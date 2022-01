L’extraordinaire histoire du premier narco-sous-marin capturé en Europe – poca Negócios

+



Sous-marin Narco saisi en Europe (Photo: scar Vázquez via BBC News Brazil)

Trois hommes costauds étaient confinés dans un petit espace de seulement 1,5m². Fermé là-bas pendant 27 longs jours. Naviguer sous l’eau, respirer de l’air froid et humide tout le temps. N’ayant pas de place pour bouger, ils dormaient à tour de rôle sur des balles dans la cale du sous-marin dans lequel ils voyageaient.

Le Bathyscaphe (sorte de sous-marin utilisé pour explorer des endroits très profonds) où vivent les trois ne possède pas de système d’évacuation, ce qui les oblige à utiliser un sac en guise de toilette. Ils mangent de la nourriture en conserve, des bonbons transformés, des barres énergétiques et des canettes de Red Bull pour rester éveillés. Les trois d’entre eux avaient également des blessures sur la peau en raison des vêtements humides et gras qu’ils portaient. Il n’y a que six fenêtres étroites.

Les trois hommes ont traversé l’océan Atlantique entre octobre et novembre 2019, parcourant plus de 3 500 milles nautiques (près de 6 500 km) entre le Brésil et l’Europe à bord de ce petit et dangereux sous-marin artisanal en fibre de verre, sans l’électronique encombrante pour la navigation. . Le navire n’était équipé que d’un téléphone satellite conventionnel, d’un compas monté sur le tableau de bord et d’un compas.

Dans ce sous-marin, ils ont survécu à de terribles tempêtes, à des vagues terrifiantes, à toutes sortes de ravages et ont failli être heurtés par un bateau à une occasion. Plusieurs fois, ils ont cru qu’ils allaient mourir.

L’objectif était d’apporter une cargaison de 3 068 kilogrammes de cocaïne en Europe (d’une valeur d’au moins 760 millions de reais selon les citations européennes) dans le sous-marin et de facturer ses services de transport. Et ils l’obtiendront. Pendant plusieurs jours, ils ont réussi à tromper la police et les services spéciaux de renseignement sur le trafic de drogue dans plusieurs pays. Mais à la fin ils ont été vaincus.

Une opération policière baptisée « Black Tide », entrée dans l’histoire pour avoir saisi le premier « sous-marin de stupéfiants » arrivé en Europe en provenance d’Amérique latine, perturbe leurs plans et se termine par l’arrestation de ces trois hommes.

Maintenant, ils viennent d’être jugés en Espagne. Tous les trois ont plaidé coupable, mais aucun d’entre eux n’a coopéré avec la justice par crainte de représailles contre eux ou leurs familles par des trafiquants de drogue qui envoyaient de la drogue en Europe. Les peines sont imminentes et chacun d’entre eux peut être condamné à une peine pouvant aller jusqu’à 13 ans de prison.

Tradition des sous-marins Narco

« Operação Maré Negra », un livre écrit par le journaliste galicien Javier Romero et publié par Ediciones B, enregistre en détail l’extraordinaire voyage de personnes transportant plus de 3 tonnes de cocaïne en 27 jours.

Sans sortie prévue au Brésil, la pièce a recueilli des témoignages de policiers, de juges, d’experts et de témoins de l’événement pour retracer en détail l’histoire du « Che », comme le sous-marin a été nommé. Un sous-marin conçu pour pouvoir naviguer avec la majeure partie de la coque immergée, se déplaçant près de la surface, à peine visible entre les vagues.

Ce n’est certainement pas le premier appareil de ce type. La tradition des sous-marins narcotiques a commencé en Colombie dans les années 1990, entre les mains d’anciens soldats et ingénieurs de l’ex-Union soviétique. Son prédécesseur était Pablo Escobar, un baron de la drogue colombien qui n’a jamais caché le fait qu’il y avait deux de ces sous-marins dans sa flotte.

