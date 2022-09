Ils se blessent à la moelle épinière, la collection de « boutons » les aide à reprendre une vie active

Ladislav s’est retrouvé en fauteuil roulant après un accident de voiture, mais continue de mener une vie active. Aujourd’hui, il est même président du ParaCENTRA de Fenix, qui aide les personnes atteintes de lésions médullaires à revenir à la vie. A l’occasion de la Journée Internationale des Blessures à la Colonne Vertébrale, l’association organise une collecte caritative. Vous pouvez les soutenir en envoyant un SMS de don ou en achetant un bouton de charité le 5 septembre au centre de Brno.

Ladislav Loebe a vécu une vie très sauvage, était actif, faisait du sport. Le rêve de rejoindre la Légion étrangère française ne s’est pas réalisé, mais au moins il a passé une partie de sa vie en France, qu’il considérait comme la plus belle période de sa vie et en même temps une période de liberté absolue. Il gagne de l’argent supplémentaire de toutes les manières possibles, en aidant les habitants ou en dormant en haute mer sur les rives de l’Atlantique.

Avant l’accident, à l’âge de vingt-trois ans, il gagnait sa vie comme videur dans une boîte de nuit, bien qu’il ait d’abord été formé comme menuisier. L’une de ses passions lui est devenue fatale : la conduite rapide. Un grave accident de voiture il y a plus de vingt ans l’a contraint à se déplacer en fauteuil roulant. « Je conduis moi-même, je n’ai pas de ceinture de sécurité et c’est comme ça que ça s’est passé », a avoué Loebe aujourd’hui.

Ladislav Loebe | Photo: ParaCENTRUM Fénix

Une longue convalescence a suivi. Aussi bien physiquement que mentalement. Il est habitué au fauteuil roulant, il « s’entraîne » intensivement avec dans un lotissement non loin de chez lui. « Comme on dit que la marche est la chose la plus saine pour une personne, pour un utilisateur de fauteuil roulant, il est possible de rouler en fauteuil roulant. Grâce à cela, je suis plus en forme et en même temps je peux réfléchir et réfléchir à ce qu’il faut faire ensuite, » explique Ladislav.

Ensuite, il arrive à l’académie de commerce et rencontre l’association Fenix ​​​​​ParaCENTER, où il va à l’exercice ainsi qu’à des événements sociaux. Ils l’ont aidé à entrer à la faculté de droit, puis il a commencé à s’impliquer dans des activités organisationnelles au-delà du simple fait d’être avocat. Aujourd’hui, il en est même devenu le président.

Collection de boutons ParaCENTRA Fenix ​​​​Koleksi ou « Bouton de connexion » Accompagner les blessés médullaires à l’occasion de la Journée internationale des lésions de la colonne vertébrale, qui est le 5 septembre.

ou 60 ou 90, selon la quantité désirée. Vous pouvez rencontrer les membres de l’organisation le 5 septembre au náměstí Svobody à Brno et acheter un macaron caritatif. L’objectif de l’événement est également de sensibiliser le public aux blessures de la moelle épinière et à la vie des personnes en fauteuil roulant.

ParaCENTRUM Fenix ​​​​offre aux personnes atteintes de lésions médullaires et à leurs proches des services de santé et sociaux allant du conseil à la physiothérapie, en passant par l’ergothérapie et l’aide à la personne.

Les causes les plus courantes de lésions de la moelle épinière sont les accidents de la circulation, les chutes de hauteur, les sauts dans l’eau et les blessures sportives.

Malgré l’accident et l’invalidité qui en a résulté, son amour pour le sport demeure. Elle fait du vélo tout-terrain, rame dans un carrosse et a récemment commencé à danser. Grâce à la collection de Konta Bariéry, en collaboration avec Aktuálně.cz, il a obtenu son propre chariot de danse.

Dix mille utilisateurs de fauteuils roulants souffrant de lésions de la moelle épinière vivent en République tchèque. Chaque année, 250 personnes sont ainsi gravement blessées. La collecte « boutons » et autres événements caritatifs de l’association Fenix ​​​​ParaCENTRUM sont destinés à leur venir en aide.

