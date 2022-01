« Il vaut mieux introduire des élections directes aussi en Italie »

Parmi les grands électeurs qui participeront à l’élection présidentielle républicaine à partir de lundi, parmi les délégués de la Région Campanie, il y a aussi Vincenzo De Luca. Le gouverneur s’est exprimé sur la nomination lors de son live social habituel vendredi après-midi : « Nous avons regardé le récit de l’élection d’un nouveau président républicain que je trouve franchement embarrassant. Dans d’autres démocraties, quand il y a une élection du chef de l’État, nous penser, et aussi aux gens, au programme que cette personne peut représenter. Dans notre pays, nous pensons en dehors du programme que ces gens peuvent interpréter. Maintenant, il est vrai qu’en Italie, le pouvoir exécutif est entre les mains du Premier ministre, mais jusqu’à un certain point. On a vu ces dernières années que le pouvoir d’intervention du Président de la République s’est renforcé. réforme judiciaire, ce que pensent les électeurs eux-mêmes. Ensuite, je veux savoir ce que pense le chef de l’État de la sécurité, à Sela tan, débureaucratisé, et ainsi de suite ».

« L’Italie doit prendre le chemin du régime présidentiel français »

« Dans d’autres pays démocratiques, les élections présidentielles sont liées à des contenus programmés. Et puis on voudrait dire qu’en Italie il vaudrait mieux instaurer l’élection directe du président de la République, aussi pour éviter ces images franchement gênantes auxquelles nous assistons. . Ces dernières années, la question s’est posée mais nous avons dit non aux élections directes parce que nous sommes des gens parfois par instinct, sans trop réfléchir. C’est vrai, nous avons fait des élections directes il y a 6-7 ans, là-bas, nous trouverons le président de la République Grillo. Je ne pense pas, a finalement pensé l’Italie. Mais après tout, la démocratie consiste aussi en des leçons. Les citoyens doivent apprendre à assumer leurs responsabilités, car s’ils ne le font pas, ils paient Et donc je crois que même après ces événements, ces jours-ci, l’Italie peut prendre le chemin du régime présidentiel français : un chef d’État d élus directement sur la base de l’engagement du programme, par vote et donc par possibilité de réflexion. Je crois honnêtement que maintenant ce système institutionnel en Italie n’est plus viable et est maintenant presque épuisé. Et plus tôt nous comprendrons que des réformes majeures sont nécessaires, mieux ce sera, sinon nous conduirons à une balkanisation des institutions et à une crise de la démocratie en Italie », a poursuivi De Luca.

« Le pays est bloqué dans l’attente de l’élection du chef de l’Etat »

« En Italie, alors que nous parlons maintenant de l’élection du président de la République, tout est bloqué. J’ai eu l’occasion, ces derniers jours, de m’entretenir avec les ministres Giovannini et Cingolani, mais j’ai l’impression que tout le reste s’est arrêté , ne bouge pas, surtout dans cette partie du monde bureaucratie-administration. Et il est impossible qu’un pays soit bloqué dans l’attente de l’élection du chef de l’État et donc de savoir quel sera le sort du gouvernement italien « , a conclu le président régional.