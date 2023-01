De nombreuses critiques ont été adressées au nom du chef du football français – Noël Le Graët. Il a déclaré dans une interview que si le légendaire Zinedine Zidane l’appelait pour entraîner l’équipe nationale, il ne décrocherait pas le téléphone. Cela a profondément offensé Kylian Mbappé, Karim Benzema et le Real Madrid ont également exprimé leur point de vue.

On parle depuis plusieurs mois de la prise en charge de l’équipe de France par Zinedine Zidane, mais rien n’y fait. Et après les dernières nouvelles, cela n’arrivera probablement pas. Le président de l’association, Noël Le Graët, mise beaucoup sur les légendes du football mondial.

« S’il essaie de m’appeler ? Pas. Et si elle appelle, je ne répondrai pas,Le Graët dit à la télévision française CMR Sports. Ce commentaire a provoqué la colère des joueurs et des fans, pas seulement dans le football français.

La star Kylian Mbappé a été l’une des premières à s’exprimer, représentant la légende du Real Madrid et de l’équipe de France. « Zidane est français, on ne traite pas les légendes avec autant d’irrespectécrit l’attaquant du PSG Indonésie.

« Je pense que Noël devrait regarder ce qu’il a fait pour la France et au lieu de parler d’appels téléphoniques, peut-être qu’il devrait embrasser la botte de Zidane », a déclaré Karim Benzema, qui a mis fin à sa carrière internationale après avoir eu des ennuis avec la direction de la France. .

Le Real Madrid a également commenté l’intégralité de l’incident sur son site officiel. « Le Real Madrid CF regrette les propos peu flatteurs tenus par le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, à l’égard de Zinedine Zidane, l’une des plus grandes légendes du sport mondial, » sonne au début.

« Ces propos montrent un manque de respect pour l’une des figures les plus admirées au monde et notre club s’attend à une amélioration immédiate », a insisté le Ballet Blanc, où Zidane a brillé sur le terrain et sur le banc.

La France a perdu aux tirs au but face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde :

TN.cz