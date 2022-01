Mario Vargas Llosa : des intellectuels ont rejeté son admission à l’Académie française et lui ont rappelé son soutien à Keiko Fujimori

L’auteur hispano-péruvien Mario Vargas Llosa, en photo d’archive. EFE / José Jacomé



Un groupe d’intellectuels français a exprimé ce jeudi son opposition à l’afflux de personnes hispano-péruviennes Mario Vargas Llosa dans Académie française, car sa position politique est proche de extrême droite. Dans une tribune publiée dans le quotidien Libération, les signataires expriment leur « étonnement » devant l’inclusion du prix Nobel de littérature 2010 dans un groupe restreint d' »immortels », qui doivent veiller sur la langue française.

« Cette décision pose un grave problème éthique », ont souligné cinq intellectuels, qui ont rappelé le récent soutien de Vargas Llosa au candidat d’extrême droite à la présidence du Chili, José Antonio Kasto, qu’ils définissent comme « Un défenseur nostalgique de la dictature militaire de Pinochet ». Ils ont également manifesté leur soutien à l’actuel président colombien, Ivan Duque, qui a « mis fin à l’accord de paix signé en 2016 » avec la guérilla des FARC et qui a dispersé les manifestations « à feu propre ».

Les signataires rappellent aussi leur soutien au candidat à la présidentielle Keiko Fujimori En avril dernier, il n’avait pas accepté les résultats des élections et nié la légitimité du vainqueur, Pedro Castillo. Fujimori »campagne pour destituer le nouveau président. Des groupes de droite ont physiquement attaqué des personnalités politiques de centre-gauche et de centre-droit. Certains ont appelé à un coup d’État. Vargas Llosa a joué un rôle actif pour apporter ce chaos au Pérou en faisant campagne inconditionnellement en faveur de Keiko Fujimori, qu’il présente comme la dernière barrière contre le communisme »ils écrivent.

Enfin, ils notent que Vargas Llosa a demandé en 1995 « Graver le passé » en Argentine, fait référence aux crimes commis par les dictatures du pays. Des intellectuels ont souligné son implication dans le soi-disant « papier Pandora », dans lequel il a été révélé qu’il possédait une entreprise dans un paradis fiscal pour échapper à l’impôt. Les signataires envisagent de l’inscrire à l’Académie « Cela ternit l’image de la France en Amérique latine, où ses positions extrémistes sont notoires et génère une forte opposition. » .

Son entrée parmi les défenseurs de la langue « Cela menace de légitimer des positions qui piétinent les valeurs démocratiques auxquelles la France veut être associée, comme la liberté d’expression, l’acceptation des résultats des votes et le droit de défendre des causes sans risquer sa vie. »ils ont ajouté.

Le signataire est le professeur d’université César Itier, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) Evelyne Mesclier, professeur à l’Université de Paris, Valérie Robin Azevedo, chercheur Sylvie Taussig et anthropologue Pablo del Valle. Varga Llosa a été élu le 25 novembre à la majorité des membres de l’Académie française et prendra son siège lors d’une cérémonie qui aura lieu dans les prochains mois.

LA CÉRÉMONIE

Même s’il avait déjà été choisi par ses camarades, l’approbation finale du soi-disant protecteur restait maintenant. Il est le Président de la République, Emmanuel Macron, qui dans l’assistance accueillera officiellement la nouvelle communauté académique. Après cette cérémonie, Vargas Llosa pourra occuper le 18e siège, également lors d’une cérémonie privée.

La finale sera une cérémonie publique à laquelle tous les universitaires, y compris les nouveaux, assisteront selon la tradition vêtus de costumes verts et d’épées. On sait que le nouvel Immortel lira un discours à son prédécesseur au fauteuil, le philosophe Michel Serres, décédé en 2019.

Le caractère exclusif de l’académie semble s’assouplir en ouvrant la porte au prix Nobel péruvien. Si cela se produit, une règle de plus sera enfreinte : seules les personnes de 75 ans et moins sont acceptées et Vargas Llosa a 85 ans. Plusieurs membres de l’académie ont qualifié cette exigence de « stupide » et de « discriminatoire ».

Cette année n’est pas qu’une autre année : le 18 décembre est le bicentenaire Gustave Flaubert, peut-être le meilleur écrivain français de l’histoire et l’un des plus importants de tout l’Occident. Vargas Llosa a écrit l’un des plus grands essais sur Flauvert et son livre Mme Bovary Titre éternelle débauche.

