La Russie a réussi à recruter des alliés autour de la chancelière allemande Angela Merkel ou dans les services secrets autrichiens. Un homme d’affaires russe en exil, Mikhail Khodorkovsky, a déclaré aux législateurs. Selon lui, le député communiste tchèque Zdeněk Ondráček ou un certain nombre d’hommes politiques français sont également liés au Kremlin.

Khodorkovski il s’est exprimé par vidéo devant une commission spéciale sur l’ingérence étrangère. Il a souligné que les politiciens faisaient partie d’un réseau pro-russe qui s’étendait à travers l’État je et s’étend à la République tchèque, à Chypre, à la France, à la Grèce, à la Lituanie, à la Lettonie, à l’Allemagne ou à la Pologne, serveur d’écriture L’UE observe.

Un homme d’affaires russe en fuite et critique du régime à Moscou a également décrit qu’en allemand Le groupe de réflexion Dialogue des civilisations fondé par l’oligarque russe Vladimir Yakounine « a été utilisé pour identifier les alliés potentiels du Kremlin parmi les élites européennes ». Le président tchèque Miloš Zeman et son prédécesseur Václav Klaus ont rencontré à plusieurs reprises Jakunin. Khodorkovsky a ajouté que l’une des sources de Yakounine était quelqu’un proche de lui Merkel.

Masque selon Khodorkovsky, il a également utilisé le fugitif financier autrichien Jan Maršálek pour recruter des officiers de renseignement de haut rang. L’homme d’affaires organiserait également des fêtes pour obtenir des informations auprès d’autres responsables politiques et de la sécurité.

« Certaines des informations que je vous ai données ne peuvent pas être confirmées par nos sources au tribunal car nous sommes préoccupés par leur vie et celle de leurs familles en Russie », a-t-il expliqué.

Les alliés de la Russie en République tchèque

Son organisation à but non lucratif pro-démocratie, basée au UK File Centre, a envoyé lundi le document de 60 pages au député européen via des pages sécurisées. Selon lui, le principal mécanisme utilisé par la Russie pour gagner de l’influence en Europe est la corruption.

Khodorkovsky, qui s’est disputé avec le président russe Vladimir Poutine dans le passé et a passé du temps en prison, a ajouté que le réseau russe en République tchèque était composé du haut responsable du gouvernement ou député communiste Zdenek Ondracek. « Je ne commenterai pas les bêtises russes », a ensuite démenti l’homme politique tchèque.

Dans le passé, Ondráček s’est rendu dans la République autoproclamée de Donetsk, où il a été accueilli par des louanges et l’hymne national tchèque. Mais le politicien a affirmé plus tard qu’il s’agissait d’un voyage personnel.

Selon Khodorkovsky, l’homme d’affaires Yevgeny Prigozhin a alors obtenu des composants pour des armes de destruction massive et recherché des politiciens allemands qui légitimeraient des élections douteuses dans les pays africains soutenant la Russie. Sa ferme de trolls sur Internet, à son tour, cherche à intensifier le sentiment anti-français en Afrique ou à provoquer des conflits diplomatiques entre la France et l’Italie.

De plus, selon Khodorkovsky, les Prigozhins ont tenté de créer un parti politique pro-russe en Grèce autour du politicien Konstantin Gabaeridis. Il a également identifié deux hommes politiques français d’extrême droite comme des espions russes, l’eurodéputé Thierry Mariani et l’ancien eurodéputé Amyeric Chauprade.

L’ancienne procureure chypriote Eleni Loizidou devrait également aider le Kremlin, par exemple en fournissant des informations privilégiées ou en s’ingérant dans les enquêtes.

Palais Poutine

En Lituanie, la Russie a choisi l’ancien ministre des Affaires étrangères et ambassadeur de l’UE en Russie Vygaudas Ushackas comme candidat ami à la présidence, a déclaré Khodorkovsky. Et en Lettonie, le Kremlin peut étendre son influence, car des proches d’oligarques tels que Yuri Kovalchuk ou Nikolai Tokarev dans le pays possèdent des biens immobiliers et des actions dans des entreprises.

« Tokarev et Kovalchuk étaient les principaux membres du financement du palais de Poutine, qui a fait l’objet d’une vidéo de l’opposition Alexei Navalny », a déclaré Khodorkovsky. En janvier, Navalny a révélé que le bâtiment de luxe sur la mer Noire appartenait secrètement au président russe.

« Nous sommes prêts à montrer les preuves que nous avons si les forces de sécurité le demandent, mais bien sûr nous ne partagerons pas ces preuves avec ceux qui ont des liens potentiels avec le Kremlin », a ajouté Khodorkovsky.

Cependant, l’observateur de l’UE a averti que si Khodorkovsky était préoccupé par la sécurité de ses ressources, alors certains des députés à qui il a parlé, qui ont un document de 60 pages avec des détails, pourraient également constituer une menace.

Par exemple, Mariani, Khodorkovsky, membre du parlement français, étaient membres du comité et ont eu accès au document. Bien qu’il ne se soit pas exprimé lors du meeting de lundi, son compatriote Jean-Lin Lacapelle a pris sa défense et accusé l’homme d’affaires russe d' »une série de meurtres » et de blanchiment d’argent.

Mikhail Khodorkovsky était l’un des oligarques russes des années 1990 et était également impliqué dans la politique. Depuis 1997, il est PDG de Yukos Oil. Il a été arrêté en 2003, alors que ses actifs s’élevaient à 15 milliards de dollars, et deux ans plus tard, un tribunal russe l’a reconnu coupable d’évasion fiscale.

Après sa libération en 2013, il s’installe avec sa famille en Suisse et préside l’Open de Russie (Otkrytaja Rossija). Khodorkovsky est l’un des critiques les plus féroces de Vladimir Poutine et a décrit sa condamnation comme politiquement motivée.

Histoires de l’ambassade de Russie. Les plus gros problèmes de la « base d’espionnage » de Prague :