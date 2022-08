Il cherche l’authenticité mais pas l’authenticité. Le réseau BeReal veut nous voir annulés

On dit que l’homme d’aujourd’hui a deux personnalités – une physique et une autre qu’il affiche en ligne sur les réseaux sociaux. Que nous soyons de mauvaise humeur, que nous ayons passé une mauvaise journée, que nous ayons eu une mauvaise coupe de cheveux ou que nous nous sommes juste disputés avec notre partenaire, vous ne voulez pas vraiment vous défouler en ligne. Elle ne télécharge des photos sur Instagram qu’à un moment où elle se réconcilie avec son amant et étudie en conséquence. Idéalement, la photo sera prise pendant l’heure dorée et sous le bon angle. L’application BeReal lutte contre cette inauthenticité sur les réseaux sociaux depuis deux ans.

Société française dont la valeur correspond au serveur Interne du milieu des affaires estimation pour six cents millions de dollars américains (14,2 milliards de couronnes), vous permettant de partager une expérience photo par jour. Plus maintenant.

L’application avertit quotidiennement la personne qu’il est temps de documenter. Il avait deux minutes pour photographier ce qu’il faisait. Vous ne trouverez aucun filtre ici. Les caméras avant et arrière prennent des photos simultanément, ce qui donne une combinaison de selfies et de photos devant le téléphone. Au bout de vingt-quatre heures, le message a été supprimé et recommencé. La connexion avec des amis est également courante, vous pouvez donc voir ce que font les autres.

La blague est que vous ne savez pas à l’avance quand la notification arrivera, vous ne pouvez donc pas pré-régler la scène et vous n’avez pas d’autre choix que d’être original. Du moins en théorie. Le réseau veut convaincre les utilisateurs que même leur moi négligé en pyjama avec des cernes sous les yeux est attrayant. Et sinon, ce n’est pas grave, nous sommes tous ensemble.

Les contributions des autres servent également de motivation pour s’engager au quotidien. Si vous ne prenez pas de photo, vous ne verrez qu’une image floue. Ce n’est pas que vous ne pouvez pas ajouter une image du jour après deux minutes. Si vous créez ce qu’on appelle BeReal plus tard, ou après la énième tentative, une notification apparaîtra indiquant que vous l’avez fait. Ceci est visible par tous vos amis qui peuvent commenter et réagir à la photo. À ce stade, attendez-vous à une rafale de blagues sur ce que vous faites pendant deux minutes, car c’est définitivement quelque chose de louche. tu ne le fais pas « réel. »

Selon Eliška Krátká, étudiante à l’Université Charles, le fait qu’il ne soit pas nécessaire d’ajouter une image immédiatement après la notification est quelque peu paradoxal : « Cela ne m’oblige pas à poster au bon moment, donc je n’ai pas vraiment envie de le faire tout de suite. De cette façon, tout le monde pourra prendre de belles photos de lui en train de faire quelque chose d’intéressant. » dit Kratka.

Photo : MockUPhone/CzechCrunch BeReal . environnement de réseautage social

Et quelles expériences pouvez-vous voir à travers BeReal ? L’expérience personnelle de l’auteur peut se résumer ainsi – pleine de photos mal organisées d’une personne assise à un bureau avec un ordinateur portable ouvert devant lui. Peu importe que la notification de BeReal arrive à neuf heures du matin ou du soir. « Je roule généralement quelque part sur les photos, » Les étudiants de Krátká ont confirmé cette impression.

De plus, l’application enregistre toutes vos créations dans un calendrier qui n’est disponible que pour vous. Vous pouvez compter vous-même le nombre de photos que vous avez prises de quelque chose d’intéressant au cours de la dernière semaine ou du dernier mois. Ensuite, lorsque vous prenez une photo de vous allongé dans votre lit pour le énième jour d’affilée, vous vous demandez à quoi ça sert.

Ennuyeux, gris, routinier, mais c’est peut-être tout. L’application, qui tente d’être l’opposé d’Instagram rempli de guirlandes, gagne du terrain et, fin juin, elle était l’application gratuite la plus téléchargée sur l’App Store aux États-Unis pendant une semaine. Il a même surpassé le TikTok chinois qui a récemment connu une croissance rapide. Au total, il a été téléchargé par plus de sept millions de personnes depuis son lancement en 2020. Environ trente-cinq pour cent des utilisateurs de BeReal sont américains, dix-sept pour cent sont britanniques et dix sont français. Près de trois millions de personnes utilisent cette application chaque jour. Cependant, l’année dernière, il n’y avait que dix mille utilisateurs réguliers.

L’histoire d’Internet a montré à maintes reprises que la créativité des gens trouve toujours son chemin dans de nouvelles choses. BeReal ne fait pas exception. Les gens ont commencé à utiliser une combinaison de séquences de caméras avant et arrière de smartphone pour créer des mèmes en plus de vraies photos. Ils couvrent de manière hilarante non seulement l’actualité, mais aussi des références à la culture populaire.

il est temps de ️BeReal⚠️ pic.twitter.com/pekyqVh9PS – c’est moi sally darr (@sallydarr) 18 juillet 2022

Vous ne trouverez pas encore d’annonces dans l’application. En termes d’utilisation, il est écrit que « Les utilisateurs ne peuvent pas utiliser BeReal à des fins publicitaires et commerciales. » La société tire actuellement tous ses revenus d’investissements et a gagné en avril environ trente millions de dollars (711,2 millions de couronnes), qui y ont été investis, entre autres, par la célèbre société d’investissement Andreessen Horowitz, qui a récemment soutenu un nouveau projet. du co-fondateur de la startup WeWork.

BeReal, qui mise sur l’authenticité de ses utilisateurs, n’est paradoxalement pas l’original. L’application, qui combine la photographie avec les caméras avant et arrière des smartphones, a été créée en 2013. Mais le réseau Frontback n’a fonctionné que pendant deux ans, au cours desquels il a attiré des centaines de milliers d’utilisateurs, dont l’acteur Ashton Kutcher et l’ancien Premier ministre de Belgique. , mais a finalement cessé ses activités en 2015. Dans le même temps, ses créateurs ont refusé une offre de Twitter, qui voulait acheter l’application pour environ quarante millions de dollars (969 millions de couronnes).

Comme pour toutes les applications qui montent en flèche aujourd’hui, on ne sait pas combien de temps durera la popularité de BeReal. Si vous voulez lui donner une chance, bien sûr, nettoyez votre maison et étudiez. Ou non.