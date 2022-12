Politiques, féministes, journalistes, associations, fans de football, militants des droits de l’homme, lobby LGBT, mais aussi tout le monde sur les réseaux sociaux commentent le Qatar, où se joue actuellement le championnat du monde de football. L’émirat, avec sa société islamique conservatrice, est une cible dont il faut être reconnaissant et qui a souvent quelque chose à critiquer. Cependant, la situation ressemble à un lynchage planétaire et certains ont du mal à y croire.

Selon une enquête menée il y a plusieurs années par un journal britannique de gauche Sécurité, plus de la moitié des musulmans britanniques pensent que l’homosexualité devrait être illégale, près de la moitié disent qu’ils s’opposent à ce que les homosexuels deviennent enseignants, 39 % conviennent que « les femmes doivent toujours obéir à leurs hommes » et 23 % soutiennent la mise en œuvre de la charia islamique dans certains domaines Grande Bretagne. Je pense que ces chiffres sont effrayants et nous avons trouvé des chiffres similaires dans la communauté musulmane en France.

Cependant, les militants des droits de l’homme en Angleterre ne s’en occupent tout simplement pas, ils ne sonnent pas l’alarme et n’écrivent pas de messages chauds sur les réseaux sociaux toutes les heures. Mais en ce qui concerne l’État du Qatar, où se déroule la Coupe du monde, la situation est très différente. Le front uni des militants, des politiciens et des groupes de pression attaque la réalité qatarie avec un zèle incessant depuis des années. Tout s’est accéléré ces dernières semaines, car l’un des événements les plus regardés, qui est toujours le championnat de football du monde, offre de belles opportunités.

La chaîne britannique BBC, qui accorde peu d’attention aux opinions radicales de certains de ses concessionnaires musulmans nationaux, par exemple, n’a pas diffusé en direct la cérémonie d’ouverture des championnats au Qatar. Pour protester contre la situation dans le pays. Le lancement a été effectué sur le site Web de la BBC, la station diffusant un documentaire sur les « horreurs du Qatar ». De nombreux politiciens de l’île se sont également joints aux critiques de l’émirat. Mais lorsque la Chambre des communes a débattu de la tenue du tournoi au Qatar en octobre, le débat n’a duré que 47 minutes et un seul législateur s’est inquiété de l’exploitation des migrants et des fans LGBT par le pays. De plus, il a été révélé plus tôt cette année que le gouvernement qatari a dépensé environ 250 000 £ en seulement treize mois en vols, hôtels de luxe et hospitalité pour plus de deux douzaines de députés britanniques se rendant au Qatar. Apparemment, l’argent de l’émirat ne leur a pas fait de mal. Et il y a quelques jours, la BBC venait de rapporter que l’actuel chef du Parti conservateur au pouvoir en Grande-Bretagne et, depuis le 25 octobre, ministre sans portefeuille, Nadhim Zahawi, avait accepté une invitation de la famille royale du Qatar pour s’envoler pour « quelques matchs de football « . Et il volera. Mais lorsque la nouvelle mentionnée a fait surface, il a commencé à prétendre qu’il paierait les frais…

Pendant ce temps, l’Angleterre s’est mise à genoux avant le match au Qatar en signe de lutte contre le racisme, et son capitaine, Harry Kane, a voulu porter un brassard arc-en-ciel portant la mention « One love » en soutien aux droits de la communauté LGBT. Cependant, sous la menace d’une sanction, lui et d’autres capitaines de plusieurs équipes européennes ont été bannis par la FIFA, l’organisation en proie à la corruption qui a attribué le tournoi au Qatar. Et avant cela, il l’a donné à la Russie de Poutine. Les militantismes se succèdent et parfois on ne sait plus qui veut dire quoi.