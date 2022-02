Leo Luzar : Le sujet principal aujourd’hui est certainement la crise ukrainienne. Je ne veux pas du tout discuter de la situation dramatique sur la ligne entre le gouvernement de Kiev et les républiques autoproclamées de Louhansk et de Donetsk. Des gens y meurent vraiment, tous ceux qui ressentent le besoin de se pencher sur ce problème devraient en être conscients. Les manèges astucieux de « soutien et solidarité » des politiciens de l’UE sont pleins de photos de visages souriants portant des gilets pare-balles et de discours dénués de sens qui n’aideront personne et n’apporteront finalement pas à ces politiciens ce qu’ils attendent de leur visibilité. Car le temps a montré depuis longtemps que ce conflit gelé ne peut être résolu par la force sans risquer d’énormes vies civiles. Par conséquent, les Ukrainiens accueillent poliment ces politiciens du tourisme, mais ils apprécieraient certainement une aide matérielle plus réelle dans les conditions de vie très difficiles de l’Ukraine d’aujourd’hui. Ce pays est volé avec succès par des structures oligarchiques sous l’observance silencieuse de l’UE. Si le niveau de vie du pays après l’Euromaidan en 2013 a connu une croissance importante et une démocratisation de la société, alors aujourd’hui la population n’a plus de tendances séparatistes. La vision d’une vie meilleure est le moteur qui anime les désirs des citoyens. Pourquoi les gens devraient-ils aspirer à cet État économiquement arriéré et dictatorial de Poutine ? C’est ainsi que les médias présentent la Russie actuelle. Liberté et terreur policière, pauvreté et pauvreté d’un pays arriéré à chaque tournant. Et on dit que les citoyens de Donetsk et Louhansk le veulent ? C’est pourquoi ils se battent contre l’État ukrainien démocratique et libre d’esprit, qui leur accorde l’égalité nationale et linguistique. La perspective de la richesse et la garantie de la prospérité sous les ailes de l’Union européenne ? La Russie a-t-elle une crainte légitime d’un élargissement de l’OTAN à son territoire ? Ce pacte militaire est-il en mesure de garantir et de démontrer dans ses actions que la paix et la sécurité des citoyens des pays où il s’est engagé ont été renforcées au cours de la dernière décennie ? La Russie est prête à risquer son isolement absolu de l’Europe pour des gains territoriaux. Maintenant, oubliez la Crimée, qui a été submergée par la population russe, et les résultats de tout référendum sur l’autodétermination et l’appartenance ont été donnés à l’avance. Je comprends qu’il hésite à comparer, mais l’Europe a aussi sa Catalogne, son Pays basque, son Irlande, etc., et autoriser un référendum général n’est pas sur le cours politique ni dans des États qui se vantent d’être démocratiques. conscient de tout cela lorsqu’il est venu à Moscou pour sauver sa re-candidature à la tête de la France. Aucune formulation en réponse à des positions clairement énoncées n’est un bon signe de la diplomatie de l’UE. S’il devait s’agir de la recherche d’une solution pacifique, alors, au contraire, cela apportait encore plus d’inquiétudes pour l’avenir. Nous ne saurons jamais quelles étaient les positions de négociation du président, mais nous savons déjà qu’ils ont été consultés avec le président Biden à Washington lors de l’attaque de la Russie. Et quelle attaque veut dire quoi ? Est-ce aussi une réaction à une éventuelle offensive de l’armée ukrainienne et à la conquête de Louhansk, Donetsk ou de la Crimée ? Autant de questions que tout le monde devrait garder à l’esprit, car la situation est allée très loin et nous savons combien de fois les conflits se terminent lorsque le plus faible se sent poussé dans ses retranchements. Et dans ce cas, peu importe, qui considérons-nous comme le plus faible, car les conséquences seront tragiques pour tous !La République tchèque doit-elle être impliquée dans la résolution d’un éventuel conflit et de quelle manière ? Le don d’obus d’artillerie de Kiev est-il la voie vers un règlement pacifique du conflit ? Si l’objectif des livraisons d’armes est de donner à l’Ukraine un peu de temps pour se défendre contre la supériorité militaire d’un grand voisin en cas d’attaque de la Russie, alors c’est un cadeau danois qui n’est de plus en plus préoccupant que si la promesse d’un déploiement militaire direct l’aide ne suit pas. Alors seul un retour aux négociations est la solution, des garanties pour les deux parties au conflit et le strict respect des accords sans deux poids deux mesures peuvent résoudre cette situation. N’oublions pas que le monde connaît plus de conflits similaires sur différents continents, qui durent encore et y meurent plusieurs fois. Néanmoins, d’une manière ou d’une autre, ils ne remplissent pas les pages des journaux et n’obligent pas les politiciens à voyager. Pourquoi est-ce que les