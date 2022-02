Gray : L’Europe est endormie, insignifiante. La situation sécuritaire va empirer

Vous êtes d’avis que ceux qui n’innovent pas sont laissés pour compte. Comment va l’Europe en ce moment ? Ne nous sommes-nous pas endormis lorsque nous regardons l’avance technologique des États-Unis en tant que partenaire ou le développement rapide de la puissance et de la technologie de la Chine ?

Ils se sont endormis. L’écart, notamment en matière d’innovation de défense, entre l’Europe et les deux grandes puissances se creuse. Aujourd’hui, d’ailleurs, nous vivons la quatrième révolution industrielle, qui se caractérise par la conjonction de plusieurs technologies révolutionnaires. Qu’il s’agisse d’intelligence artificielle, de mégadonnées, de robotique et de systèmes autonomes, de nanotechnologies, de numérisation, d’interconnexion homme-machine, de biotechnologie ou de technologie hypersonique.

Il s’agit en effet d’une révolution qui touche à presque tous les domaines de l’activité humaine, nous affecte tous et, bien sûr, a un impact majeur dans l’armée. Je pense qu’en fait, peut-être qu’une transformation majeure est déjà en cours, ce qui, dans un laps de temps relativement court, disons cinq à dix ans, peut fondamentalement changer la nature de la manière dont les conflits potentiels se dérouleront.

Jusqu’où s’ouvrent les ciseaux imaginaires ?

Le problème de l’Europe n’est pas qu’il y ait peu de potentiel d’innovation ou de technologie, au contraire. Il existe des communautés de recherche et des lieux de travail très puissants dans de nombreux secteurs technologiques en Europe ou dans certains pays européens, mais l’ensemble de la sphère est très fragmenté, et c’est un problème fondamental. Du niveau des priorités politiques des États individuels et de leur perception des menaces aux priorités et à l’orientation dans le développement des capacités militaires.

La principale raison est donc que l’Europe n’est pas un « super-État » ?

Une partie de l’Europe, en particulier l’Europe centrale et orientale, est fortement tournée vers l’OTAN. La partie la plus traditionnelle de l’Union européenne est à nouveau en mesure de travailler et de coopérer davantage dans les cadres européens communs plus larges. Cependant, la fragmentation prend fin ou commence dans le domaine de l’innovation de défense.

Et aujourd’hui, bien sûr, encore plus en ce qui concerne l’industrie productrice de technologies dites à double usage. Développé principalement pour le secteur civil, mais également utilisable dans le domaine militaire. La fragmentation est une faiblesse essentielle, car dans le cas des États-Unis ou de la Chine, nous nous comparons à des acteurs unitaires avec une industrie consolidée et une demande consolidée.

Et un autre problème pour l’Europe, au-delà de la fragmentation, vient d’un long délai, entre une première idée novatrice et son application, c’est-à-dire le lancement d’un projet ou d’un programme spécifique.

Pour Israël, dans une situation de danger constant, c’est vrai : vous innovez ou vous ne survivez pas. Et c’est cet environnement que nous aimerions commencer à créer, du moins en partie.

Juste pour comparaison. Par exemple, Google dépense près de dix fois plus en recherche et développement que les ministères de la Défense de l’Union européenne réunis. Sur les 44 milliards d’euros dépensés dans l’UE en investissements de défense en 2020, 83 %, soit 36 ​​milliards, ont été utilisés pour acheter des équipements et 17 %, soit 8 milliards d’euros, pour la recherche et le développement.

Bien sûr, pour les grandes entreprises, et surtout celles technologiques, c’est un intérêt vital. Avec cela, ils se tiennent et tombent, ils doivent donc investir le maximum dans l’innovation et le développement technologique, sinon ils cesseront d’exister. Vous pouvez également trouver un parallèle avec l’état d’Israël ici. Au total, elle consacre environ 5 % de son PIB à la recherche et au développement.

Israël est dans une situation unique où la vie est constamment menacée. On y assiste à une innovation intensive et aussi à une vitesse incroyable d’introduction de nouvelles technologies dans l’armée, car là-bas, la connexion entre les sphères civile et sécuritaire est sans barrière.

Pour Israël dans une situation de danger constant pour la vie : vous innovez ou vous ne survivez pas. Et c’est cet environnement que nous aimerions commencer à créer, au moins en partie, au sein des initiatives d’innovation de l’Agence européenne de défense.

