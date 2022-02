Jourová : Reconnaître le noyau est la victoire du bon sens

La Commission a reconnu le noyau comme une source d’énergie propre, ce qui va contester l’Autriche devant les tribunaux. Pensez-vous que cela peut réussir ? Et comment ce différend peut-il affecter la position de la République tchèque au sein de l’UE ?

Il est délicat de commenter l’issue d’un futur litige. Il est donc supprimé devant les parenthèses.

Il y a une énorme dose de pragmatisme et un sens des réalités dans cette décision de la Commission européenne

Je pense que si on entendait les pays nucléaires, si je simplifiais, et mettais le noyau là comme une ressource durable, on risquerait de perdre ce tribunal, parce que ceux qui disent qu’on aurait été d’accord en Europe ont accepté de remplacer certaines énergies renouvelables et respectueuses de l’environnement Ressources.

C’est pourquoi la Commission a essayé, et j’ai été très impliqué dans le résultat, de trouver une solution qui soit inattaquable.

Autrement dit, nous résistons au fait que nous ayons donné une vignette verte à l’énergie nucléaire ou au gaz naturel, mais nous avons donné un transit là-bas qui montre qu’il faut l’investir pour l’instant, mais clarifions les dates concrètes à l’avenir où il devra passer à d’autres sources.

Mais nous ne connaissons pas l’avenir. Selon vous, la République tchèque peut-elle être sans noyau en ce moment ?

Il ne peut pas, bien sûr que non. Et cette décision de la Commission est une énorme dose de pragmatisme et de sens des réalités.

Certains pays peuvent passer plus rapidement à des ressources propres, principalement en raison des conditions naturelles. Et il y a des pays qui n’ont tout simplement pas ces options et doivent se réchauffer et fournir des garanties solides que l’électricité ira que nous fonctionnerons.

Et nous en avons tenu compte, et c’est clairement une victoire du bon sens et du pragmatisme, mais aussi de la prise en compte des avis d’experts. Ce n’est pas populiste, ce sont vraiment des décisions fondées sur des preuves et des faits.

Peut-être devrais-je simplement ajouter sur quoi portait la décision, qui pourrait maintenant faire l’objet d’un litige. Cette décision a donné des indications aux investisseurs quant à ce dans quoi ils devraient investir afin que nous puissions progressivement passer à ces sources d’énergie propres.

Donc, si nous perdons le terrain, cela signifiera que les investisseurs se trouveront effectivement dans une certaine incertitude ou que la direction indiquée pour l’investissement disparaîtra. Cela ne signifiera pas interdire le noyau.

La décision d’aller vers des ressources vertes ne remonte-t-elle pas un peu à une époque où les décisions politiques précédaient en réalité la réalité technique et le potentiel de l’économie ? Parce que nous n’avons pas toutes les technologies vertes.

C’est pourquoi j’ai dit que la décision était fondée sur les faits et les connaissances scientifiques que nous connaissons aujourd’hui, et en fait, l’ensemble de l’accord vert est en quelque sorte fondé sur la confiance que la technologie progressera, que même en canalisant l’argent des investissements, nous aiderons développer de nouvelles technologies qu’elles nous conduiront vers l’idéal d’une Europe pure.

Nous y fixons différents jalons pour la période qui nous attend, lorsque nous examinerons sans cesse les règles, si elles conviennent, si elles sont technologiquement réalisables et si nous disposons déjà de telles possibilités technologiques qui nous permettront de rester dans cette trajectoires.

Il y a donc certains moments où nous le regardons encore et encore. Mais nous ne voulons pas nous éloigner d’une Europe propre et d’une solution au changement climatique.

Donc, si ces technologies ne sont pas dans 20 ans, on peut s’attendre à ce qu’ils disent : « D’accord, occupons-nous du cœur de la transition pendant encore 20 ans. »

Je suis convaincu que nous disposerons de la technologie et de l’innovation pour nous aider à sortir de cette énorme crise. C’est l’une des crises les plus graves que nous ayons.

Dans cet esprit, la grande question est de savoir s’il faut prendre moins cher de Russie, par exemple, ou plus cher, liquéfié du Qatar, aux États-Unis. La Hongrie a été critiquée pour son accord avec la Russie. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a commenté cela à l’automne, affirmant que les déclarations politiques n’échaufferaient pas les foyers. Serais-tu d’accord avec ça?

