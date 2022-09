L’opposition tentera de renverser le gouvernement de Fial, mais pourrait ne pas réussir Politique | Nouvelles

Les députés se réuniront jeudi après-midi pour un meeting pour exprimer leur méfiance à l’égard du gouvernement de coalition de Petr Fiala (ODS). La réunion a été initiée par le mouvement d’opposition ANO avec le soutien du SPD. Les raisons de cette décision étaient l’affaire entourant les contacts du nouveau directeur des renseignements civils, aujourd’hui disparu, Petr Mlejenko, avec l’homme d’affaires Michal Redl, qui est accusé dans l’affaire de corruption de Prague Dozimetri, et la situation économique complexe, que l’opposition a déclaré n’a pas été résolu par le cabinet. Compte tenu de la majorité de la coalition parlementaire, il est probable que la première tentative d’exprimer une défiance envers le cabinet en cette période électorale ne fonctionnera pas.

Les représentants du mouvement ANO avaient précédemment promis qu’ils ne chercheraient pas à exprimer leur confiance au gouvernement pendant la présidence du Conseil de l’Union européenne en République tchèque. Cependant, le chef du mouvement, Andrej Babi, avait précédemment déclaré que le scandale entourant Mlejenko était sans précédent. Outre le départ de Mlejnk, l’opposition a exigé la destitution du président du STAN, Vít Rakušan, du poste de ministre de l’Intérieur. Selon Babi, le mouvement OUI a été catégorique sur sa demande et il n’y a pas eu de changement lors de la réunion de jeudi sur la méfiance à l’égard du gouvernement. Selon Karel Havlíček, vice-président de la Chambre des représentants pour l’ANO, beaucoup de choses ont changé depuis la précédente proclamation de ne pas appeler à un vote de défiance envers le gouvernement, également à cause de la crise énergétique et, selon lui, insuffisante et lente gouvernance. La mesure.

Le Premier ministre Fiala avait précédemment déclaré qu’il ne voyait aucune raison au limogeage de l’Autrichien. Il croit que le gouvernement réussira le vote. Selon le Premier ministre, Babi essayait de se distraire de ses propres affaires. Babiš attend son procès dans l’affaire de la subvention apí hnízdo. Par ailleurs, selon le journal Le Monde, la Cour d’instruction des crimes graves a ouvert une enquête préliminaire sur des soupçons de blanchiment d’argent et de fraude fiscale en lien avec les achats immobiliers de Pig en France.

La demande de réunion a été signée par 74 députés, dont 56 membres de l’ANO et 18 membres du SPD. Selon le règlement intérieur, l’initiative doit recueillir au moins 50 signatures de députés.

L’ordre du jour proposé pour la réunion n’est pas voté lors de l’expression de confiance ou de méfiance à l’égard du gouvernement. Un débat de plusieurs heures est prévu, après quoi les députés procéderont au vote pour les noms des membres élus de la chambre basse. Pour qu’un cabinet tombe, une majorité de tous les députés doit voter de défiance, soit au moins 101. L’opposition ANO et SPD ont 92 voix pleines. Les camps gouvernementaux ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 et Pirates ont obtenu 108 voix.

Sur les 16 tentatives de censure à l’égard du gouvernement jusqu’à présent, une seule a réussi en mars 2009. Lors du vote sur le gouvernement de Mirko Topolánek (ODS) pendant la présidence tchèque de l’Union européenne, quatre députés de la coalition ont rejoint l’opposition, il a reçu 101 votes. Au cours de la dernière période électorale, le cabinet minoritaire babi de l’ANO et du SSD a survécu trois fois pour le renverser.