Jiří Šedivý Expert en politique de sécurité et planification de défense. Son père est un diplomate et ancien ministre tchèque des Affaires étrangères Jaroslav Šedivý. De septembre 2006 à janvier 2007, il a été ministre de la Défense de la République tchèque. De 2007 à 2010, il a été secrétaire général adjoint de l’OTAN pour la politique et la planification de défense. De 2010 à 2012, il a été vice-ministre de la Défense puis jusqu’en 2019 ambassadeur auprès de l’OTAN. Il dirige l’Agence européenne de défense depuis mai 2020. Il est diplômé du Département d’études sur la guerre du King’s College de Londres et, en 1999, a soutenu son doctorat à l’Université Charles, où il a également enseigné la politique internationale et les études de sécurité de 1995 à 2003. Il a également enseigné à l’Université de New York à Prague.

L’Europe peut-elle devenir insignifiante à cet égard ?

Le choix est simple : soit l’innovation défensive, soit l’inutilité défensive. Et cela peut commencer à nous montrer douloureusement assez tôt. Nous devons réaliser que non seulement les questions stratégiques de défense, mais aussi la question de l’innovation en matière de défense doivent être vues dans le contexte du développement géopolitique et à long terme de l’environnement de sécurité.

Pensez-vous donc que notre garant actuel de la sécurité, les États-Unis, ne soit pas fiable sur le long terme ?

Si nous estimons à quoi ressemblera la situation sécuritaire autour de l’Europe dans une dizaine ou une quinzaine d’années, nous pouvons affirmer avec certitude qu’elle sera pire qu’elle ne l’est actuellement. Les plus grands facteurs de pression et de risque proviendront des zones d’Afrique du Nord – le Maghreb sahélien – et du Moyen-Orient.

En outre, les effets négatifs à catastrophiques du changement climatique seront beaucoup plus visibles dans ces régions, ce qui se traduira par un nombre accru de conflits pour les ressources de base, une migration accrue vers le nord et des phénomènes pathologiques connexes, notamment le terrorisme ou le crime organisé lié à la migration. Et dans cette situation à notre périphérie externe, les États-Unis seront beaucoup plus impliqués dans la région Indo-Pacifique.

Alors que les Américains resteront un point d’ancrage dans la défense collective de l’Europe au sein de l’OTAN, je n’en doute pas, mais en même temps, ils supposeront que les Européens seront capables de se stabiliser et de faire face aux problèmes de sécurité dans leur zone immédiate, en termes d’autonomie militaire suffisante -la suffisance dans les situations ne s’applique pas à l’article cinq sur la défense collective de l’OTAN. C’est aussi, à mon avis, l’essence de l’« autonomie stratégique » de l’UE dont on parle souvent.

Peut-on dire que je partirai du principe que l’Europe « mûrira » d’une manière ou d’une autre ?

Je crois qu’il va grandir. La soi-disant boussole stratégique est actuellement débattue. Ce document devrait fournir une orientation politique claire, fixer des objectifs stratégiques pour développer ou renforcer les capacités de défense et de sécurité de l’Union au cours des dix prochaines années.

De la résilience aux menaces hybrides et cybernétiques, en passant par la résilience de l’État et de la société en général, à la gestion des crises à l’extérieur de l’Union et au renforcement de la capacité de l’UE à déployer des troupes en opérations extérieures.

Et un chapitre traite également des investissements dans de nouveaux systèmes et technologies d’armes, qui parlent également de la création du soi-disant Defence Innovation Hub, c’est-à-dire le centre d’innovation de défense. Cela se fera au sein de l’Agence européenne de défense. Nous voulons donc jouer un rôle clé dans l’innovation de défense.

De nouveaux concepts et solutions doivent être essayés, et nous devons également être courageux dans le fait que cela peut finalement conduire à l’échec. La tolérance à l’échec est encore assez rare dans les structures officielles des États membres de l’Union.

De quoi sera fait le centre ?

Tout d’abord, je dois souligner que l’EDA a l’innovation dans son ADN, pour ainsi dire. Nous avons un certain nombre de projets qui traitent, par exemple, de l’impact des technologies révolutionnaires sur les futurs champs de bataille. En fait, nous avons été les premiers dans l’UE à développer un cadre conceptuel initial pour l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la défense en 2019. Sur cette base, nous avons déjà un plan d’action d’activités très précis, mais en même temps, les premiers projets sont déjà en cours.

Nous voulons devenir un lieu où les informations se croisent et les acteurs de l’innovation de différents pays se rencontrent. Un lieu où s’organisent des activités débouchant sur de nouveaux projets et en même temps catalyseur de nouvelles solutions.

Et puis, bien sûr, il y a le moment important pour exposer de nouvelles idées à l’épreuve à travers des simulations et des expérimentations. De nouveaux concepts et solutions doivent être essayés, et nous devons également être courageux dans le fait que cela peut finalement conduire à l’échec. La tolérance à l’échec est encore assez rare dans les structures officielles des États membres de l’Union. Nous voulons donc aussi cultiver un environnement innovant en général.

Pouvez-vous décrire des projets spécifiques ?