Je dois dire que la route hongroise soulève de grandes questions quant à savoir si la Hongrie détient la basse et si elle est un partenaire fiable pour les pays européens. Je laisserais cette évaluation à d’autres maintenant, mais je tiens à dire qu’en matière de gaz, nous abordons la question du passage à un gaz plus propre, plus vert, à d’autres types qui devraient devenir dominants ou à 100 % d’ici 2035.

Mais surtout, nous abordons maintenant la question de l’extrême dépendance de l’UE vis-à-vis des importations en provenance de Russie, et cela prend encore plus d’importance et d’importance maintenant dans la crise russo-ukrainienne. Nous cherchons donc des moyens de réduire la dépendance, et à long terme, c’est clairement un moyen de produire de l’énergie à partir de nos propres ressources.

Et à court terme ?

A court terme, il faut regarder d’où on peut s’approvisionner en gaz pour que ce ne soit pas la Russie.

Et ça bouge quelque part ? Parce qu’il fait froid dehors, il faut se noyer…

Changements. Nous le traitons de manière très intensive.

Qu’est-ce que ça veut dire?

Et s’ils ne le font pas ?

Je ne veux pas anticiper. Nous faisons tout notre possible pour éviter de mettre l’Europe au risque de ne pas chauffer.

Je me souviens comment l’accord renouvelé avec la Russie sur la coopération mutuelle dans l’esprit du don a été donné il y a des années. Vous nous donnez de l’essence, nous vous donnons de l’argent. Ne serait-ce pas une façon d’agir à nouveau ?

Nous n’avons pas fermé la porte aux négociations. La porte est ouverte, mais bien sûr quand on voit de telles hostilités, l’accumulation des forces militaires à la frontière ukrainienne, les avalanches de désinformation qui déferlent sur l’Europe, et l’envahissement de notre espace public par une propagande russe très hostile à l’Europe, à citoyens, aux systèmes démocratiques, alors, bien sûr, il est beaucoup plus difficile de s’asseoir à cette table de négociation. Nous n’avons pas fermé la porte.

L’objectif à long terme est que nous, en tant qu’UE, soyons aussi dépendants que possible des importations de gaz

Et le moment dont vous parlez qu’un traité était en préparation était un moment d’illusion que les relations avec la Russie seraient toujours harmonieuses, qu’elle ne relancerait pas ses efforts impériaux pour reprendre les territoires de l’ère soviétique. Ces temps sont révolus.

Vous préférez donc avoir du gaz plus cher d’outre-mer que celui moins cher de l’Est ?

L’objectif à long terme est d’être le plus dépendant possible des importations. Principalement pour diversifier ces options et réduire la dépendance à un seul fournisseur.

En tant que commissaire européen, vous faites déjà l’expérience du troisième gouvernement tchèque. Dans les précédents, c’était soit le CSSD, soit le mouvement OUI qui dominait. Comment se passe votre coopération avec le nouveau gouvernement, où l’ODS de droite est le plus fort ?

Eh bien, je ne sais pas encore, c’est peu de temps. Mais je dois travailler de manière professionnelle et neutre avec n’importe quel gouvernement dans ma description de poste. Donc la même méthode, la même offre de coopération dans le cadre de mes règles.

Bien sûr, j’ai félicité le Premier ministre Fial et demandé à être entendu lors d’une réunion gouvernementale, ce qui n’a pas encore eu lieu. J’ai aussi des contacts avec certains ministres lorsque nous avons un ordre du jour, lorsque j’ai besoin de savoir comment le ministre le voit.

Mais c’est un programme commun, quel que soit le gouvernement. Le premier ministre a promis de m’inviter à une réunion du gouvernement, et sinon les nouveaux ministres, ceux avec qui j’ai négocié, ont été très accommodants.

Bien sûr, la communication est un peu différente lorsque vous parlez à un ministre et apprenez à vous connaître pendant des années. Pour moi, le gouvernement actuel, c’est surtout des inconnus. Bien sûr, tout est marqué par le déroulement de la présidence. Je pense que la communication sera probablement plus intense que d’habitude en temps normal.

Qu’en est-il à Bruxelles des attentes de notre pays compte tenu de sa présidence de l’UE depuis le milieu de l’année ?

