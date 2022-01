Montpellier est venu par 3-2 à Monaco comme local en Ligue 1 de France

Montpellier vendu par 3-2 a Monaco como local, en un parti de la jornada 22 de la Ligue 1 de France. Para Montpellier los goles fueron marcados par Sepe Elye Wahi (à 13 minutes) et Stephy Mavididi (à 32, 91 minutes). Para Monaco los goles fueron marcados par Wissam Ben Yedder (à 34 minutes) et Vanderson de Oliveira Campos (à 81 minutes).

À la proximité de Fecha, Monaco se médire avec Lyon, mientras que Montpellier tendra à rivaliser avec Saint Etienne.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Classement aux copas internationales

Lors de la finale de la temporada, les 3 premiers du tableau de positions se classent dans la Ligue des champions de 2021/2022. El cuartojugará la Europa League y el quinto puesto ingresará a lasphases de clasificación de la nueva competición europea, la Europa Conference League. Los ltimos dos descenderán a la Ligue 2, mientras que el antepenúltimo Jugará la promoción con el tercero de la Ligue 2.

Lille se coronó en la ltima Ligue 1, impidiéndole al PSG conseguir el tetracampeonato del fútbol francés. Le classement de los máximos ganadores no se alteró : lo lidera Saint Etienne with 10 títulos, lo siguen PSG and Olympique de Marsella, with 9, and Mónaco and Nantes, with 8.