« La prochaine fois, nous prendrons une chaloupe. » L’entraîneur du Paris SG s’excuse pour une blague inappropriée

Entraîneur de football de la rue Paris Germain Christophe Galtier a présenté ses excuses pour une blague déplacée sur la situation climatique. L’entraîneur a déclaré après la victoire 2-1 de mardi contre la Juventus en Ligue des champions que lui et le club prenaient très au sérieux la protection de l’environnement.

Lors de la conférence de presse de lundi, on a demandé à Galtier pourquoi l’équipe parisienne s’était envolée pour le match à domicile à Nantes samedi, alors qu’il leur faudrait moins de deux heures pour voyager en train plus écologique.

L’entraîneur a répondu en disant qu’il en avait discuté avec la direction et qu’ils se rendraient au prochain match en voilier.

Cependant, cela a été accueilli avec un grand mécontentement non seulement par le public, mais aussi par d’éminents représentants politiques, dont le ministre français des Sports.

Par conséquent, Galtier s’est excusé après son entrée dans la phase de groupes de la Ligue des champions mardi.

« Croyez-moi, je vois le problème auquel notre planète est confrontée avec le climat. Je sais que nous devons prendre nos responsabilités, et les joueurs et le club le savent aussi », a déclaré l’entraîneur de 56 ans dans une interview. avec Canal+.

« C’était une mauvaise blague et je m’en suis rendu compte tout de suite. Cependant, même cela ne change rien au fait que je me suis convaincu que nous vivons en France, où on ne peut même plus plaisanter », a-t-il ajouté.

Le PSG a remporté le choc de samedi à Nantes 3-0 et compte 16 points d’avance sur Marseille au classement après six journées.