Savez-vous à quoi ressemble Bruxelles ? Si on ramène Entropa (sculpture satirique que la présidence tchèque a dû enlever à Bruxelles en 2009 après une pluie de plaintes – ndlr) ou une blague similaire. Il est vrai que la carte de l’Europe, selon David Černý, est restée gravée dans la mémoire de nombreuses personnes au sein des institutions.

Et quelles sont les attentes ? Les diplomates tchèques et les professionnels en particulier, les fonctionnaires sont très bien enregistrés à Bruxelles, donc une prestation professionnelle et fiable est attendue. Peut-être y a-t-il encore des questions sur la mesure dans laquelle la République tchèque voudra mettre sa marque sur la politique européenne.

Et comment pourrait-elle laisser une marque?

Il y aura un certain nombre de choses à réaliser : la politique verte, peut-être l’agenda numérique. Cela signifie durcir la loi sur les services numériques, si les Français n’y parviennent pas maintenant. Il y aura une législation importante pour renforcer la cybersécurité, où la Tchéquie est à l’avant-garde.

Il y aura un certain nombre de nouveautés pour renforcer la souveraineté de l’Europe sur le reste du monde et réduire la dépendance. La Commission va maintenant proposer de nouvelles règles pour la loi sur les chips, ce qui signifie que nous devrions être moins dépendants des importations de l’extérieur.

Pensez-vous que nous sommes bien préparés ? Il y a eu beaucoup de discussions ici maintenant que certains ministres ne parlent pas bien les langues étrangères, comme l’anglais. Est-ce nécessaire?

C’est un avantage, car lorsque le micro est éteint et que les interprètes partent, il y a bien sûr beaucoup de place pour les réunions de couloir, mais je dirais que ce n’est pas le plus important. Arrêtons de fouetter et de sous-estimer. Je connais beaucoup de ministres, surtout des pays du sud, de la France, qui ne parlent pas anglais et travaillent et obtiennent des résultats.

Revenons à votre travail. Vous attendez-vous à un autre mandat à la Commission européenne ?

Je ne m’y attends pas. D’un côté, le gouvernement a changé et il nommera certainement quelqu’un qui sera politiquement proche de ses cinq partis. Mais maintenant, je prédis ce qui se passera en 2024, pour clarifier. Et deuxièmement, j’ai vraiment hâte de rentrer à la maison.

Alors, que comptez-vous faire ensuite ?

J’ai toujours su planifier une carrière professionnelle, et dans le privé c’est comme ce que la vie m’apporte. Comme cette boîte de Forrest Gump.

Beaucoup de gens m’ont dit d’envisager de courir

Je vais commencer par la vie privée, où je ne le planifie pas, vous ne pouvez pas planifier grand-chose aujourd’hui, alors Dieu rit aujourd’hui quand les gens planifient. Alors de quoi est-ce que je rêve ? Je rêve de dire à ma famille : Alors me voilà. Et ils me diront : c’est bien, tu as assez voyagé et fait de nous un rempart, car c’est lui que tu connais le mieux. Alors j’en rêve et la famille va, espérons-le, le réaliser pour moi.

Dans ma carrière professionnelle, j’ai trois lignes là-bas. Je voudrais rendre à la république ce que j’ai appris. Cela semble pathétique…

Cela semble aussi assez logique.

Voilà comment je me sens. J’aimerais donc enseigner quelque part une fois, car, par exemple, il n’y a pas beaucoup d’experts en droit numérique en République tchèque qui s’en occupent. Deuxièmement, j’aimerais faire du bénévolat pour un travail juridique quelque part, dans une organisation à but non lucratif. Et la troisième ligne, je vais vraiment la laisser là pour la boîte de chocolats, parce que je ne sais pas à quoi ça ressemblera, quelle sera la constellation, s’il y aura de la place, de l’intérêt. Nous verrons.

N’avez-vous pas envisagé de vous présenter à la présidentielle ? Vous avez une expérience à l’étranger, vous êtes en politique depuis plus d’une décennie…

Elle a pensé, et surtout après que beaucoup de gens me l’ont dit, envisager de s’y mettre, ce qui est, bien sûr, quelque chose qui me flatte et qui peut faire gonfler mon ego de manière malsaine. Mais je vais certainement ou très probablement pas me lancer maintenant, car j’ai une tâche et je dois rattraper mon retard. Le gouvernement tchèque m’a donné un mandat et je n’ai pas le droit de renoncer à ce mandat.

Si le gouvernement vous privait de votre mandat ?

