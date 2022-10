Jo Nesb : Les riches n’ont pas peur des pauvres, mais de la classe moyenne

« Nous pensons qu’une société pacifique et stable est normale. Mais non », a déclaré Jo Nesbø dans une interview pour Seznam Zprávy, qui dans le titre de son nouveau livre examine comment les gens se comportent lorsque l’ordre est remplacé par le chaos. Qui peut le supporter ? Seuls les plus riches ? Les propriétaires de bunkers sur des îles désertes ? Ou est-ce que quelqu’un d’autre a la chance ??

Dans l’interview, il parle du côté obscur de la société, de la fragilité de la démocratie et de l’avenir de la fiction policière nordique.

Lors de la conférence de presse, vous avez demandé où Prague avait l’autre côté. Votre endroit sombre. Tout le monde était silencieux. Peut-être qu’ils ne savent pas ce que tu veux dire. Que recherchez-vous exactement à Prague ?

Je veux dire des endroits où les gens vont acheter de la drogue.

Eh bien, vous voyez, il y en avait un au coin de la rue. J’ai grandi là-bas. Place Venceslas, la place la plus célèbre de Prague. Quand j’étais enfant, je ne savais pas ce qui se passait ici la nuit.

Quelque chose de similaire s’est produit à Oslo. Les drogues se trouvent mieux dans les lieux publics. Mais la plupart du temps, il ne s’agit pas de l’autre côté de la ville.

Je trouve intéressant que l’endroit où vous pouvez acheter des médicaments à Prague pendant de nombreuses années soit aussi l’endroit où s’est déroulée la majeure partie de la révolution de velours. Les gens viennent généralement ici pour manifester. Václavák est la quintessence des années 90. L’ère de la liberté, mais aussi l’ère des gangsters et du crime.

C’est intéressant. Alors dois-je y aller le soir ?

Peut-être que ce sera beaucoup plus propre maintenant qu’avant. Mais pourquoi est-ce que je parle de l’autre côté ? J’ai l’impression que dans votre nouveau livre, L’île aux rats, vous explorez des endroits sombres – pas des villes, mais des sociétés entières. Vous cherchez ce moment où ça s’effondre, quand ça atteint le point de non-retour. L’AS-tu trouvé?

Je pense que oui. Si vous regardez en arrière, il n’a fallu que quelques décennies pour trouver, par exemple, l’éclatement de la Yougoslavie. L’entreprise semble très stable. Bien sûr, certains historiens vous diront que l’expérience yougoslave n’aurait jamais fonctionné. Je pense qu’il peut. La Yougoslavie nous montre bien qu’il suffit de quelques coïncidences, d’une certaine ambiance, de quelques mauvais dirigeants – et toute la société s’effondre.

La société est beaucoup plus fragile qu’on ne le pense. Nous pensons qu’une société pacifique et stable est normale. Mais non. Seuls vous et moi avons eu la chance de grandir après la Seconde Guerre mondiale et de ne pas avoir à vivre un autre conflit similaire. Pour moi, Pulau Tikus parle de la fragilité de cette société.

Rappelez-vous l’attaque de l’an dernier contre le Capitole. Aux États-Unis, la démocratie la plus grande et la plus solide du monde. Cela montre simplement que rien n’est certain. Une société démocratique n’est pas quelque chose qui durera éternellement. Nous devons les protéger et nous battre pour eux chaque jour. C’est à ça que sert Mouse Island.

Dans l’histoire du titre du livre, j’ai aussi écrit sur les riches qui étaient aussi des preppers, ceux qui se sont préparés au pire. Quand j’ai écrit l’histoire, je pensais que c’était de la science-fiction. Maintenant, il semble que je viens de décrire la réalité.

Et les millionnaires qui achètent des bunkers ? Que dit-on de l’état de ce monde ?

Je pense que les pays, en particulier les États-Unis, sont devenus très faibles. Les gens ont cessé d’y croire. L’économiste français Thomas Piketty analyse de manière intéressante les développements sociaux et économiques autour des années 80 et après les années 80. Il a observé que les riches sont devenus très riches après 1980, les pauvres un peu plus pauvres, mais pas beaucoup. La classe moyenne est celle qui perd le plus, en particulier aux États-Unis. Je pense qu’il a perdu confiance, qu’il a perdu confiance dans les politiciens et dans le fait qu’ils agissent dans leur intérêt.