Par exemple, l’utilisation de l’intelligence artificielle pour soutenir les décisions des commandants ou dans le contrôle des essaims de drones ou son utilisation dans des exercices pour simuler l’ennemi. Et ce n’est qu’un domaine. Nous avons des projets qui traitent de divers aspects des systèmes hypersoniques, de l’utilisation de l’énergie concentrée et des lasers pour les militaires, de l’application de nouveaux matériaux ou de l’impression 3D pour la production de pièces de rechange sur le site des opérations.

En principe, le centre ou le centre devrait suivre les tendances dans les pays hors de l’Union européenne, concevoir des projets spécifiques et organiser des défis dits d’innovation. C’est une façon d’obtenir des solutions innovantes assez rapidement. Nous avons un problème, en particulier nous traitons de la façon de traiter les systèmes explosifs piégés ou les tireurs d’élite cachés utilisant des véhicules aériens sans pilote (terrestres et aériens).

Un appel à thème sera lancé, plusieurs entreprises ou instituts de recherche aux solutions diverses postuleront. C’est en fait une compétition. Les solutions proposées sont testées et évaluées en parallèle, et dans un délai relativement court un projet spécifique est lancé sur la base des meilleures.

Bien sûr, l’innovation n’est pas seulement une nouvelle technologie. Cela peut aussi être une nouvelle perspective, une connexion imaginative des ressources existantes. Les engins explosifs improvisés en sont un bon exemple. Ils ne nécessitent aucune nouvelle technologie. C’est une combinaison de moyens primitifs – un téléphone portable, des explosifs artisanaux à base de phosphate et une plaque de pression – et en Afghanistan, c’était un problème stratégique et des centaines de soldats des forces internationales, y compris tchèques.

Le principe de Clausewitz s’applique toujours selon lequel l’essence de la guerre est de forcer l’adversaire à se soumettre à notre volonté. Comment y parvenir – que ce soit par la force militaire matérielle cinétique ou par des moyens numériques dans le cyberespace ? Cela n’a pas vraiment d’importance.

Quelles sont les tendances actuelles auxquelles l’agence fait face ?

Je ne peux pas entrer dans les détails, mais la tendance fondamentale à long terme qui s’accélère actuellement sur le plan technologique est la dématérialisation progressive de certaines capacités et systèmes militaires par le biais de la numérisation et de la réduction des effectifs.

Ceci est associé à la robotisation d’un certain nombre d’activités et d’opérations militaires directement sur le champ de bataille, le conflit se déplaçant du champ de bataille physique vers l’espace numérique. Dans le même temps, l’efficacité augmente en termes de portée, de vitesse, de puissance destructrice mais aussi de précision.

Il est même possible d’imaginer que le futur conflit puisse se dérouler sans le contact physique classique entre les troupes. Il peut avoir lieu dans l’espace numérique, il peut s’agir d’une combinaison d’attaques hybrides à grande échelle contre des infrastructures de vie combinées à une campagne massive de désinformation centrée sur l’esprit de la population.

Après tout, le principe de Clausewitz s’applique toujours selon lequel l’essence de la guerre est de forcer l’adversaire à se soumettre à notre volonté. Comment y parvenir – que ce soit par la force militaire matérielle cinétique ou par des moyens numériques dans le cyberespace ? Cela n’a pas vraiment d’importance.

Dans notre agence, nous avons une vue d’ensemble unique de ce que chaque pays de l’UE invente pour développer ses capacités, de ses préférences en matière d’investissement et d’innovation et des points forts sur lesquels il est prêt à travailler ensemble. Nous pensons donc que je suis le lieu de travail idéal pour chapeauter et organiser l’innovation de défense dans l’Union.

Je reviens à ces Américains et aux « ciseaux ouverts ». La mise en œuvre dans la pratique est toujours le résultat tangible de l’innovation. Y a-t-il donc des premiers résultats tangibles ?

Les Américains ont déjà compris de quoi nous parlons maintenant en Europe au début de la dernière décennie. Ils ont constaté que la Chine, en tant que principal challenger technologique mondial, respire sur le dos dans certaines industries, telles que l’intelligence artificielle, et pourrait bientôt les dépasser. Jusque-là, ils partaient du principe que pour maintenir leur domination technologique, ils devaient conserver au moins dix ans d’avance sur tout rival stratégique.

Ils ont donc annoncé une stratégie dite de troisième compensation visant à accélérer l’innovation et la technologie et en même temps à les introduire dans l’armée. Et ce sont exactement les compétences que nous avons mentionnées au début. Aujourd’hui, on voit que les États-Unis testent déjà des engins hypersoniques, des canons laser, loin d’utiliser l’intelligence artificielle et la robotique.

