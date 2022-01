Miguel ngel López participera à la première édition de Clásica Jaén | Vélo

Tim Astana, l’un des «poulets» de l’équipe mondiale, a confirmé sa présence dans la première édition de Clásica Jaén Paraíso Interior (Espagne), où il concourra à partir de lundi prochain, 14 février, avec le Colombien Miguel ngel ‘Supermán’ López parmi les 199 coureurs de dix-sept groupes de participants.

En plus de Supermán López, qui est revenu dans l’équipe cette année après un bref passage avec l’équipe Movistar, Astana sera également dans ses rangs dans la course de Jaén, le parcours de 180 kilomètres entre Baeza et les autres, avec l’organisation kazakhe Alexei Lutsenko. annonce dans un communiqué.

Outre la Colombie, l’équipe kazakhe a été renforcée par l’Italien Vincenzo Nibali, qui revient également en tant que leader de l’équipe dirigée par Aleksandr Vinokurov, tandis que l’Espagnol David de la Cruz, l’Italien Gianni Moscon et le local Lutsenko.

Pour Interior Clásica Jaén Paraíso, les Italiens Valerio Conti et Davide Martinelli sont également inscrits à Astana.

Une autre équipe qui passera le test andalou est l’Allemand Bora-Hansgrohe, qui fait face à une campagne avec de nombreuses nouveautés dans sa structure et son équipe, et sous la direction de Ralph Denk, sera à Jaén avec Lennard Kämna, le vainqueur du Tour de stade de France, et les jeunes prometteurs Giovanni Aleotti et Matteo Fabbro.