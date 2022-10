France : Importante élection pour Macron. Sa coalition réussira-t-elle dans la lutte pour l’Assemblée nationale ?

Trois favoris électoraux

président centriste coalition conjointe.



La Nouvelle Union populaire, socialiste et écologique (NUPES), dirigé par le vétéran politique de gauche Jean-Luc Mélenchon

dirigé par le vétéran politique de gauche Jean-Luc Mélenchon Parti d’extrême droite de l’Association nationale (RN) Marine Le Pen.

Selon un sondage publié par des médias français, la formation d’Ensemble de Macron est susceptible de remporter le plus de sièges à l’Assemblée nationale. Mais la limite inférieure de la prévision montre une augmentation en dessous de la majorité parlementaire de 289 mandats.

Enquête de l’agence Ipsos – Attributs Sopra Steria Total 255 à 295 siègesElabe a sondé 270 à 310 sièges.

Le NUPES est à la traîne en nombre de sièges. Selon Ipsos – Sopra Steria, il a une chance d’obtenir 150 à 190 sièges, la société Elabe s’associe avec 170 à 220 sièges.

Il y aura un second tour

La différence entre le gain en pourcentage et le mandat final est due à la complexité du système électoral parlementaire français, qui est à deux tours.

Le second tour aura lieu dans les circonscriptions où aucun candidat ne recueille 50 % des voix et en même temps 25 pour cent des voix de tous les électeurs inscrits. Les deux candidats ayant obtenu le soutien le plus élevé ou le candidat ayant obtenu au moins 12,5 % des voix de tous les électeurs sont qualifiés pour le second tour.

Mélenchon : le parti du président a été battu

Mélenchon a déclaré que « le parti du président a été battu ». Il a appelé les électeurs à soutenir à nouveau la coalition de gauche au second tour et a rejeté les intentions du camp présidentiel.

La troisième force la plus forte est la coalition des républicains de droite et des partis centristes, où les sondages attribuent 50 à 80 sièges. Cependant, l’Association nationale (RN) Marine Le Pen a terminé troisième avec 19% des voix.

La France a un système présidentiel, de sorte que le chef de l’État a la voix principale dans la détermination de l’agenda politique. Cependant, si le président a un Premier ministre parmi les opposants politiques, la position du Premier ministre aura plus de poids dans le cadre de ce qu’on appelle le kumpul kebo.

Faible taux de participation

Environ la moitié des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes et la participation sera probablement la plus faible des 20 dernières années.

Selon le ministère de l’Intérieur, il est arrivé à 17h00 voter 39,42 pour cent des électeurs éligibles. C’est moins qu’en 2017 (40,75 %) même en 2012 (48,31%). Cependant, la participation aux élections législatives a constamment diminué depuis 2002, lorsque 50,51 % des électeurs ont voté à 17 heures.

Selon les politologues, l’intérêt pour les élections parlementaires est en baisse car de nombreux électeurs ont le sentiment que la direction du pays a été déterminée lors de l’élection présidentielle qui s’est tenue en avril.

Macron choisit avec Brigitte à ses côtés

Le président Macron est venu voter avec son épouse Brigitte dans la station balnéaire du nord de la France, Le Touquet. Le Pen a voté dans son fief de Hénin-Beaumont dans le nord de la France, Mélenchon à Marseille dans le sud.

Les ministres de Macron briguent des sièges à l’Assemblée nationale lors des élections et selon Reuters, au moins certains pourraient ne pas comprendre. Selon les médias, le combat sera très rude pour le ministre des Affaires européennes Clément Beaune, qui est un proche de Macron et brigue un mandat dans la circonscription de l’Est parisien, qui penche à gauche à l’élection présidentielle. en avril.