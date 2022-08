Bugatti Mistral dit adieu aux moteurs légendaires. 16 cylindres remplaceront le moteur électrique

Sans exagération, l’histoire du légendaire moteur seize cylindres Bugatti touche lentement à sa fin. La direction de la marque est en outre liée à l’électrification – d’abord partielle, puis absolue. Adieu le moteur qui a fait ses débuts il y a dix-sept ans sur la Veyron est le cabriolet W16 Mistral : la première et dernière variante de la Chiron sans toit supérieur.

À l’automne 2005, après plusieurs retards et retards, la production de la Bugatti Veyron a commencé à Molsheim. Le travail du chef visionnaire de l’attention de VW, Ferdinand Piëch, ainsi que la voiture sous le capot de laquelle est apparu un moteur à essence 16 cylindres de huit litres turbocompressé à quatre temps avec des cylindres en forme de W. À cette époque, la sortie de 1001 chevaux représentaient le summum absolu de l’automobile, aujourd’hui cette valeur n’est pas si surprenante. Après tout, la dernière voiture dotée du légendaire moteur seize cylindres l’a prouvé : le cabriolet W16 Mistral.

Le moteur quatre temps turbocompressé développe exactement 1 600 chevaux, soit 1 177 kW, comme les Chiron Super Sport et Super Sport 300+ qui, en 2019, ont été les premières à approcher la barre des 500 km/h avec une vitesse de 490 484 km/h. Puis dépassé par l’américain Tuatara SSC avec une vitesse de 508,73 km/h. Bugatti affirme ainsi n’avoir qu’un seul objectif, redevenir le roadster le plus rapide du monde. Pour la première fois, le constructeur automobile français l’a fait en 2013, lorsque la Veyron Grand Sport Vitesse d’une puissance de 883 kW, soit 1200 chevaux, a atteint une vitesse de 408,84 km/h. Quelques années plus tard, Bugatti est devancé par le tuner américain Hennessey avec le modèle Venom GT qui atteint 427,4 km/h.

Le constructeur automobile de Molsheim n’a pas publié de données dynamiques précises, mais toutes les informations importantes devraient être lisibles en cabine même à 420 km/h. D’un autre côté, même Hennessey n’est pas inactif en termes de vitesse, et à Monterey, en Californie, ainsi que le W16 Mistral, il montre le nouveau Venom F5 Roadster, qui avec 1355 kW de puissance veut dépasser 483 km. /h. Star Wars pour la voiture la plus rapide de la planète est loin d’être terminée. Ainsi, contrairement à l’ère Bugatti avec son moteur à combustion pure, le prochain modèle de la marque sera hybride puis électrique.

Plus de 40 % de toutes les Bugatti produites dans l’histoire avaient une carrosserie ouverte, ce qui a créé une longue lignée d’icônes sportives admirées dans le monde entier à ce jour. Mais à l’époque de Chiron, il n’y avait pas de modèles ouverts, donc l’introduction du modèle Mistral W16 a continué la tradition », explique le patron de Bugatti, Rimac Mate Rimac a une raison pour laquelle, selon lui, le dernier modèle à seize cylindres de la marque devrait Mais alors que la technologie apportée par la Chiron, y compris la transmission intégrale, n’a guère changé, son extérieur n’est pas seulement celui d’un coupé à toit court.

Déjà la monocoque de la voiture a été adaptée à l’absence de toit, et encore redessinée pour que la voiture soit plus ronde que la Chiron, mais sans réduire la vitesse. Les designers se sont clairement inspirés de deux modèles uniques de leur histoire récente : à l’avant, la voiture La Voiture Noire, et à l’arrière, le prototype de jeu Bolide, qui sera finalement fabriqué en série limitée. Surtout, l’arrière avec les phares en forme de X ne manquera pas d’attirer l’attention au premier coup d’œil.

Fonctionnels sont les trous d’admission d’air au-dessus des sièges, qui servent également de protection pour l’équipage en cas de retournement. Ils sont fabriqués en fibre de carbone et, si nécessaire, ils peuvent supporter tout le poids de la voiture. En plus du carbone, la construction Mistral W16 utilise également du titane ou de l’aluminium. Bien que la carrosserie soit sensiblement différente de la Chiron, l’habitacle biplace reste pratiquement le même à quelques détails près.

Bugatti mise aussi beaucoup sur le rapport au passé. Par exemple, la première partie est réalisée dans une combinaison de couleurs noire et jaune, similaire à la Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid de 1934, qui a également inspiré la forme du pare-brise. Après tout, le noir et le jaune sont aussi l’une des combinaisons préférées d’Ettore Bugatti. Le nom Mistral a été choisi d’après le vent mistral qui souffle de la vallée autour du Rhône à travers la Côte d’Azur dans la mer Méditerranée. Selon le constructeur automobile, il symbolise la liberté, l’élégance et la vitesse.

Au total, Bugatti ne produira que 99 modèles Mistral W16, chacun au prix de cinq millions d’euros HT, soit plus de 123 millions de couronnes. Les livraisons aux clients commenceront en 2024 et il n’est pas surprenant que toute la chaîne de production soit déjà épuisée.