How I Met Your Dad : tout sur la première au Mexique le 9 mars

Hilary Duff comme « Sophie » et Chriss Lowell comme « Jesse » dans le premier épisode de la série (Photo par : Patrick Wymore/Hulu)

Après des mois d’attente et avec de grands espoirs dans les milliers de fans de la série originale, Comment j’ai rencontré ton père SALUT comment j’ai rencontré ton père premières au Mexique et dans le reste de l’Amérique latine ce matin du mercredi 9 mars. Après l’annonce, les premières réactions publiques sont apparues sur les réseaux sociaux avec des mèmes.

La première saison devrait avoir une première mondiale en raison des attentes suscitées par le fait d’être tourner de la série à succès Comment ai-je rencontré ta mère (2005) mettant en vedette Josh Randor, Neil Patrick Harris, Alyson Hanningan, Jason Segel et Cobie Smulders. Cependant, l’équipe de production a décidé de le lancer d’abord aux États-Unis le 18 janvier via la plateforme de streaming HULU.

La nouvelle a choqué les fans de la série originale en Amérique latine, qui, en plus de suivre les spoilers qui ont commencé à circuler sur Internet, étaient également impatients de profiter des premiers chapitres de la nouvelle histoire d’amour la mettant en vedette. Hilary Duf Quoi Sophie et, sur demande, le 9 mars a été marqué sur le calendrier pour la première officielle.

Ces acteurs forment un groupe d’amis qui vont partir à l’aventure avec « Shopie ». (Twentieth Television, CBS, Hulu, Walk-Up Company. Distributeur : Hulu)

Disney sera la société chargée de présenter la première saison au public latino-américain via sa plateforme de streaming Étoile Plus. Dès les premières heures de ce mercredi le chapitre est disponible Pilote et FOMO, qui ont une durée approximative de 26 et 24 minutes, respectivement. Les quatre épisodes restants devraient sortir dans les prochaines semaines.

« Bientôt, Sophie raconter à son fils comment il a rencontré son père», a lu la description générale de la série sur la plateforme. Le début ressemble à la version 2005, où Ted Mosby Elle s’est assise devant ses deux enfants pour lui raconter les aventures de sa jeunesse qu’elle a vécues avec ses amis jusqu’à ce qu’elle rencontre qui serait sa mère.

Dans le spin-off, ils seront Hilary Duff et Kim Cattrall qui donne la vie Boutique dans le passé et le présent respectivement. Outre des actrices connues, Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma et Chris Lowell Ils font également partie du casting principal.

Kim Cattrall sera une version plus ancienne de Sophie qui raconte à ses enfants comment elle a rencontré leur père. (en amont)

Étoile Plus Il a partagé la nouvelle via son compte Instagram, où ils ont également téléchargé plusieurs photos des personnages principaux accompagnées de descriptions de leurs personnalités. Pour commencer, Sophie C’est une jeune femme passionnée de photographie qui, malgré ses déceptions amoureuses, reste déterminée à trouver le véritable amour.

Valentin (Francisca Raisa) travaille comme styliste, mais rêve de travailler un jour avec des célébrités. Pendant ce temps, il va au jour le jour avec son meilleur ami Sophie À New York. Charly (Tom Ainsley) est un noble avec des problèmes financiers qui a rejoint le groupe de bénédiction Valentin après avoir déménagé à Grosse Pomme.

Jessé (Chris Lowell) est un musicien qui gagne sa vie en travaillant comme Uber et partager la maison avec Sid, son meilleur ami. Comme Sophie, il croit en l’amour mais a malheureusement le cœur brisé après sa demande en mariage virale. Sid (Suraj Sharma) sera chargé de rassembler ses amis dans son nouveau bar et d’entretenir une relation à distance avec son fiancé.

La série a été tournée à Burbank, en Californie, dans le Studio 1 du studio Disney. Une installation qui comprend l’ensemble technologique virtuel « Infinity » d’ILM (le StageCraft révolutionnaire utilisé pour le tournage de « The Mandalorian »), qui a en fait permis les premières images de la reconstruction du pont de Brooklyn. (Disney+)

Finalement trouvé Ellen, qui a récemment quitté sa tanière pour s’installer près de son frère Jesse et continue de chercher l’amour. Jusqu’à présent, quelques spoilers pour la série ont circulé car plusieurs utilisateurs de réseaux sociaux en Amérique latine ont réussi à les repérer, mais des mèmes ont également commencé à circuler qui expriment la principale préoccupation des fans : « Oui, j’aime ça, j’espère qu’ils ne le gâcheront pas« .