« Maintenant, ils sont assez courants : chaque année, entre 30 et 40 sont interceptés en Colombie », a déclaré Romero à BBC News Mundo (service BBC Espagne). « Et alors que plusieurs rapports d’experts de la police en matière de trafic de drogue ont indiqué depuis longtemps que des trafiquants de drogue utilisaient des sous-marins pour traverser l’Atlantique, personne n’a été arrêté, jusqu’au Che. »

« Il a été construit dans un chantier naval secret en Amazonie. La mission de le piloter est revenue à un ancien champion de boxe espagnol et marin expérimenté nommé Agustín lvarez. Le reste de l’équipage était composé de deux cousins ​​équatoriens, ainsi que de marins : Luis Tomás Benítez Manzaba et Pedro Roberto Delgado Manzaba.

« Le prix convenu par Manzabas est de 5 000 dollars américains (environ 27 000 reais) à l’avance pour chacun et, si tout se passe bien et que la mission se termine avec succès, 50 000 dollars supplémentaires par tête (environ 270 000 reais). On ne sait pas combien cela coûtera. ils paieront Agustín lvarez, mais des sources policières estiment qu’entre 400 000 et 500 000 dollars américains (entre 2,1 et 2,7 millions de reais) », a déclaré l’auteur de « Operation Black Tide ».

Le ministère espagnol de l’Intérieur, quant à lui, estime que le prix de la cocaïne transportée par les sous-marins narcotiques sera de 123 millions d’euros (environ 760 millions de reais) en Europe.

à la saga sous-marine

Après avoir été chargés de 3 068 kilogrammes de cocaïne en provenance de Colombie répartis en 152 balles, dans la soirée du 29 octobre 2019, les trois membres d’équipage ont lâché leurs entraves et « Che » a commencé son voyage.

Ils ont d’abord traversé le fleuve Amazone pendant 12 heures, traversant une forte humidité, des moustiques, des mangroves et une végétation luxuriante. Il n’est pas exclu que plusieurs navires les aient menés, ouvrant la voie au sous-marin narcos, l’empêchant d’entrer en collision avec l’un des milliers de cannes de toute épaisseur flottant à la surface de l’Amazone jusqu’à l’océan Atlantique.

Bien que le « Che » n’ait pas de radar, de système d’identification automatique, de radiobalise ou quoi que ce soit de ce genre, tout fonctionne très bien. Jusqu’au 5 novembre 2019, huitième jour de la traversée, lorsque les premiers nuages ​​sont apparus. « Le beau temps est parti, pour ne jamais revenir, laissant l’équipage impuissant vers sa destination. La prochaine fois qu’ils ont vu le soleil briller, contre un ciel bleu, c’était en se promenant dans la cour de la prison galicienne connue sous le nom d’A Lama », rapporte Romero.

Du 7 novembre jusqu’au moment où le sous-marin était sur le point d’atteindre le point convenu, trois puissantes tempêtes sont apparues sur la route, l’une après l’autre, contre le « Che » clairement endommagé. Ils arrivent sur le point de se noyer, provoquant des cauchemars pour leurs trois équipages pendant huit longues journées. Le 14 novembre, la météo leur a donné un peu de répit.

Il y a d’autres « détails ». Au moins trois membres d’équipage du « Che » sont déverrouillés dans le sous-marin narco, alors que le sous-marin traverse l’Atlantique chargé de drogue. « Ils ont verrouillé l’écoutille de l’extérieur avec un cadenas ou quelque chose comme ça, pour qu’elle ne s’ouvre pas avant d’avoir atteint leur destination. Ils n’ont laissé à l’équipage d’autre choix que de terminer le voyage pour survivre. Soit ça, soit mourir. C’est dû au passé. méfiance avec les membres en Galice (territoire espagnol), s’ils essaient de voler des choses », a déclaré l’un des membres de l’équipage du « Che » aux autorités espagnoles.

Dix-sept jours après avoir navigué, et après avoir traversé les eaux de l’Atlantique sur 4 931 kilomètres, « Che » a enfin pu dépasser l’objectif principal du voyage : les îles des Açores, appartenant au Portugal.

De là, les trois équipages se sont dirigés vers le nord pour atteindre les coordonnées finales où la drogue serait déposée : 38º 14’47.4″ ; 14º52’01.1″. Le « Che » arrive au bon endroit, à 270 milles en ligne droite de Lisbonne, mais sans le succès escompté. Le navire était à flot et l’équipage était encore en vie, mais à cette époque l’humidité et une mauvaise alimentation avaient affecté la santé de l’équipage.