Il serait probablement exagéré de dire que les États-Unis sont au bord de la révolution. Mais vous pouvez probablement voir que l’atmosphère là-bas ressemble à une guerre civile froide entre la gauche et la droite.

Mais nous parlons de la classe moyenne. Qu’en est-il des bunkers des riches, leurs plans de sauvetage élaborés, que vous avez écrits sur Mouse Island ?

Je pense qu’ils ont des informations. Ils voyaient que la classe moyenne s’effondrait vers une sorte de résistance, et ils en avaient peur. Je pense que les riches n’ont pas peur des pauvres. Ils avaient peur de la classe moyenne qui n’abandonnerait pas.

Photo : David Neff, Liste des actualités « Même les histoires de crime nordiques finiront un jour. Et quelque chose de mieux prendra leur place », a pensé la star du genre Jo Nesbø.

Y a-t-il une grande différence entre écrire une histoire policière sur Harry Hole et créer un grand récit où vous traitez avec le reste de la société ?

J’ai vraiment l’impression que presque toutes mes histoires ont une sorte de sous-texte social. Connaissez-vous le terme faible profondeur de champ ? Il est utilisé par les photographes, les cinéastes. L’objectif capture la figure de premier plan avec netteté, l’arrière-plan est flou. Dans les romans policiers, Harry Hole, les ennemis, les amis et l’affaire sont au premier plan. Et en arrière-plan de toute l’entreprise.

Dans Mouse Island, rien et tout est au premier plan en même temps. Mais non, je ne dirais pas que c’est une toute autre histoire car, comme je l’ai dit, j’ai toujours été intéressé par les questions sociales.

Alors pourquoi avez-vous décidé que ces histoires n’avaient pas besoin de Harry Hole ? Comment cela s’est-il réellement passé ? Vous êtes-vous réveillé un matin en pensant – non, Hole ne serait pas là ?

En fait, je le fais tout le temps. J’écris des livres pour enfants, des chansons pour un groupe. Je me suis toujours demandé quel genre d’idée j’avais réellement. Sur quoi ai-je vraiment envie d’écrire ?

Vous admettez que vous savez comment Harry Hole finira. Si vous savez comment votre vie se terminera, cela vous paralysera probablement. Je me demande donc si la conscience de la fin du trou vous empêche d’aventures créatives ?

La fin peut être décevante. Cela dépend de la fin dont on parle. Après tout, personne ne connaît la fin d’Harry à part moi.

Je ne pense pas dire quelque chose de nouveau quand je dis que nous allons tous mourir. Mais notre mort ne sera pas la chose la plus intéressante de notre vie. Ce sera probablement la partie la plus ennuyeuse. Je n’ai pas d’image détaillée du rôle que jouera la fin Hole dans l’histoire. Je sais juste comment ce sera.

Photo : David Neff, Liste des actualités « Rien de sûr. » Jo Nesbø examine non seulement la fragilité de l’existence humaine, mais la société dans son ensemble.

Quand pensez-vous que la tendance à la criminalité nordique prendra fin ? Je ne sais pas si vous trouvez le mot tendance offensant.

Du tout. Appelez cela une tendance. Et comme toutes les tendances, la fiction policière nordique touche à sa fin. Ce n’est peut-être pas une mort subite, mais elle s’usera lentement et sera remplacée par autre chose. C’est un scénario réaliste. Mais tant qu’il y a de jeunes écrivains qui gardent le genre frais et de qualité, les lecteurs ne courront vers rien d’autre.

Il est important de dire que les romans policiers ne sont pas seulement populaires à cause des cadavres, mais parce qu’ils explorent le côté sombre de la société dont nous avons parlé au début. Peut-être que cela les rend si populaires ?

Bien sûr. Et tant qu’il y aura des écrivains qui utiliseront le genre du roman policier comme moyen d’écrire sur la société, sur le destin humain, la fiction policière nordique sera intéressante à regarder. Mais je ne pense pas que l’attention que le noir nordique a eue au cours des dix ou quinze dernières années sera préservée pour toujours. Ce n’est pas possible. Quelque chose d’autre, plus intéressant arrive.

Je ne sais pas. Je pense que personne ne le sait. Cela fait partie du plaisir. En fait, un roman suffit à rendre le monde fou avec de nouveaux genres littéraires, de nouvelles tendances. Qui aurait pu prédire le réalisme magique sud-américain de García Márquez et d’autres ? Il n’y en a pas. Mais quelque chose comme ça reviendra.