tsar Alexandre III cependant, selon Záhořík, il s’est éloigné des actions des cosaques, et les envahisseurs ont été rapidement chassés par les Français, qui se battaient pour une position dominante dans la région. L’État russe n’a donc duré que quelques semaines, et aucun monument de cette période ne subsiste aujourd’hui à Djibouti.

Actuellement, selon Záhořík, la Russie n’a pas de relations supérieures à la norme avec Djibouti. Selon lui, l’offre de Moscou est très limitée par rapport à Pékin, qui a une position forte dans la région. « (La Russie) peut proposer toutes sortes de contrats d’armement, de contacts ou de programmes de formation », a-t-il donné un exemple.

Une importante plaque tournante du transport dans le monde

Mais l’importance de Djibouti ne cesse de croître. Le pays de près d’un million d’habitants est aujourd’hui une plaque tournante importante pour le transport maritime mondial, les navires passant d’Asie en Europe et vice versa. Quiconque décide d’entrer dans la Mer Rouge doit franchir la « Porte des Larmes » (Détroit de Mandeb) et les eaux de Djibouti. D’après l’allemand serveur Deutsche Welle Jusqu’à 10 % du commerce mondial transite par cette route.

Guerre en Ukraine : quelle est la prochaine étape pour déplacer Twitter en Afrique ? Les opinions africaines sur la Russie en ce qui concerne la guerre en Ukraine sont mitigées depuis sa création. Certains ont exprimé leur solidarité avec l’Ukraine, d’autres ont soutenu le président russe Vladimir Poutine et ont fait preuve de deux poids deux mesures de la part de l’Occident.

« Djibouti est très important lorsqu’il s’agit de contrôler la circulation des marchandises, y compris les matières premières stratégiques, et c’est l’une des raisons pour lesquelles les puissances mondiales construisent des bases militaires dans ce pays. Une autre raison est la présence de pirates dans les eaux somaliennes », a expliqué l’homme africain.

Ainsi, il se réfère, entre autres, au premier du pays. C’est à Djibouti que se trouvent le plus grand nombre de bases militaires de tout le continent. Le plus grand avec cinq mille soldats appartient aux États-Unis, qui l’ont établi dans le pays après le 11 septembre 2001. D’autres pays ont également des postes militaires ici.

Le Japon l’a construit en 2009. C’était en réponse à l’augmentation des activités de piraterie à l’époque, et la base a été utilisée pour gérer les opérations militaires dans la région, selon l’Allemagne. serveur Deutsche Welle. Il en va de même pour l’Espagne et l’Italie. Ils coopèrent tous avec les États-Unis dans des opérations militaires, a-t-il écrit Anglais Service public de la BBC.

Depuis 2017, Pékin dispose également d’une base militaire à Djibouti, qui est la seule à ne pas être située directement sur le territoire chinois. Cependant, selon les spéculations des médias étrangers et les experts en relations internationales, il pourrait ne pas être le dernier.

La puissance de la Chine

« La Chine est présente dans tous les secteurs possibles de l’économie – la construction de toutes les infrastructures de base, le commerce des biens, des services et le troc. L’avantage est qu’elle propose ses marchandises à des prix acceptables, ce que, par exemple, les pays occidentaux ne peuvent pas se permettre dans certains secteurs de l’économie », explique Záhořík à propos de l’influence de la Chine à Djibouti.

Où la Chine a-t-elle une base ? Joseph Wen de Taiwan a développé un projet qui est maintenant sanctifié même par les analystes militaires. Depuis 2020, crée systématiquement des carte en ligne avec des informations détaillées sur plus de 1 500 bases militaires chinoises non seulement sur le territoire chinois, mais aussi dans le monde entier.

Outre la navigation, Djibouti était également un lien terrestre important vers l’Éthiopie et plus loin vers l’intérieur de l’Afrique. Par exemple, le 30 août, le premier navire transportant des céréales ukrainiennes à destination de l’Afrique est arrivé au port de Djibouti depuis le début de la guerre. Le grain est ensuite acheminé par chemin de fer vers l’Éthiopie et d’autres pays, a-t-il déclaré. serveur Al Jazeera.

« La ligne entre Addis-Abeba et Djibouti est très importante. Le chemin de fer a été construit à l’origine par les Français au tournant des XIXe et XXe siècles, puis a progressivement disparu pendant la guerre froide, et au cours de la dernière décennie, la Chine l’a reconstruit et l’a électrocuté », explique Záhořík sur l’histoire du chemin de fer.

La situation des gens ne change pas

Selon DW, les ports de Djibouti rapportent annuellement jusqu’à 2,4 milliards de couronnes (100 millions d’euros) au Trésor public. Cependant, les revenus ont été principalement utilisés pour la modernisation du port et n’ont pas changé la vie des gens ordinaires.

« Quand vous regardez la situation sur le terrain, la principale chose que vous verrez, c’est que les gens sont encore très pauvres. Djibouti est toujours l’un des pays les plus pauvres de la région », a déclaré à DW Hassan Khannenje, directeur du Horn Institute for Strategic Studies, un groupe de réflexion régional basé à Nairobi, au Kenya.