Il ne peut pas faire ça. Je peux être révoqué par la présidente, Ursula von der Leyen, ou toute la Commission peut être révoquée par le Parlement européen.

Iriez-vous pour cela?

Je vois la façon dont je dois remplir mon mandat, que j’ai encore beaucoup de travail à faire et que c’est mon devoir. De plus, il y a déjà une longue file de personnes devant la Porte Matthias du Château de Prague.

Mais purement théoriquement, et si, dès la fin de la présidence, le gouvernement venait vous voir et vous disait : nous savons que nous ne pouvons pas vous priver de votre mandat, mais et si vous démissionniez vous-même ? Ne vous présenteriez-vous pas pour une question à ce moment-là ?

Mais j’aurais cela pendant environ une semaine, car la présidence se terminera en janvier. Bref, je ne pense pas.

Vous êtes le commissaire aux valeurs et à la transparence, vous essayez de rapprocher l’UE des citoyens. Que pensez-vous du fait que la commissaire européenne à l’égalité des chances Helena Dalli ait voulu interdire le mot Noël et s’adresser à mesdames et messieurs et utiliser à la place les collègues adressés ?

Eh bien, dans ce cas particulier, j’étais terriblement contrarié, parce que c’était du matériel interne, une recommandation pour la communication interne, mais je suis très contrarié à ce sujet, pour recommander une langue.

Il s’agit d’abord d’une recommandation, puis il s’agit d’interdictions. Je ne veux pas de cette façon d’influencer le langage, je pense que nous sommes tous des adultes pour savoir qu’il faut s’exprimer poliment, pas de manière insultante, que cela fait partie d’une culture politique. Mais que nous ne devrions tout simplement pas succomber à ces conseils, qui ne sont pas bons ou peut-être bien intentionnés, mais qui ne sont certainement pas bien compris.

Comment voulez-vous vous rapprocher des citoyens alors que les gens se souviennent de cas comme celui de la suppression du nom des fêtes de Noël ? Je me souviens que la Commission ne voulait pas fermer les frontières au début du covid, par exemple, mais les États membres n’ont pas entendu cela à nouveau…

Nous avions raison de ne pas fermer les frontières, car au final, il s’est avéré que c’était en fait inefficace et très restrictif.

Mais vous savez, c’est très populaire et accrocheur quand on dit que la Commission a pour instruction de ne pas utiliser le mot Noël, et c’est très injuste, parce que nous prenons en fait beaucoup de décisions qui profitent beaucoup aux Européens.

Peut-être?

Par exemple, les mesures environnementales. En tant que jeune homme, je n’avais vraiment pas envie de nager dans la rivière Jihlava, qui traverse Třebíč. Maintenant je peux oser. En outre, l’amélioration de la législation, ce qui signifie que, par exemple, nous ne sommes pas si mal dérangés ici. Cela signifie la politique des consommateurs, l’amélioration de la vie privée. L’Europe est la mieux protégée en termes de vie privée.

Je pense que tout le paquet de relance après le covid, que c’était un chef-d’œuvre, qu’on s’est vraiment fouetté pour monter un gros paquet qui a été distribué aux états (le soi-disant plan de relance de l’UE alloue 750 milliards d’euros – note rouge .).

Maintenant, cela dépend de ce que les États en font. Il existe un certain nombre de mesures pour s’assurer que les gens ne ressentent pas la pauvreté post-pauvreté et la pauvreté et les augmentations de prix à tel point que les États ont la possibilité d’utiliser l’argent pour divers programmes sociaux. Et quand on parle de covid, on a fait un deal commun pour le vaccin et l’investissement dans la recherche.

Nous nous souvenons également de vos activités de protection des consommateurs ici. Le soi-disant code anti-désinformation provient de votre stylo. Alors, comment définissez-vous exactement cette désinformation ?

Dans ce code, nous définissons la désinformation comme un contenu préjudiciable produit de manière coordonnée, dans le but de nuire aux sociétés et de créer de l’insécurité, des troubles sociaux et de la méfiance à l’égard d’un système démocratique. C’est du contenu préjudiciable, ce n’est pas du contenu illégal. C’est pourquoi nous abordons la désinformation dans ce code d’une manière complètement différente que dans le projet de loi que nous avons proposé.