intérêts géopolitiques sont en arrière-plan ? Alors, quelle est la solution possible ? Si nous prenons la Russie comme ennemi, mais nous ne voulons pas la détruire. Ensuite, il faut aussi percevoir ses peurs. Créer une zone de sécurité démilitarisée et reconnaître la réalité de la Crimée est la première étape. Parce que la seule alternative est la défaite militaire de la Russie. Et où est donc restée la déclaration d’efforts pour une solution pacifique ? L’étape suivante consiste à assurer la sécurité des habitants des minorités nationales dans les zones contestées et le degré maximum d’autonomie jusqu’à l’acceptation interne de l’appartenance à l’État donné. Tenez compte de la possibilité que cela ne réussisse jamais complètement et qu’il y ait toujours une tendance à la séparation, mais ce n’est pas nouveau. Tôt ou tard, le monde entier devra accepter la fin imminente de cette survie historique, comme les frontières étatiques créées par la force et non conformes aux principes nationaux. La résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 16 décembre 1952 a souligné que le droit à l’autodétermination est une condition préalable à la pleine jouissance des droits fondamentaux de l’homme. C’est le point de départ de la plupart des conflits dans le monde, ainsi que les étapes nécessaires pour répartir et équilibrer le niveau de pouvoir exercé. Tout va de pair avec l’atteinte d’un niveau de vie décent et la satisfaction des besoins des citoyens. Bien sûr, je peux me tromper, mais c’est ce que me semblent les intentions de la partie russe dans cette situation difficile dans l’est de l’Ukraine… Regardez notre chaîne sur l’une des applications de chat Telegram les plus sûres, où nous vous apporterons des nouvelles actuelles et des vidéos intéressantes. telles que les frontières créées par l’État qui ne sont pas conformes aux principes nationaux. La résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 16 décembre 1952 a souligné que le droit à l’autodétermination est une condition préalable à la pleine jouissance des droits fondamentaux de l’homme. C’est le point de départ de la plupart des conflits dans le monde, ainsi que les étapes nécessaires pour répartir et équilibrer le niveau de pouvoir exercé. Tout va de pair avec l’atteinte d’un niveau de vie décent et la satisfaction des besoins des citoyens. Bien sûr, je peux me tromper, mais c’est ce que me semblent les intentions de la partie russe dans cette situation difficile dans l’est de l’Ukraine… Regardez notre chaîne sur l’une des applications de chat Telegram les plus sûres, où nous vous apporterons des nouvelles actuelles et des vidéos intéressantes. telles que les frontières créées par l’État qui ne sont pas conformes aux principes nationaux. La résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 16 décembre 1952 a souligné que le droit à l’autodétermination est une condition préalable à la pleine jouissance des droits fondamentaux de l’homme. C’est le point de départ de la plupart des conflits dans le monde, ainsi que les étapes nécessaires pour répartir et équilibrer le niveau de pouvoir exercé. Tout va de pair avec l’atteinte d’un niveau de vie décent et la satisfaction des besoins des citoyens. Bien sûr, je peux me tromper, mais c’est ce que me semblent les intentions de la partie russe dans cette situation difficile dans l’est de l’Ukraine… Regardez notre chaîne sur l’une des applications de chat Telegram les plus sûres, où nous vous apporterons des nouvelles actuelles et des vidéos intéressantes. que le droit à l’autodétermination est une condition préalable à la pleine jouissance des droits fondamentaux de l’homme. C’est le point de départ de la plupart des conflits dans le monde, ainsi que les étapes nécessaires pour répartir et équilibrer le niveau de pouvoir exercé. Tout va de pair avec l’atteinte d’un niveau de vie décent et la satisfaction des besoins des citoyens. Bien sûr, je peux me tromper, mais c’est ce que me semblent les intentions de la partie russe dans cette situation difficile dans l’est de l’Ukraine… Regardez notre chaîne sur l’une des applications de chat Telegram les plus sûres, où nous vous apporterons des nouvelles actuelles et des vidéos intéressantes. que le droit à l’autodétermination est une condition préalable à la pleine jouissance des droits fondamentaux de l’homme. C’est le point de départ de la plupart des conflits dans le monde, ainsi que les étapes nécessaires pour répartir et équilibrer le niveau de pouvoir exercé. Tout va de pair avec l’atteinte d’un niveau de vie décent et la satisfaction des besoins des citoyens. Bien sûr, je peux me tromper, mais c’est ce que me semblent les intentions de la partie russe dans cette situation difficile dans l’est de l’Ukraine… Regardez notre chaîne sur l’une des applications de chat Telegram les plus sûres, où nous vous apporterons des nouvelles actuelles et des vidéos intéressantes.