Un artiste français de Jihlava travaille déjà sur les murs de Gustav Mahler. Il terminera son travail dans deux semaines | Entreprise | Nouvelles | Jihlavská Drbna

Ces jours-ci à Jihlava, une peinture grand format – appelée art mural – est en cours de création sur un mur à l’intersection des rues U Dlouhé stény et Znojemská. Son auteur est Vincent Joffrey Chigniera, peintre et illustrateur français vivant en République tchèque. Le thème est le compositeur de renommée mondiale Gustav Mahler.

Six artistes se sont inscrits au défi de peindre un mur à l’intersection des rues U Dlouhé steny et Znojemská. Au final, c’est le dessin du peintre et illustrateur Vincent Joffrey Chignier qui l’a emporté. « Avec son affichage de la forme et de la couleur, le design gagnant convient le mieux au contexte du lieu particulier, où l’ancien rencontre le nouveau. Il est traité de telle manière qu’il attire l’attention, mais ne domine pas l’esprit du lieu, au contraire, il le met en valeur. Artistiquement, il perdure à la fois d’un coup d’œil superficiel et d’un examen et d’une découverte plus longs des nuances et des détails cachés dans le collage. un architecte paysagiste du département des architectes de la ville a fait l’éloge de la conception Lucie Poláčková.

La convocation a été publiée deux fois. Cependant, pour la première fois l’année dernière, « l’audition d’artiste » a finalement été annulée. « Cette année, plusieurs artistes dédiés à la peinture grand format ont été approchés. Le personnel du département des architectes de la ville a choisi d’autres emplacements possibles pour les peintures murales – il y en avait six au total, et parmi eux, par exemple, le pont de la rue Havlíčkova ou le pignon du bâtiment de l’école à Náměstí Svobody. » dit avant Radovan Danek, porte-parole de la mairie de Jihlava.

Un tableau grand format avec un motif de Gustav Mahler devrait être prêt dans deux semaines.

Pompiers derrière l’arrêt de bus

Une autre nouveauté, achevée, est la peinture sur le poste de transformation de la rue Sokolovská à Jihlava.

Une bien meilleure vue a été offerte au poste de transformation de la rue Sokolovská ces derniers jours. Grâce à l’expertise de Filip Klučiarovský, le bâtiment gris peint à la bombe à l’arrêt des transports publics est devenu un bel hommage aux pompiers, dont la station est à proximité.

