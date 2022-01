Il continue en raison de la pêche dans la Manche. Paris menace Londres de représailles

La France et l’Angleterre se disputent à nouveau sur la Manche. Après que Londres et l’île britannique de Jersey aient refusé de délivrer à des dizaines de navires français des licences pour pêcher dans leurs eaux territoriales, la France a accusé la Grande-Bretagne de jouer à des jeux politiques. En outre, Paris menace Londres d’éventuelles représailles au niveau de l’UE, a rapporté mercredi Reuters.

« Cette décision est totalement inacceptable et inacceptable », a déclaré le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal, qui a également évoqué de potentielles « mesures de rétorsion » à l’UE27. Selon lui, ces restrictions contredisent l’accord Pobrexit que l’UE a signé avec le Royaume-Uni. Le cabinet a donc l’intention de rechercher une solution commune avec la Commission européenne, a ajouté Attal. L’accord permet aux pêcheurs de l’UE de continuer à pêcher dans certaines zones des eaux britanniques s’ils obtiennent une licence, et ils peuvent l’accepter s’ils peuvent prouver qu’ils y ont déjà travaillé, a indiqué l’agence de presse AFP.

La ministre française de la Pêche, Annick Girardin, a immédiatement déclaré que Paris déciderait d’éventuelles représailles dans les 15 prochains jours. Selon lui, les sanctions pourraient concerner, par exemple, l’approvisionnement énergétique. « La pêche française ne doit pas être prise en otage par les Britanniques à des fins politiques », a déclaré Girardin.

Le Royaume-Uni soutient la poursuite des négociations

La Grande-Bretagne s’est déclarée ouverte à de nouvelles négociations avec les pêcheurs, qui sont maintenant rejetées. Reuters a écrit que la Grande-Bretagne avait autorisé un total de près de 1 700 navires entre 12 et 200 milles marins au large et 105 autres navires pêchant dans la zone six.

Les agences ont également déclaré que les autorités de Jersey avaient reçu 170 demandes de licence, accordé 64 bateaux, 31 autres avaient obtenu des permis temporaires pour donner aux pêcheurs plus de temps pour prouver leur présence passée dans les eaux. Les 47 autres navires ont reçu des autorisations préalables. Les navires sans licence doivent quitter les eaux autour de Jersey dans les 30 jours.

La pêche et le contrôle des eaux britanniques étaient déjà des sujets brûlants lors du référendum britannique sur le retrait de l’Union européenne en 2016. Cependant, les pêcheurs britanniques ont depuis accusé le gouvernement de Londres de les jeter par-dessus bord en permettant aux navires d’autres pays de continuer à pêcher en Grande-Bretagne. eaux, a déclaré Reuters.

La France et la Grande-Bretagne sont en désaccord sur la pêche depuis que la Grande-Bretagne a quitté l’Union européenne pendant longtemps, la situation s’est aggravée en mai de cette année après que les autorités de Jersey ont introduit de nouvelles règles sur l’octroi des permis de pêche. Paris a déclaré à l’époque qu’ils l’avaient fait sans avertissement et qu’ils visaient des navires français. Des dizaines de bateaux de pêche français sont alors partis manifester vers le port de St. Pétersbourg. Helier à Jersey, après quoi Londres a envoyé des navires de guerre dans la région. Paris l’utilise alors.