Nous sommes peut-être maintenant dans cette phase de prise de conscience, et maintenant il est important de faire tout notre possible pour concentrer nos ressources, nos outils, nos idées dispersées, ainsi que notre potentiel industriel et technologique sur certains domaines clés.

Nous devons simplement innover dans ces domaines clés. Non seulement nous ne sommes pas à la traîne de nos rivaux ou ennemis, mais pour rester interopérables avec les États-Unis.

Mais l’Union européenne ne concurrencera probablement jamais l’agence technologique américaine DARPA (Advanced Research Projects Agency du ministère de la Défense), qui regorge d’idées et de solutions innovantes et révolutionnaires ?

Non, l’UE ne veut pas égaler les États-Unis en tout, l’Union n’entend pas se substituer à l’OTAN comme garant de la défense collective, et l’Agence européenne de défense ne sera jamais la DARPA américaine. Mais nous devons simplement innover dans ces domaines clés. Non seulement nous ne sommes pas à la traîne de nos rivaux ou ennemis, mais pour rester interopérables avec les États-Unis.

Le développement des capacités de défense dans l’UE est complémentaire de ce qui se passe à l’OTAN. Nous utilisons les mêmes normes. Pas moins de 22 États membres de l’UE sont également membres de l’OTAN. Ainsi, ce qui se développe et produit dans l’Union déplace aussi automatiquement l’Alliance de l’Atlantique Nord.

Ainsi, la poursuite d’une plus grande autonomie stratégique et la capacité d’agir de manière plus indépendante dans le domaine de la défense ne sont pas contre les États-Unis. Au contraire, on entend de plus en plus de la part des Américains : oui, investissez dans les capacités stratégiques, les capacités militaires et les moyens de soutien dont nous seuls disposons jusqu’à présent, car le temps viendra où vous ne pourrez plus compter sur nous pour surprendre à tout moment et partout.

Et comment la République tchèque s’en sort-elle à cet égard ? L’état-major parle de robots et d’intelligence artificielle dans le futur, mais aucun véritable résultat tangible n’a encore été mis en pratique.

Nous avons évidemment un grand potentiel d’innovation en République tchèque dans de nombreux domaines. De la robotique, des systèmes autonomes, de l’intelligence artificielle en passant par les nouveaux matériaux et les nanotechnologies aux dispositifs de suivi passifs. La République tchèque participe à huit projets PESCO (coopération structurée permanente) de l’UE. Et l’un d’eux mène.

Il s’agit de la guerre électronique, qui est liée à la capacité de limiter ou de paralyser d’une manière ou d’une autre les différents systèmes de communication, d’information, de navigation et de surveillance de l’ennemi. Un autre exemple est le domaine de la médecine militaire et la construction d’un hôpital militaire modulaire mobile pour les opérations de l’UE. Il est bon que la République tchèque puisse trouver un espace pour appliquer ses spécialisations militaires au sein de l’UE.

Ensuite, il y a le domaine dans lequel la République tchèque est relativement forte et c’est l’industrie spatiale. Et voici un chevauchement intéressant avec la présidence française de l’UE, pour laquelle la défense dans l’espace est l’une des priorités, et en même temps le fait que ce domaine est l’un des six domaines clés pour le développement des capacités de défense de nouvelle génération sous la boussole stratégique susmentionnée.

Il devrait être approuvé en mars. Parallèlement, le premier paquet d’environ 50 projets financés par le Fonds européen de la défense, doté de 1,9 milliard d’euros, sera lancé cette année, avec un total de plus de 8 milliards d’euros dans le fonds au cours des six prochaines années. Notre agence est impliquée dans l’évaluation des propositions de projets. Mais je ne sais toujours pas combien d’entreprises tchèques seront employées ici.

Quelle chance ont les entreprises tchèques ?

Lors d’appels d’offres antérieurs pour un fonds similaire, les entreprises tchèques n’avaient pas apporté de contribution significative. Je pense que le problème est qu’ils n’ont pas suffisamment d’informations sur la manière de s’impliquer, qu’ils ne sont pas habitués à communiquer et à coopérer au niveau international, et que certains comptent peut-être trop sur les avantages nationaux.

Le soutien pratique et efficace du ministère de la Défense est également important – c’est l’expérience de pays de taille moyenne qui réussissent comme la Grèce ou le Portugal. Et n’ayez pas peur de frapper à notre porte. Notre agence possède les connaissances, l’expérience et les outils éprouvés pour aider les entreprises et les organismes de recherche à réussir.

De mon point de vue, il est important de montrer que l’Union européenne offre désormais des opportunités et des fonds extraordinaires pour l’industrie de la défense, et l’Agence européenne de défense est prête à soutenir l’industrie de la défense tchèque à cet égard, ainsi que les entreprises civiles et la recherche instituts.