Rémi est chef depuis 35 ans et a toujours voulu en être un. Après ses études, elle a commencé à cuisiner dans sa ville natale de Lille, dans le nord de la France, mais elle a également travaillé en Suisse, en Norvège et aux États-Unis. Il est également chef dans un restaurant qui a reçu une étoile Michelin.

Il est arrivé en République tchèque il y a plus de vingt ans par accident lorsqu’il a répondu à une annonce. « Je vis ici parce que je me sens bien ici », déclare le chef, ajoutant qu’il cuisine également pour Václav Havel et des acteurs français et tchèques dans les restaurants où il travaille.

Outre le fait qu’il aimait Vysočina et qu’il vivait bien, il a bien sûr fondé une famille ici, et c’était la chose la plus importante pour lui.

« Je n’ai pas appris aux Tchèques à mieux manger »

Même si elle est douée pour préparer la cuisine française, elle n’a rien contre la cuisine tchèque. « C’est la même cuisine que ma grand-mère avait l’habitude de cuisiner. Je n’ai certainement pas appris aux Tchèques à mieux manger », a ajouté Decroix, ajoutant qu’il adorait la surlonge tchèque.

Photo: Nouvelles Rémi cuisine et cuit tout lui-même.

Le chef a expliqué le grand intérêt des convives par le fait que les Tchèques voyagent beaucoup, et s’ils aiment la cuisine française, ils veulent en profiter même après leurs vacances. Bien que le bistro soit ouvert du jeudi au dimanche, les tables sont pleines plusieurs semaines à l’avance.

Ils se fichent d’une étoile Michelin

Decroix travaille dans un restaurant Michelin, mais décrocher des étoiles pour son bistro n’est pas une priorité pour lui. « Je n’ai aucune ambition de me battre pour une étoile Michelin. Ma plus grande joie est que les gens qui viennent ici soient heureux », a-t-il déclaré modestement.

Néanmoins, elle peut se targuer d’un prix, puisque l’entreprise a remporté le concours Magical Places en République tchèque en 2016.

Le bistro est rempli d’une ambiance familiale, grâce à l’emplacement unique de la cuisine. Il est ouvert et les clients peuvent regarder leur nourriture se préparer pendant qu’ils attendent. C’est aussi incroyable que Decroix prépare toute la nourriture lui-même.

Il cuisine ce qu’il aime

En plus des recettes traditionnelles françaises, elle cuisine à partir d’ingrédients frais et de saison. « On a une carte permanente, mais il y en a aussi une qui change tous les mois et je la construis en fonction de ce que j’ai envie du moment », s’amuse le chef.

Photo: Nouvelles Il y a un plat français traditionnel au menu – les escargots.

Le bistro propose actuellement des salades d’automne, des terrines aux châtaignes et à la confiture de pommes de terre, du sandre sauce au vin blanc ou de l’agneau aux noix et plus encore.