Chute mortelle de vélo

Blanka Cabalková mène une vie bien remplie en tant qu’ingénieur civil. Tout s’est cassé avec une chute du vélo. « On descendait et mon câble de frein a cassé, alors je suis tombé sur le guidon. La seule chose dont je me souviens, c’est comment je me suis dit que je ne devais pas tomber sur la tête parce que je n’avais pas de casque », explique-t-il. Cabalkova.

Après sa convalescence, elle et son mari ont emménagé dans un appartement sans obstacle grâce à l’assurance, dans le précédent, elle ne pouvait même pas franchir la porte dans son fauteuil roulant. Chez ParaCENTER, Fenix ​​​​commence à s’entraîner, mais il se connecte principalement avec des personnes ayant le même sort. « L’échange d’expériences est également très utile. Si quelqu’un est en fauteuil roulant depuis longtemps, il connaîtra mieux les avantages et les inconvénients. De là, on peut ramasser des choses importantes et trouver sa propre façon de les gérer. personnes handicapées », explique Cabalková.

Blanka Cabalkova | Photo: ParaCENTRUM Fénix

Maintenant, elle travaille au centre et en est reconnaissante, car elle préfère être avec les gens qu’à la maison. Il ne lâche pas non plus son vélo et fait du vélo à main. Entre autres, il conseille les clients sur l’adaptation des fauteuils roulants dans leurs appartements et, à l’avenir, il souhaite se consacrer au conseil dans le domaine des déplacements accessibles en fauteuil roulant.

ParaCENTRUM Fenix ​​​​aide également lors du retour au travail ou propose de la physiothérapie ou une assistance personnelle. Ils prêtent également des outils et aident à démarrer une nouvelle vie. À l’école, ils parlent aux élèves de la façon de prévenir les blessures et de ce qui se passe ensuite.

Saut mortel dans l’eau

Jan Vočka était en fauteuil roulant après l’école primaire lorsqu’elle a sauté la tête la première dans l’eau pendant les vacances d’un camp. « Même aujourd’hui, je ne peux pas répondre pourquoi je l’ai fait. Ce n’était pas la première fois que j’étais dans ce camp, je m’étais baigné au même endroit un an auparavant. Je savais que c’était là. Je ne sais pas ce qui s’est passé . Mes pensées. J’ai pleuré pendant longtemps. plusieurs nuits à cause de ça », a-t-il déclaré aujourd’hui.

Jan Vočka | Photo: ParaCENTRUM Fénix

Ses amis l’ont sorti de l’eau. « Après l’impact, ma colonne vertébrale a picoté. Quand ils m’ont mis à côté de l’eau, j’ai mis mes mains sur ma tête. Et c’était tout ce que je pouvais faire. Je ne bougeais plus mes jambes. » À l’hôpital, il avait quatre pour cent de chances de survivre à une intervention chirurgicale sur sa moelle épinière blessée. Heureusement, il a réussi à mener à bien la procédure et ses complications ultérieures.

Il est également aidé par des personnes ayant des expériences similaires, le rassurant patiemment que même si maintenant ce sera plus difficile, la vie n’est pas finie. Il s’en est d’autant plus rendu compte lors de ses études en compagnie de personnes ayant des problèmes de santé. « J’ai réalisé que j’avais quand même pas mal de chance. Les gens avec qui j’allais à l’école, par exemple, qui savaient qu’il leur restait au plus cinq ans. Leurs muscles étaient faibles et ils ne pouvaient rien faire. En même temps, ils pouvaient ne soit pas blâmé », a déclaré Jan.

Après diverses expériences de travail et de vie, Fenix ​​travaille aujourd’hui comme instructeur autonome à ParaCENTRU en plus des relations publiques.

Collection de boutons est l’occasion de contribuer, mais aussi d’en savoir plus sur les personnes atteintes de lésions médullaires. Par exemple, savoir que les utilisateurs de fauteuils roulants mènent des vies très actives et intéressantes même s’ils sont handicapés.