En principe, nous voulons lutter contre la criminalité répartie sur les réseaux, c’est-à-dire contre la pédopornographie, l’extrémisme, le terrorisme et les discours de haine, qui ont le potentiel de provoquer de véritables violences.

Ainsi, en ce qui concerne la désinformation et le code, vous trouverez un accent particulier sur la vérification des faits, plus d’espace pour les faits fournis par ceux qui savent comment travailler avec des informations. Ceux qui peuvent séparer les faits des opinions, car les opinions ont une protection presque absolue.

Je dis presque parce que l’idée qu’un groupe de citoyens devrait aller au gaz n’est pas l’opinion que nous protégeons. Il relève déjà du contenu illégal. Cela signifie que dans un code anti-désinformation donné, nous voulons que nous ayons plus de garanties de la part des plateformes, mais aussi des agences qui médiatisent et vendent de la publicité, afin que les systèmes et sites de désinformation ne se nourrissent pas d’argent.

Et il y a aussi un certain nombre de choses qui permettent aux gens en Europe de mieux choisir entre se faire laver la cervelle ou chercher les données et les faits qui seront disponibles là-bas.

Les craintes de censure sont donc étranges ? Une chose est une opinion, une autre chose est des faits.

En principe, ne censurez personne sauf si cela provoque de telles vagues qu’il pourrait en résulter de la violence. C’est une ligne de démarcation claire pour moi. Vous savez, j’entends tellement parler des opinions que je n’aime pas.

À la Commission, nous prenons de nombreuses décisions qui vont de pair avec les citoyens européens

Je siège souvent au Parlement européen, imaginez que c’est une école de politique (rires), parce qu’il y a des partis traditionnels auxquels j’appartiens aussi – au Club libéral – et puis nous avons l’extrême droite et l’extrême gauche – pas des partis interdits , mais fonctionne légalement.

Et à partir de là, j’entends des opinions que je n’aime vraiment pas vraiment en tant que libéral, mais en tant que personne qui travaille sur l’agenda de la désinformation, je dois faire tout ce que je peux pour pouvoir dire leurs opinions. Bon vieux Voltaire, bon vieil effort éprouvé pour protéger la liberté d’expression.

Donc dans le style « Je ne suis pas d’accord avec toi et je ferai de mon mieux pour le dire » – comme ça ?

Parfois ça fait mal, mais je dois le faire.

Mais vous fixez également les règles pour le reste de la société européenne. Donc, vous voulez cette approche en général ?

Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que le code anti-désinformation empêchera en fait le libre échange d’informations et que le débat public stagnera. Ce code ne doit pas faire cela, c’est pourquoi nous avons exempté la désinformation du contenu couvert par la législation numérique que nous avons préparée.

Je me suis vraiment battu pour ne pas mettre de fausses informations là-dedans, pour les mettre de côté, pour être un fait. C’est une évidence, maintenant je pars en Amérique, quand on se souvient de l’attentat du Capitole en janvier dernier et de toute la communication numérique impliquée.

En fait, le président Trump nous a un peu servi, pardon, de cobaye. Si vous vous souvenez quand il a publié sur Twitter la désinformation selon laquelle les élections par correspondance sont interdites quelque part, alors les vérificateurs des faits qui ont dit « ne dites pas la vérité » sont venus.

Sa déclaration, cependant, est restée là, mais les faits ont été ajoutés. Lorsqu’il a directement appelé les gens à marcher sur le Capitole, Facebook a annulé son compte, car c’était le moment où il provoquait vraiment la violence dans le monde réel avec ses déclarations. Et cela reproduit en quelque sorte le concept que nous voulons en Europe.

Et qu’en est-il de la liberté d’expression ?

C’est sur la liberté d’expression que je me concentre beaucoup maintenant, même si en République tchèque certains d’entre eux font de moi un censeur. C’est donc une grossière erreur, car si quelqu’un au sein de la Commission préconise de maintenir à tout prix le principe de la liberté d’expression, c’est bien moi et mon expérience de la censure de mes jeunes années.

Nous préparons une loi sur l’indépendance des médias. C’est ce qu’on appelle la loi sur la liberté des médias. J’y travaille, il sortira en juillet et nous en parlerons ici avec les états et avec le parlement. Et je voudrais que nous soyons sûrs en Europe qu’il peut y avoir des médias indépendants dans chaque État et qu’il n’y a pas de rétrécissement de l’espace pour les médias indépendants dans un espace complètement marginal par un parti et un responsable gouvernemental.

