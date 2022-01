23-27. L’Espagne devra attendre pour atteindre les demi-finales

L’équipe espagnole de handball a dû attendre pour être sûre de se qualifier pour les demi-finales des championnats d’Europe en Hongrie et en Slovaquie après avoir perdu dimanche 23-27 contre la Norvège, dans un match où elle n’a jamais trouvé de réponse, ni en attaque ni en défense, à le jeu de l’équipe nordique.

Une défaite, la première de Jordi Ribera lors de ce Championnat d’Europe, qui n’empêchera pas les « Hispaniques » d’accéder à l’ultime journée, où ils affronteront la Pologne déjà éliminée mardi prochain, n’appartient qu’à eux d’accéder à la lutte pour les médailles.

Bien qu’ils aient réalisé qu’ils devaient agir avec la patience requise en attaque pour créer de l’espace dans la solide défense norvégienne, les Espagnols se sont rapidement précipités.

La ruée a entraîné un double problème pour l’équipe espagnole, car avec un tir rapide, il a non seulement permis au gardien Torbjoern Bergerud de gagner en confiance, mais aussi, et peut-être le plus dangereusement, a fourni les ailes pour le jeu de transition rapide de l’équipe nordique.

Un vrai casse-tête pour les « Hispaniques », qui n’ont pas eu le temps d’effectuer des changements attaque-défense et d’organiser leur défense, offrant un large espace que la Norvège a encore et encore exploité grâce au pivot de Magnus Gullerud, qui a inscrit jusqu’à quatre buts dans la première moitié.

Les difficultés offensives et défensives de l’Espagne ont permis aux Nordiques d’atteindre la treizième minute de jeu avec une troublante avance de quatre buts (4-8) qui a contraint l’entraîneur espagnol à demander en urgence un temps mort.

Mais l’Espagne a continué à mener une action offensive dans la zone centrale, malgré le fait que lorsque le ballon a atteint les ailes, il a fait preuve d’une grande efficacité, comme en témoigne le fait qu’Aleix Gómez a marqué les quatre premiers buts de l’équipe espagnole.

La situation semble avoir changé avec le départ du défenseur central Dani Sarmiento, qui n’a guère assuré la continuité du jeu offensif des Espagnols, ce qui s’est immédiatement traduit par une augmentation de leur efficacité (8-10).

L’Espagne a ralenti la transition rapide des Norvégiens, qui manquaient de confiance en leur attaque face à une défense espagnole parfaitement formée.

Une circonstance qui, associée à une faute du gardien Gonzalo Pérez de Vargas, a semblé mettre l’Espagne sur la bonne voie pour diriger la situation, mais encore une fois un manque de succès en attaque, contre la Norvège de plus en plus fermée sur la ligne des six mètres, a mis fin au match. espoirs de retour pour l’équipe espagnole.

L’Espagne est entrée à la pause avec un déficit de trois buts (11-14) qui l’a obligée à effectuer des changements radicaux en seconde période si elle voulait gagner.

Les Espagnols avaient besoin de quelque chose à quoi s’accrocher pour croire à un retour et semblaient le trouver dans le double avantage dont ils bénéficiaient en début de seconde période à l’exception de Vetle Aga et Kent Tonnesen.

Mais même de cette manière, l’équipe espagnole n’a pas pu réduire sa perte, qui n’aurait pas pu être plus chanceuse en tête, car si Erik Toft a marqué avec un ballon qui, après avoir touché le poteau, est entré dans le filet après avoir touché Gonzalo Pérez de Vargas, l’ailier Sebastian Barthold a marqué un but grâce à la chute du défenseur.

Cependant, quelque chose semble changer du côté espagnol, qui, accroché au bras de Maqueda, semble trouver le moyen de blesser la défense norvégienne jusque-là très à l’aise.

En effet, l’Espagne n’a marqué qu’un seul but au tableau d’affichage après quarante minutes (19-20) grâce au but d’Agustín Casado qui a été confirmé au poste d’arrière gauche.

L’ennui, c’est que l’amélioration offensive de l’équipe espagnole ne s’est pas accompagnée d’une montée en puissance défensive, incapable d’empêcher les coups de fouet d’Harald Reinkind et d’Erik Toft de ramener la Norvège à quatre buts (19-23). ) en moins de quinze minutes.

Mais sans la défense, pilier sur lequel reposent leurs récents succès, il y a peu le latéral espagnol, qui, contraint de marquer à chacune de ses attaques pour ne pas laisser échapper la Norvège à coup sûr, a perdu sa fluidité et sa réussite. réalisé en début de deuxième mi-temps.

L’Espagne est restée plus de onze minutes sans marquer et la Norvège a pris le maximum d’avance (19-24) avec dix minutes à jouer.

Un moment où les Espagnols, malgré leur tentative de toucher le gardien Kristian Saeveraas, ont au moins réussi à réduire leur défaite à quatre buts (23-27), soit le même que lorsqu’ils ont battu la Suède, ce qui pourrait être crucial s’il y a un trois. Affrontement à sens unique entre l’Espagne, la Norvège et la Suède, qui s’affronteront lors de la dernière journée.

– Fiche de données:

23 – Espagne : Pérez de Vargas ; Aleix Gómez (5, 2p), Maqueda (6), Casado (3), Chema Márquez (1), ngel Fernández (1) et Figueras (-) -équipe de départ- Corrales (ps), Gurbindo (-), Peciña ( -), Sarmiento (1), Solé (2), Ariño (-), Gideón Guardiola (3), Tarrafeta (-) et Sánchez-Migallón (1)

27 – Norvège : Bergerud ; Bjornsen (2), Reinkind (4), Gullerud (5), O’Sullivan (-), Sagosen (4) et Barthold (6, 1p) -equipo initial- Saeveraas (ps), Aga (), Overjordet (2) , Overby (-), Toft (4), Tonnesen (-), Gulliksen (-), Blonz (-) et Rambo (-)

Scores toutes les cinq minutes : 2-1, 2-5, 5-10, 9-12, 10-13 et 11-14 (Pause) ; 14-17, 18-20, 19-22, 19-24, 21-26 et 23-27 (Fin)

Arbitres : Pavicevic et Raznatovic (MNE). Le Norvégien Vetle Aga (m.60) a été expulsé pour trois suspensions. De plus, ils ont exclu Maqueda et Casado pour l’Espagne pendant deux minutes, et Toft, Overby et Tonnesen pour la Norvège.

Incident : Troisième journée du Groupe II de la deuxième phase du Championnat d’Europe entre la Hongrie et la Slovaquie, disputée à l’Ondrej Nepela Arena de Bratislava.