Lorsqu’ils sont arrivés à la zone indiquée sur la carte, à l’endroit convenu pour déposer la cocaïne, personne n’est venu à leur rencontre au « Che ». Quelque part le long de la côte portugaise, il y a deux vedettes rapides (planeurs conçus et équipés exclusivement pour transporter de grandes quantités dans les plus brefs délais) prêts à ramasser la drogue. Mais l’un d’eux a eu un problème mécanique et n’a pas pu naviguer.

L’organisation de trafic de drogue, selon les informations recueillies par la police espagnole, a ordonné à l’équipage du « Che » de suivre la route vers la Galice, d’où était originaire le pilote Agustín. « En Galice, il existe un important commerce ‘narcolancheros’ dédié au débarquement de la drogue », explique Romero.

Mais réalisant que les plans initiaux des professionnels du trafic de drogue avaient échoué, Agustín a décidé d’adopter le plan B et s’est tourné vers ses deux amis d’enfance.

A cette époque, le Centre d’analyse et d’opérations maritimes pour le commerce des stupéfiants (MAOC-N) avait connaissance d’un navire transportant plusieurs tonnes de cocaïne dans la zone. Des véhicules aériens et maritimes ont été envoyés à sa recherche, mais en vain. Ils recherchent des bateaux de pêche, des voiliers, des cargos… mais pas des semi-submersibles.

Selon une enquête officielle espagnole, « les patrouilles navales portugaises et les moyens aériens sont en coordonnées en temps réel et ne peuvent pas détecter (‘Che’) ».

Les tentatives des trafiquants de drogue de démanteler la cocaïne ont échoué. Bien qu’ils aient envoyé un petit bateau vers le sud appelé Costa da Morte, en Galice, pour tenter de récupérer les marchandises, la Garde civile espagnole a obtenu des informations sur l’opération et un hélicoptère et un bateau ont été stationnés dans la zone où la drogue a atterri.

Après avoir vu des agents de sécurité, l’équipage de la petite embarcation a décidé de ne pas tenter la manœuvre. Et les mauvaises conditions de mer ont gardé le sous-marin Narcos inaperçu.

Désespéré, sans nourriture ni eau potable, l’équipage du « Che » décide alors de prendre un bateau pour la région des Rías Baixas, sur la côte galicienne. Plus précisément, dans l’estuaire d’Aldán, où le pilote « Che » passait ses étés d’enfant et qu’il connaissait très bien. « Avec une grande habileté, car c’est une zone compliquée pour la navigation, Agustín a réussi à placer le sous-marin dans l’estuaire et à le positionner devant une baie d’environ 8 mètres de profondeur », explique Romero.

À l’aube du 24 novembre, l’équipage du « Che » a ouvert le robinet et l’eau a commencé à couler dans le « Che » jusqu’à ce qu’il coule. Les trois membres d’équipage sautent à l’eau, avec l’idée de revenir chercher les médicaments plus tard. Mais aucune chance. Luis Tomás Benítez Manzaba a été arrêté peu après sur la même plage. Le même sort est arrivé à Pedro Roberto Delgado Manzaba, cinq heures plus tard sur l’autoroute la plus proche. Le capitaine, Agustín, a été arrêté cinq jours plus tard dans une maison de la zone où il se cachait.

« En vérifiant le danger et le manque d’espace pour le sous-marin des stupéfiants, il était remarquable qu’ils aient réussi à atteindre l’Espagne vivants », selon les mots du sergent Basante, le premier policier à monter sur le navire. « J’étais aussi au ‘Che’ et le sentiment de claustrophobie était immense. Être là pendant 27 jours a dû être un vrai tourment psychologique pour tous les trois », se souvient Romero.

Les 152 balles de cocaïne seraient finalement confisquées par les forces de sécurité et le navire. Le cousin d’Agustín et de Manzaba a été emmené en prison, où ils attendent leur jugement. Quatre autres, dont un ami associé à un pilote de sous-marin narcotique, attendent également une décision sur la peine.

Mais les propriétaires de drogue et ceux qui les prendront sont toujours libres. Et peut-être mettre en place une nouvelle expédition.