Avez-vous déjà supprimé quoi que ce soit sur les réseaux sociaux ? Avez-vous déjà pensé que vous ne pouviez pas mettre quelque chose là-dedans pour qu’ils ne l’effacent pas ou qu’il y aurait un problème ?

Cela ne m’est pas arrivé, mais alors que je regarde la scène de l’information et de la désinformation, il y avait déjà quelques choses que j’ai interrompues pour dire qu’elles ne devraient pas être effacées. Par exemple, les opinions des gens qui disent qu’il n’y a que deux sexes. Alors laissez-le penser ainsi. Si quelqu’un sait que c’est différent, laissez-le ajouter plus d’informations afin que les gens puissent obtenir leur photo.

Et quelle est votre attitude vis-à-vis du politiquement correct ? Est-ce un vaisseau continu de culture politique ?

La culture politique est parfois confondue avec le politiquement correct et inversement, parfois elle est mélangée.

Je suis content de travailler dans un environnement où il y a une forte culture politique, qui se reflète dans la langue et en ce que nous nous respectons, nous montrons du respect et mon expérience à la Commission montre que mon expérience d’envoyer un très manière élégante, mais vous ne devez pas envoyer la personne trop loin dans ce bosquet, car vous savez que vous aurez besoin de lui pour un accord.

Donc on utilise un langage qui permet de revenir à la table des négociations et qui permet de recommencer à communiquer décemment, ce qui est finalement très bien.

Et le politiquement correct ?

Pour moi, c’est plonger ma langue dans une convulsion et dans ma propre autocensure. Si je me censure parce que je suis une personne décente et que je ne veux pas offenser, alors je pense que c’est très bien. Si je censure parce que je sais que quelqu’un va me crier dessus et me crier dessus quelque part, et pourtant j’ai quelque chose à dire au monde et je veux le dire durement, alors je pense que c’est mal.

Pour de nombreuses opinions, la vérification attend à un moment historique futur. Je suis particulièrement revenu récemment à la littérature classique et j’ai lu le célèbre ouvrage de John Stuart Mill, qui a prôné la liberté d’expression il y a de nombreuses années.

En tant que libéral, je voulais aussi m’accrocher au classique pour m’assurer de bien faire en protégeant la liberté d’expression même quand je n’aime pas ces opinions, et c’est là qu’il décrit plusieurs situations ou opinions de personnes qui ont été taguées à ce moment-là .. pour les hérétiques, mais l’histoire leur a donné raison.

Votre deuxième mandat en tant que commissaire signifiait un passage de la protection des consommateurs, etc., à une fonction plus politique, à la sauvegarde des valeurs, pour faire simple. Ne l’avez-vous pas pris comme un calcul politique des autres ?

Je l’ai pris comme un honneur, car imaginez que quelqu’un vous donne du souci pour les valeurs. Il ne le donnera probablement pas à quelqu’un qui est considéré comme un escroc ou qu’il peut être acheté ou qu’il peut être influencé ou qu’il peut être poussé dans un coin d’une manière ou d’une autre.

Je l’ai pris comme un juste hommage d’Ursula von der Leyen. Et je ne l’ai pas pris comme un calcul. Parce qu’il y avait une double interprétation – d’abord, Jour l’a eu et elle va maintenant enregistrer en Europe centrale parce qu’elle est de là-bas. Et deuxièmement, Jour l’a compris, et elle va maintenant essayer de remercier Bruxelles et d’être plus papale que le pape. Je ne pense pas que l’un ou l’autre s’applique.

Passons à la transition verte. Si je vous donnais le choix, une voiture électrique ou un diesel ?

J’ai un hybride et je conduis un hybride, donc dans la mesure du possible, nous allons à l’électricité, mais je ne peux pas aller à Strasbourg sans pomper du diesel. Et conduire à Strasbourg en général me rend très contrarié que nous déménagions et que ce soit très peu écologique et très inefficace. Mais nous avons un traité selon lequel le parlement est basé là-bas et qu’une réunion doit avoir lieu là-bas. Alors on continue, et je le critique depuis des années.

Vous applaudissez probablement beaucoup en France.

Après chaque conversation où je dis cela, l’ambassadeur de France à Bruxelles m’écrit pour ne pas le dire, et je lui réponds que je dois le dire, car je le pense vraiment.