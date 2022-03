L’hôpital pour enfants de Marioupol a été la cible de raids et l’UE impose de nouvelles sanctions

Kiev/Moscou/Washington – L’hôpital pour enfants Mariupol, dans le sud-est de l’Ukraine, a été la cible de frappes aériennes russes, selon les autorités ukrainiennes. Selon eux, l’attaque a fait au moins 17 blessés. Il est intervenu à un moment où il y avait un cessez-le-feu dans la ville assiégée pour permettre aux civils de fuir. Selon les autorités ukrainiennes, 40 000 habitants d’autres villes ont réussi à partir. L’Union européenne a accepté aujourd’hui de nouvelles sanctions contre l’agression russe contre l’Ukraine, qui dure depuis près de deux semaines. Les noms de 160 politiciens et oligarques russes figureront désormais sur la liste des sanctions, et les banques biélorusses attendent également une exemption du système de paiement international SWIFT.

« Mariupol. Intervention directe des troupes russes dans la maternité. Il y a des gens sous les décombres. Il y a des enfants sous les décombres. C’est de la cruauté ! » Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué l’attaque contre un hôpital pour enfants et a réitéré son appel à une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine, ce que l’Occident rejette car il ne veut pas entrer ouvertement dans le conflit actuel. Selon l’adjoint au maire de Marioupol, Serhiy Orlov, au moins 1 170 civils sont morts jusqu’à présent dans la ville d’environ 400 000 habitants. Ces données ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. Aujourd’hui, 47 victimes sont enterrées dans des fosses communes de la ville. Les habitants de Marioupol sont privés d’eau, de chauffage, d’électricité et de gaz. Ils devaient faire fondre la neige pour boire ou utiliser l’eau de la piscine.

A ce jour, les belligérants s’accordent sur un cessez-le-feu à Enerhodar, Sumy, Marioupol, Volnovach, Izjum afin qu’ils puissent être abandonnés par les civils, un autre corridor humanitaire doit inclure Vorzel, Buča, Boroďanka, Irpin et Hostomel. « Plus de 40 000 femmes et enfants de toute l’Ukraine ont été évacués en une journée. Nous avons essayé d’en évacuer 100 000, mais nous avons échoué. Nous continuons à travailler dans les zones les plus troublées : Marioupol, Kharkov et la région de Kiev. » écrivez Président du Club parlementaire du Parti gouvernemental Serviteur de la Nation David Arachami sur Facebook. Les gens se dirigeaient vers des endroits plus sûrs ailleurs en Ukraine, les autorités ukrainiennes ayant précédemment rejeté une proposition russe de diriger certaines des voies d’évacuation vers la Russie ou la Biélorussie.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme aujourd’hui mentionnéque depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, la mort de 516 civils, dont 37 enfants, a été documentée. 908 civils ont été blessés. Il a dit que le bilan réel serait probablement beaucoup plus élevé. Le conflit a chassé plus de deux millions de personnes de leurs foyers, dont plus de la moitié sont parties en Pologne. Selon le ministère local de la Défense, près de 180 000 personnes se sont rendues en Russie. Selon les estimations actuelles du ministre de l’Intérieur Vít Rakušan, environ 150 000 personnes sont arrivées en République tchèque à ce jour.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que l’invasion de l’Ukraine participait également de la conscription et a reconnu que certains y avaient été amenés. Cependant, le président Vladimir Poutine a nié qu’il y ait eu des ravisseurs en Ukraine, affirmant que seuls des soldats professionnels ayant signé des contrats avec des soldats russes avaient pris part aux combats. Le Kremlin a promis de punir ceux qui envoient des conscrits en Ukraine.

Les pays de l’Union européenne ont décidé de geler les avoirs sur leur territoire du Conseil de la Fédération de 146 membres, la chambre haute du parlement russe, qui a ratifié un traité avec la république séparatiste autoproclamée dans l’est de l’Ukraine. De plus, les sanctions s’appliquent à 14 oligarques liés au régime de Poutine. Parmi eux se trouvent des milliardaires qui font des affaires dans les industries métallurgique, agricole, des télécommunications et pharmaceutique. 27 gèlera également les paiements avec la Banque centrale du Bélarus et exclura trois grandes banques biélorusses du système SWIFT. De plus, il sera inclus dans les sanctions toujours en vigueur sur le commerce des crypto-monnaies, où Moscou pourrait avoir partiellement éludé les mesures de l’UE. Selon un haut responsable, un nouveau durcissement des sanctions contre Moscou est en jeu, et les chefs de gouvernement des États en discuteront lors de la réunion informelle de jeudi à Versailles.

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a annoncé aujourd’hui que Londres envisageait d’envoyer des missiles anti-aériens à l’armée ukrainienne. Ce serait une étape importante dans les efforts de la Grande-Bretagne pour soutenir Kiev dans la lutte contre l’invasion russe. À ce jour, Londres a livré 3 615 missiles antichars NLAW en Europe de l’Est et prévoit d’en envoyer davantage.

Les informations faisant état d’opérations nucléaires en Ukraine sont préoccupantes. L’entreprise publique Enerhoatom rapporte que la centrale nucléaire de Tchernobyl n’a pas d’alimentation électrique, ce qui, sans réparations en temps opportun, pourrait entraîner des fuites de rayonnement, car l’électricité est nécessaire pour refroidir le combustible nucléaire usé. L’électricité est actuellement fournie par les générateurs de secours de la centrale, qui a été occupée peu après l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a déclaré que l’interruption de l’alimentation électrique de la centrale électrique désactivée n’est pas un problème de sécurité critique. Plus tôt dans la journée, l’AIEA a averti qu’elle avait perdu le contact avec les systèmes surveillant la situation sécuritaire à Tchernobyl. Selon la Russie, la centrale nucléaire de Zaporozhye est entièrement sous le contrôle de la Garde nationale russe et les employés travaillent en mode normal. Dana Drábová, chef du Bureau tchèque de sûreté nucléaire, a déclaré que malgré la perte des transmissions de données en ligne et les communications de plus en plus difficiles avec le personnel des centrales nucléaires de Tchernobyl et de Zaporizhzhya, il existe suffisamment de données sur la situation des radiations dans toute l’Ukraine et les pays voisins et aucune d’entre eux sont disponibles. montre un déclin. . Selon lui, la situation des salariés est plus grave.

Les prix du pétrole ont fortement chuté aujourd’hui, le Brent de la mer du Nord ayant chuté de 17 % et tombant en dessous de 106 dollars le baril après que les médias ont annoncé que les Émirats arabes unis et l’Irak soutiendraient l’augmentation de la production de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). ) et ses alliés. Ensuite, Brent a effacé certaines des pertes, se vendant juste avant 20h00 CET pour environ 112,60 $ le baril.

Aujourd’hui, les actions européennes ont fortement augmenté, effaçant certaines des pertes importantes des quatre jours précédents causées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les sanctions anti-russes qui ont suivi.

Guerre en Ukraine… NOUS REGARDONS EN LIGNE