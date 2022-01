La Norvège est trop grande pour l’Espagne et éliminée en demi-finale de la Coupe du monde | sport

Gassama a remporté Oftedal en demi-finale. AFP7 via Europa Press (Europa Press)

Un coup de rein n’a pas suffi contre la Norvège. L’entreprise espagnole en demi-finale de la grande Coupe du monde, la machine a dû faire tous les tours possibles pendant 60 minutes, a dû minimiser les erreurs et attendre que les Nordiques soient consommés dans leur propre jus dans la salle du pavillon Granoller. Mais la sélection n’a que des arguments pour 40, et avec un crochet. Ce n’est pas suffisant contre l’une des équipes de la haute noblesse. Il y a le petit Oftedal qui dirige le spectacle, l’excité Reistad, le marteau Brattset, le gardien de but Lunde et la reine Nora Mork. Entre les deux derniers, ils ont fini de détruire les Warriors.

La première, la quarantaine comme Silvia Navarro, a relevé l’affiche du MVP après 13 interventions. Et la seconde s’est terminée avec huit buts. La gaucher, punie dans la vie de mille manières, victime d’un genou maudit qui l’a emmenée une douzaine de fois en chirurgie et d’autres problèmes personnels (ils ont piraté son téléphone et partagé des photos intimes d’elle), ne veut pas pas de surprises et dimanche elle les verra en finale contre la France (17h30). Dans la course au bronze, l’Espagne, quelques heures plus tôt (14h30, Teledeporte toutes les deux), avait un autre redoutable rival, le Danemark, roussis à la mi-journée.

Les 10 buts marqués par l’équipe nationale en seconde période, les chiffres réellement marqués en dernière mi-temps, ont déterminé le déroulement du duel à domicile qui a reçu une fusée de l’Espagne. La défense, le but, le courage des demoiselles et le marteau de Shandy (cinq buts) ont servi d’armes qui pouvaient soutenir Guerrera, et elles se sont appuyées là-dessus jusqu’à ce que tout se brise après la pause, définitivement noyées par leur échec. L’arrêt de Lunde, le but de Mork, le martyre de Brattset Dale sur le manche (sept buts sans faute) et, en général, le large éventail de ressources de la Norvège ont réduit le résultat du compte à rebours sans aucune intrigue. Les filles de Prades n’ont plus la force de se battre avec les Nordiques jusqu’au bout.

La première mission de l’Espagne était imparable lors du premier échange des supporters norvégiens, qui se qualifient en demi-finales avec 63 buts de plus que les hôtes. « Il faut mordre la défense, d’abord l’un puis l’autre », a déclaré Eli Cesáreo dans le premier, qui était ravi de la boue plus à l’arrière. Et les Warriors sont restés fidèles au plan, souffrant en attaque mais tenant comme peu d’autres.

Les Nordiques ont commencé à donner le ton. Rien d’autre à attendre. Le risque est qu’ils limitent plus que nécessaire, et ils sont autour : 7-3 à la 18e minute avec le but d’une de leurs plus belles promesses (Reistad) dans une équipe avec beaucoup de cachets dans le passeport. Neuf minutes que l’Espagne a passées dans le noir en attaque depuis l’égalité de Shandy Barbosa dans les trois. Il n’y avait aucun moyen de trouver une ouverture et, en plus, il était bientôt sans le bras gauche d’Almudena Rodríguez en raison d’un coup dur. Au lieu de cela, la défense et Silvia Navarro, qui avait déjà effectué trois arrêts dès son départ, l’ont maintenu sur pied. La Norvège n’exagère pas, mais l’Espagne a besoin d’un réveil car avec ce script, il est maudit de mourir le plus tôt possible.

Cette fois, le manche a été retrouvé chez Silvia Arderius, l’une des guêpes que Prades gère. Contre l’Allemagne, il a été à peine médiatisé et en demi-finale, il a été repêché immédiatement parce que l’équipe avait besoin de son risque. L’effet se fait sentir immédiatement. Un but de lui et sept yards de sa passe décisive ont été un soulagement pour l’équipe (7-5). C’était le début de la montée vers la mi-temps : 11-11 après la cible de Jennifer Gutiérrez sur les cornes.

Après le surprenant premier but de la Norvège atteint en attaque, l’activation offensive a été générée par cette main madrilène qui vit presque toujours dans l’ombre en équipe nationale, recrutée dans le pire des cas à la recherche d’une solution. Contre les Allemands se trouvaient Carmen Campos et Paula Arcos, et cette fois elle fut la première à se rebeller. Avec la collaboration aussi d’Arcos, 19 ans d’impudeur, et peut-être d’inconscience.

Après avoir commencé l’égalisation à la mi-temps avec un coup de rein, l’Espagne a de nouveau été rapidement mise en jeu contre en seconde période : 15-12 à la minute 36. Encore une fois avec un crochet et encore une réplique avec les mêmes ingrédients : une poussée d’Arcos , un contre signé par Shandy après un vol et un arrêt de Silvia Navarro (11 au total). Mais maintenant. Là la sélection est épuisée, stoppée par Lunde, condamnée par son échec et vaincue par l’attaque norvégienne. Dans le dernier quart du crash, rien n’a pu fermer la fissure devenue géante.

Ce qu’il a évité en première mi-temps, il n’a pas pu le faire en seconde. Moins de 15 minutes après la reprise, les Nordiques avaient inscrit le même but qu’en première mi-temps. Et en contrôle, Nora Mork, qui a commencé à ajouter du point de penalty et a fini par frapper large. Arcos a essayé sans succès, Prades s’est tourné vers Alicia Fernández et Sole López a déplacé sa main pour chercher une réponse douloureuse qui n’est pas venue. Quelque chose d’extraordinaire devait se produire pour que l’Espagne s’en prenne à la Norvège, comme elle l’a fait il y a deux ans au Japon, et ce n’est pas le cas. Il avait un but de bronze contre le Danemark, un autre os.

