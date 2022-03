Actualité sports d’hiver : Linus Straßer neuvième en slalom à Flachau | Actualités des sports d’hiver

Le skieur Linus Straßer a clairement perdu sa quatrième place sur le podium à l’hiver de la Coupe du monde.

L’homme de Munich a terminé un slalom éclairé à la lampe à Flachau mercredi à la neuvième place, mais l’interaction animée s’est poursuivie devant : le jeune athlète norvégien Lie McGrath (21 ans) célèbre sa première victoire en Coupe du monde, il en est déjà à son neuvième slalom ce vainqueur de l’hiver huitième.

Devant des milliers de fans, McGrath a carrément gagné devant les champions olympiques Clément Noël (+0,29) de France et Daniel Yule de Suisse (+0,64). « Quiconque rêve de grandes choses : c’est possible, je l’ai fait aujourd’hui », a déclaré McGrath après la course. Le médaillé d’argent olympique Johannes Strolz, quant à lui, menait de près d’une seconde à la mi-temps de son match à domicile et n’est que quatrième.

Straßer à trois dixièmes du podium

Straßer, qui a remporté l’argent avec l’équipe à Pékin, était finalement à 0,98 seconde du vainqueur, à trois dixièmes du podium. « J’étais très stable dans les deux tours, mais je n’ai pas vraiment pris de vitesse, surtout dans le premier tour », a déclaré Straßer : « Le résultat aurait pu être meilleur. »

Au classement des disciplines de la Coupe du monde, Straßer est toujours à la troisième place, dans l’avant-dernier slalom de la saison, il a également récolté des points en tant que leader du général : Henrik Kristoffersen n’a terminé qu’à la 16e place.

Kristoffersen en tête du classement

Le Norvégien, dernier vainqueur du double à Garmisch, a fait une grosse erreur au premier tour et a atteint de justesse le second. Anton Tremmel (Rottach-Egern) était le seul Allemand à le faire, aux côtés de Strasser, et a finalement terminé 20e.

Avec la course de Flachau, le slalom de Zagreb annulé en janvier dernier, la finale de Courchevel/Méribel (20 mars) est toujours au programme. L’avantage de Kristofferson au classement est confortable malgré une glissade.

SID

