Coupe d’Afrique des Nations 2022 : Comores, l’ultime conte de fées du football | sport

Le football met sur la carte les Comores, un archipel de l’océan Indien dont l’équipe fait ses débuts à la Coupe d’Afrique des Nations. Une victoire contre le Ghana (2-3) et une surprise inattendue de l’Algérie les ont qualifiés pour les huitièmes de finale comme l’un des meilleurs troisièmes groupes. Dimanche, ils ont rencontré le Cameroun, les hôtes, mais aucun n’a osé renoncer à un groupe unique de footballeurs, reflet d’un pays qui, grâce au ballon, a montré sa réalité.

Les îles Comores se composent de quatre îles. Trois d’entre eux, dont 860 000 habitants sont regroupés, se sont unis pour obtenir l’indépendance de la France en 1975. Le quatrième, Mayotte, a préféré rester uni à la métropole et donc à l’Union européenne, mais il abrite quelque 180 000 Comores, dont beaucoup sont originaires de eux, ils sont arrivés pour un voyage en mer secret qui avait coûté la vie à de nombreuses personnes. De là est par exemple sorti El Fardou Ben Nabouahane, buteur contre le Ghana et joueur important au Red Star, où il a inscrit cette saison sept buts en championnat de Serbie.

Il y a une « cinquième île ». Il s’agit de Marseille et de sa métropole, où l’on estime que vivent plus de 200 000 Comores et leurs descendants. 75 000 autres sont également éparpillés dans des poches comme la banlieue parisienne, Nantes, Lyon, Nice ou Dunkerque. Un Comores sur trois vit en France et parmi ceux qui vivent encore dans les îles, plus de la moitié ont moins de 20 ans et se tournent vers d’autres horizons. La diaspora s’explique par les conditions de vie aux Comores, pays dont l’histoire coloniale n’a rien à voir avec le tourisme, comme ce fut le cas aux Seychelles ou à Maurice. Plus de 40% de la population vit en dessous des seuils d’extrême pauvreté dans un pays qui, au cours des quatre dernières décennies, a connu plus de vingt coups d’État et dont l’économie est principalement agricole. Le football a longtemps été une passion tranquille, sans terrain, sans structure ni moyens, sans fédération affiliée à la FIFA.

Tout a commencé à changer avec l’entrée dans le nouveau millénaire, l’accès à la Confédération Africaine et l’entrée à la FIFA en septembre 2005. Les Comores se sont taillées une place. Après cela, la construction lente de son équipe s’est faite en pensant aux Français. Là, Manuel Amorós a été arrêté, un ailier chevronné d’origine espagnole qui s’est démarqué dans les équipes des années quatre-vingt de Platini et Giresse. Il était chargé de commencer à recruter des talents comoriens au creuset marseillais. La tâche n’a pas duré longtemps, mais elle a ouvert la porte.

Plus d’informations

En 2014, il a dirigé l’équipe d’Amir Abdou, qui a ensuite entraîné l’équipe de la sixième catégorie française. Abdou, le fils des Marseillais et de Komoria, qui dans une interview accordée au site Web de la Confédération africaine de football a cité Simeone et Ancelotti comme références, sont actuellement les entraîneurs les plus anciens de toutes les équipes africaines. En huit ans, il a construit une équipe. L’origine est différente, le mélange est cohérent. Le gardien Salim Ben Boina évolue en cinquième catégorie française et a un passé en équipe de France, mais en football de plage. Contre le Maroc, le penalty a été stoppé par En-Nesyri de Séville. Said Bakari est un joueur gaucher qui joue comme ailier ou milieu de terrain offensif pour Waalwijk en première division néerlandaise, mais lors de la Coupe d’Afrique des Nations, il s’est adapté pour jouer comme arrière latéral. Faiz Selemani, de l’élite belge de Courtrai, s’est aligné sur le flanc droit. Les défenseurs centraux Zahary et M’Dahoma et l’arrière droit Youssouf sont bien établis en deuxième division française. Et le milieu de terrain Rafidine Abdullah, expérimenté à la crèche de l’Olympique de Marseille et avec une expérience dans l’élite française, a passé deux campagnes en deuxième division avec Cadix, d’où il est parti après 72 matchs, dont 50 en tant que titulaire et une piste de cool comportement et des spectacles de talents inachevés ou épouser la demande de lvaro Cervera.

De plus, il y a un avenir : alors que l’équipe nationale se battait au Cameroun, le jeune Isaac Lihadji venait d’inscrire son premier but en tant que joueur professionnel à Lille, l’actuel champion de France. « Nous ouvrons la porte à toute personne qui a du sang comorien et qui veut rejoindre notre équipe », a déclaré l’entraîneur.

cœlacanthe

En deux mois de mandat, Abdou a recruté suffisamment de joueurs pour disputer un match amical à Marseille contre le Burkina Faso, alors vice-champion d’Afrique. La formation s’est terminée par un match nul et les incitations ont augmenté pour certains des footballeurs qui ont compris qu’ils avaient eu auparavant une carrière internationale intéressante et en même temps un lien affectif pour honorer la terre de leurs parents et grands-parents, avec lesquels ils avaient peu de liens. . En 2016, ils ont remporté leur premier match international contre le Botswana.

Le niveau de l’équipe, qui s’est hissé à la 132e place du classement FIFA, a augmenté à mesure que de nouveaux Comores expérimentés dans le football professionnel arrivaient. La plupart d’entre eux ne s’attendaient pas à se trouver dans une telle situation. « Nous ne pouvons plus nous cacher », a averti Abdou au début du processus de qualification pour l’actuelle Coupe d’Afrique des Nations. Ils se sont qualifiés après avoir battu le Kenya et le Togo et ont fait match nul contre l’Egypte. Déjà au Cameroun, une victoire contre le Ghana leur a suffi pour passer les manches et mettre l’accent sur une terre oubliée, avec un mouvement de population peu présent et une histoire singulière.

Sélection Les Comores sont connus sous le nom de coelacanthes, ces poissons étranges qui peuvent vivre plus de cent ans, ce qui fait référence à l’époque des dinosaures et que l’on croyait éteints jusqu’à ce qu’environ 300 bancs soient identifiés dans les profondeurs des eaux comoriennes. . La longue vie et l’endurance définissent le cœlacanthe.

Vous pouvez suivre EL PAÍS DEPORTES sur Facebook vous Indonésie, ou inscrivez-vous ici pour recevoir notre newsletter hebdomadaire.