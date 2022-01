Joueur de handball allemand avec une répétition EM réussie

Les handballeurs allemands s’encouragent dans les bras les uns des autres après la répétition gagnante d’EM.

Avec une solide performance lors du dernier test EM à 35:34 (14:18) contre les champions olympiques de France à Wetzlar, l’équipe du sélectionneur national Alfred Gislason a fait naître l’espoir d’une finale réussie en Hongrie et en Slovaquie.

« C’était un jeu éducatif pour nous », a déclaré Gislason. « Je ne sais pas comment le classer. Nous avons fait 13 erreurs techniques qui ne vous aideront généralement pas à gagner contre la France. C’était mieux en seconde période. Il y a eu une très bonne performance de l’équipe. »

Häfner : « Gagner est bon pour nous »

Le meilleur lanceur allemand est Kai Häfner en zone arrière avec huit buts. « Bien sûr, la victoire est bonne pour nous. C’est une sensation agréable », a déclaré le champion d’Europe 2016. Mais on peut aussi classer comment cela s’est passé. La première mi-temps n’était pas bonne du tout. »

Mercredi, la sélection du DHB s’est envolée pour Bratislava, où la Biélorussie, l’Autriche et la Pologne étaient adversaires au tour préliminaire. « Nous supposons que nous pouvons battre n’importe qui. Mais nous pouvons aussi être mauvais si nous ne faisons pas bien, comme en première mi-temps », a déclaré le capitaine Johannes Golla.

Faiblesse défensive

Les Allemands ont commencé audacieusement, mais n’ont eu que peu accès à une défense française agile dans les 30 premières minutes. L’équipe du DHB a pris du retard dès le début, marquant trois buts pour la première fois à 6:9 (14).

Le protégé de Gislason n’a d’abord pas été impressionné. Avec le score de 3-0, ils ont égalisé en six minutes. A cette phase, presque tout dans le jeu allemand s’intègre, qui reste alors trop sujet aux erreurs.

Défensivement en particulier, l’équipe de jeunes d’Allemagne s’est montrée limitée par les septuples champions du monde, principalement parce que le gardien de but Till Klimpke n’était pas un facteur et, pour la plupart, n’a rien pu sauver. A 10:14 (24), la sélection DHB traînait de quatre buts.

Pour aggraver les choses, le meneur de jeu Philipp Weber du SC Magdeburg, leader de la Bundesliga, a dû quitter le terrain après s’être blessé à l’épaule. « Je ne pense pas que ce soit trop grave », a donné Weber pour la première fois après le coup de sifflet final.

Wolff comme stabilisateur

Pour stabiliser la couverture, Gislason a envoyé Andreas Wolff dans les buts juste avant la pause. Le joueur de 30 ans du club polonais de haut vol Vive Kielce, qui a fait une solide performance vendredi dernier à 30:26 contre la Suisse, est redevenu le supporter attendu après un bref départ.

Dans l’ensemble, il y a maintenant une surprise à travers l’équipe allemande. La défense a été plus audacieuse et en attaque, les axes de fond Melsung Kai Häfner et Julius Kühn (5 buts) ont émergé. A 22:23 (40) la connexion est établie. Cinq minutes plus tard, la cinquième équipe du Championnat d’Europe 2020 prenait la tête pour la première fois à 27:26. Dans une finale passionnante, l’équipe allemande est restée de bonne humeur et a célébré un succès bien mérité.

Cour de la maison