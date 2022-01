Sergio Calderon d’Argentine a été élu meilleur sommelier du monde

Sergio Calderón vit en France depuis 1990 et depuis lors, il travaille pour la famille Bras de chefs français depuis plus de trois décennies (photo : Bras)

L’Argentin Sergio Calderón est connu comme le meilleur sommelier du monde pour son « approche très libre du vin, sans accepter les idées ni les préjugés ».

La différence est donnée par l’association Grande table du monde, composé de plus de 180 restaurants prestigieux présents sur les cinq continents.

Calderon vit en France depuis 1990, il est arrivé en France alors qu’il n’avait que 21 ans et depuis il travaille depuis plus de trois décennies pour Famille de chefs français Bras. Le travail de Calderon en tant que sommelier est ancien, mais c’est aussi une expérience qui transcende ces conditions et les renforce. L’Argentin est le directeur du restaurant familial Bras, Le Suquet, à Laguiole, à environ 500 kilomètres au sud de Paris.

Argentin »explorez les vignobles du monde, rencontrez les vignerons, explorez les vignobles, dégustez, choisissez, sauvez les perles rares que certains prestataires lui réservent spécialement , un lien commun basé sur la finesse et la passion du grand vin », c’est ainsi que Calderón décrit le restaurant Le Suquet.

Le sommelier Sergio Calderón a construit une cave avec plus de 1 500 références, provenant de près de deux cents vignerons différents (photo : Bras)

« On lui a donné plein pouvoir », explique Véronique Bras et souligner que les sommeliers argentins se distinguent parce que « avoir un esprit très ouvert, dégagé des idées reçues « . La famille Bras considère Calderon comme une personne autodidacte qui a gagné le respect et la reconnaissance de ses pairs. Cependant, son plus grand plaisir est de conseiller ses clients, qu’ils soient experts ou débutants, avec le même enthousiasme et la même pétillance dans les yeux.

Pendant des années Sergio Calderón a construit une cave avec plus de 1 500 références, provenant de près de deux cents vignerons différents , pour compléter la cuisine de Sébastien Bras.

« Une de nos spécialités est de proposer une large sélection de vins blancs qui complète la cuisine très végétarienne de Sébastien Bras », explique Calderón à propos de la carte du restaurant et des détails : « Vin pur, un mot que j’apprécie beaucoup pour décrire le vin « .

Le Suquet détient trois étoiles Michelin jusqu’en 2018, lorsqu’il a été exclu du prestigieux guide à la demande de Sébastien Bras, qui avait pris les rênes dix ans plus tôt, car il voulait être « plus libre » et avoir moins de « pression ».

L’Argentin a suggéré des vins des principales régions viticoles de France et du monde : « Nous promouvons aussi les vignerons de la région ; Philippe Teulier à Marcillac, les Plageoles à Gaillac, Marc Penavayre du Château Plaisance au Fronton. Et évidemment, ma carte des vins ne serait pas complète sans une sélection de vins d’Argentine, mon pays d’origine, où, avec l’aide d’un ami, je produis du Malbec. « .

L’expérience du sommelier Sergio Calderón est mise en valeur dans la présentation de la famille Bras (photo : Bras)

« Je privilégie les vins élaborés par des vignerons passionnés et respectueux de la nature , ma cave regorge du nectar que la plupart des amateurs de vin rêvent de déguster. Pour n’en citer que quelques-uns, Henri Jayer, Didier Dagueneau, Emmanuel Reynaud, l’un des Châteauneuf-du-Pape les plus prestigieux, Elian Da Ros, Laurent Vaillé », a déclaré le meilleur sommelier argentin du monde.

Une certaine relation de confiance et de respect unit Calderon à ses clients et viticulteurs : « Ces producteurs nous ont confié leurs bouteilles, c’est une énorme responsabilité pour nous. Oui une bouteille coûte quelques milliers d’euros, quelqu’un d’autre apportera du plaisir à table, et moi aussi, pour des dizaines d’euros. Je travaille pour comprendre ce que recherchent les clients, quels vins viendront compléter Sébastien Bras et proposer un voyage de découverte. Mon âme est que nos clients repartent avec le sentiment qu’ils viennent de vivre quelque chose de très spécial.

Hormis la différence pour Calderon, l’association Grande table du monde reconnu comme propriétaire du meilleur restaurant du monde pour le chef français Daniel Boulud L’établissement de Daniel, installé à New York depuis près de 30 ans.

Le prix du meilleur pâtissier revient à l’Italien Giuseppe Amato , du restaurant Pergola à Rome, avec trois étoiles Michelin.

