Dans les gorges du Verdon en France, la sécheresse de cette année affectera à la fois les rameurs et les nageurs

D’autres fois, le lac de montagne de Castillon invite à la baignade ou à la barque. Mais cette année, tout est différent.

La rivière Verdon dans le sud de la France est généralement pagayée par des radeaux en été, tandis que le lac de montagne Castillon attire les nageurs ou les pédalos. Cependant, cette année, les choses sont différentes, en raison du manque d’eau, les deux endroits populaires doivent éloigner les touristes. L’agence AFP écrit sur l’impact du changement climatique sur le tourisme en France.

️💦 #SECHERESSE : L’ensemble des lacs/rivières de notre région région continue de s’assecher avec ce temps durable trop chaud et sec. Exemple d’un autre avec celui du #Castillon qui est logé au cœur du Parc naturel régional du #Verdon.#CoatedAzurFrance pic.twitter.com/HO2AOZdkKk — Météo Côte d’Azur ️ (@MeteoCotedAzur) 12 juin 2022

Le lac de Castillon est situé à 900 mètres d’altitude et il ne reste cette année que 40 centimètres d’eau au fond, soit cinq mètres de moins que d’habitude en été. Serge Prato, maire de Saint-André-les-Alpes qui compte moins d’un millier d’habitants, veut donc interdire la baignade cette année.

« Quand vous le regardez, ce n’est même pas intéressant (de nager) », a noté Prato. En raison de la sécheresse, même le parc d’attractions aquatique n’ouvrira pas. Le quai, où les chaloupes accostent à d’autres moments, est à sec.

« En l’espace de décennies, nous sommes passés d’une sécheresse tous les cinq ans à trois années sèches sur cinq », a déclaré le patron de la fédération locale des pêches, Claude Roustan.

Dans les Alpes françaises, il y a eu des quantités record de pluie et de neige cette année, comme en témoignent également les faibles niveaux d’eau dans les barrages et les lacs artificiels du Verdon. Au XXe siècle, des barrages y ont été construits pour produire de l’électricité, mais aussi pour alimenter en eau la Provence. L’énergéticien EDF laisse s’écouler dans le canal le minimum d’eau nécessaire à la survie de la faune locale. Une écluse qui fournirait de l’eau aux millions de marins et de touristes qui viennent ici chaque année, mais cette année, elle ne montera pas. En 2017, alors qu’il faisait également très chaud, ils ont coupé l’eau au milieu de la saison. Mais c’est beaucoup plus lent que cette année.

Le niveau d’eau de la retenue du lac de Sainte-Croix sur le Verdon, l’un des plus importants de France, est à son niveau habituel pour la fin de l’été fin juin. L’espace aquatique reste pour l’instant ouvert aux nageurs et autres athlètes, mais selon l’AFP, ce n’est qu’une question de temps.

Selon les autorités locales, les gens doivent prendre conscience de la gravité de cette situation. La ville essaie d’améliorer ses plages existantes pour y retenir les touristes et les empêcher de se déplacer vers des endroits moins sûrs ou interdits.

Une autre solution consiste à attirer les touristes vers d’autres activités de la région qui ne nécessitent pas d’eau. Par exemple, les autorités citent les circuits à vélo et à pied. Cependant, ces plans ont été entravés par des incendies qui ont détruit des milliers d’hectares de végétation dans le sud de la France ces dernières semaines.

Les pénuries d’eau ont non seulement eu un impact sur le tourisme, mais aussi sur d’autres domaines. EDF n’a pas produit d’électricité depuis six mois à partir de sources d’eau. Sans eau, même les permis de construire sont inutiles, a déclaré le maire local.