Norvège, 27 – Espagne, 21

Norvège: Lunde y Solberg (p); Mork (8), Oftedal (1), Jacobsen (1), Herrem, Aardahl (1), Breistol, Hovden, Solberg-Isaksen (3), Reinstad (3), Hegh Arntzen, Kristiansen (3), Aune, Brattset Dale (7), Ingstad et Hogdahl.

Espagnol: Silvia Navarro et Mercedes Castellanos, au but ; Carmen Martín (2), Carmen Campos (1), Silvia Arderius (1), Eli Cesareo (2), Jennifer Gutiérrez (3), Maitane Echeverría (1), Soledad López (1), Kaba Gassama, Alicia Fernández (1) , Almudena Rodríguez, Ainhoa ​​​​Hernández (1), Paula Arcos (3), Shandy Barbosa (5).

Certains toutes les cinq minutes: 1-1, 3-3, 6-3, 7-5, 9-7, 11-11 – pause – 14-12, 16-14, 20-16, 22-16, 24-17, 27 -deux vingt-et-un.

arbitre: Merz et Kuttler. Ils ont exclu Herrem, Brattset, Aardahl en Norvège et Eli Cesareo en Espagne pendant deux minutes.

Palais des Sports de Granollers. 3 150 téléspectateurs

Les Français se sont attaqués à l’échauffement, au coude à coude comme s’ils étaient des joueurs de rugby. Et ils se sont finalement levés d’un bond et ont tapé sur le parquet de Granollers avec leurs sandales. Coercition. Personne ne peut les battre en ce 2021, vainqueur olympique et survivant de la demi-finale de la Coupe du monde contre le Danemark qui l’a plus que brut. Ils ont été vulnérables lors de la plupart des chutes, ils ont poussé à l’extrême en défense et, finalement, ils ont trouvé leur axe fort, Pauletta Foppa, auteur de quatre buts sans faute en seconde période, irrésistible pour la défense nordique qui pendant les trois quarts de des surprises avaient marqué le territoire.

Mais les choses avec la France ont duré trop longtemps. Vis après vis, ils pressèrent leur rival jusqu’à l’épuisement. Le Danemark a marqué deux buts dans les 10 dernières minutes. La gardienne Sandra Toft a été superbe, ce qui a soulagé Reinhardt plus que prévu, cependant, il n’a pas pu empêcher la force de gravité que connaît actuellement l’équipe de France de faire effet. Jusqu’à la 57e minute, la France ne prenait pas l’avantage (22-21). Assez.

Le champion olympique excité s’est retourné contre l’après-midi dès la première heure. Le temps a été détenu par le Danemark, qui a défendu avec un écrou bien ajusté et n’a pas mal attaqué. L’embellissement n’était pas clair pour le gardien de but Reinhardt, qui a été le plus menacé au début avec un coup de poing au visage qui l’a rendu groggy. C’était le seul moment de la première mi-temps où le Danemark tombait comme un match solide, en particulier avec la défense, le statique et la retraite, laissant la France borgne.

Les pertes se sont poursuivies pour les filles d’Olivier Kumbholz, qui a rapidement succédé au gardien (Glauser par Darleux). Là, il a trouvé une solution après avoir été mené 4 à 8. Ni Zaadi Deuna, Flippes ni Foppa ne l’ont sorti de son marasme. En revanche, ce sourire est venu de Line Haugsted, trois buts sans faute et une coupe défensive plus que adéquate. 10-12 à la mi-temps pour le Danemark et grâce au temps d’arrêt de Glauser à sept mètres.

Rien n’a changé après la pause. Il a fallu quelques minutes pour que le choc commence à tourner. Il semblait, en effet, que l’après-midi tournerait en faveur du Danemark lorsque le grand coup aurait eu lieu : 17-20 avec deux joueurs de moins. En fait, c’était un réveil français, qui a dû accélérer et trouver son chemin jusqu’à Foppa. Il a égalisé (20-20) à la 21e minute et, si les joyaux n’avaient pas pris l’avantage tôt, c’est grâce à une superbe prestation de Toft. Pineau a arrêté un penalty puis deux actions de suite qui ont empêché le burst adverse.

A l’époque, la plus grande certitude des Nordiques était leur gardien car en attaque c’était très nuageux malgré une belle performance de Haugsted (cinq buts sans faute) et la détermination de Hojlund. Darleaux a maintenu la boucle avec un arrêt dans un court virage vers Pedersen. Les Danois ont été brûlés dans le feu français.

France, 23 ans – Danemark, 22 ans

La France: Glauser (Darleux) ; Toublanc (3), Lassourde (1), Kanor, Edwige, Foppa (4), Nze Minko (3) ; Nocandy (3), Pineau (3 p.), Zaadi (3), Valentini (1), Flippes (1), Granier (1), Secien Ugolin.

Danemark: Reinhardt (Toft); Pedersen (1), Hansen (4, 3p), Heindahl (2), Ostergaard (2), Burgaard (1), Hojlund (2) ; Haugsted (5), Tranborg, Jorgensen (2), Iversen (1), Friis, Bohme, Petersen (2 p.)

Tableau de bord toutes les cinq minutes : 1-1, 2-5, 4-7, 6-10, 9-11, 10-12 ; 13-15, 14-17, 15-18, 19-20, 21-21, 23-22.

arbitre: Javier Ivarez et Ion Bustamante. Edwige, Pedersen, Hansen, Tranborg et Jensen ont été expulsés pour deux minutes.

Palais des Sports de Granollers. 3 150 téléspectateurs

