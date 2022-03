Guerre Russie – Ukraine : dernières nouvelles, nouvelles de l’invasion

Israël mettra en place un hôpital de campagne en Ukraine dans les prochains jours, a annoncé dimanche le ministère israélien des Affaires étrangères, pour soigner les victimes de l’attaque russe contre son voisin du sud.

En outre, Israël enverra six gros générateurs à l’hôpital principal de Lviv pour « permettre son fonctionnement continu même sans son alimentation électrique régulière », a indiqué le ministère dans un communiqué. Il prévoit également de mettre en place des centres d’aide aux réfugiés aux points de passage frontaliers ukrainiens, où des vêtements et des fournitures d’hiver seront livrés.

Selon des responsables du ministère des Affaires étrangères, au moins 10 200 Israéliens ont quitté l’Ukraine depuis que le gouvernement leur a demandé de le faire il y a trois semaines. Plus de la moitié d’entre eux sont partis depuis le début de l’invasion russe il y a onze jours.

Ce dimanche également, trois avions sont arrivés en Israël transportant environ 300 Juifs ukrainiens, dont 90 orphelins. Le Premier ministre Naftali Bennett était à l’aéroport de Tel-Aviv pour accueillir les nouveaux arrivants.

En vertu de la loi israélienne sur le retour, tout Juif peut demander la citoyenneté israélienne. Étant donné que l’Ukraine abrite une importante population juive, les responsables israéliens disent qu’ils se préparent à une éventuelle vague de dizaines de milliers d’émigrants ukrainiens.

Plusieurs personnes qui ont parlé à CNN après leur arrivée d’Ukraine dimanche ont déclaré qu’elles avaient prévu de déménager en Israël à un moment donné, mais ont déclaré que la guerre avait accéléré le processus.

Lena, originaire d’Odessa, est arrivée avec ses deux jeunes enfants après avoir voyagé depuis le début des hostilités.

« J’avais l’intention de venir ici, mais quand la guerre a commencé, ça a été décidé immédiatement », a-t-il dit.

Lena a déclaré à CNN qu’elle avait été forcée de quitter son mari, car les hommes de moins de soixante ans n’étaient pas autorisés à quitter le pays, conformément aux lois adoptées après l’invasion russe.

« Nous avons été choqués, mais j’espère que tout va bien maintenant », a-t-il déclaré.

Toavia de Kiev a déclaré à CNN qu’il pensait que de nombreux Juifs allaient désormais s’installer en Israël.

« Je connais des gens qui n’avaient pas prévu de venir, mais [la invasión] il change ses plans. C’est arrivé à beaucoup de Juifs », a-t-il dit.

Toavia a ajouté qu’il était heureux d’arriver en Israël, mais a déclaré qu’il ne se sentirait pas complet tant qu’il n’embrasserait pas sa famille, qui a quitté le pays par un itinéraire différent.

« Je pense que je suis encore sous le choc parce que j’ai vu la guerre », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, les dirigeants israéliens ont poursuivi leurs efforts diplomatiques. Au lendemain de sa visite surprise à Moscou pour un face-à-face avec Vladimir Poutine, le Premier ministre Naftali Bennett a eu dimanche un appel téléphonique avec le dirigeant russe, selon un communiqué du cabinet du Premier ministre.

Bennett s’est également entretenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron. Bien que les détails de la conversation téléphonique n’aient pas été divulgués, Bennett a déclaré à ses collègues du cabinet plus tôt dans la journée qu’il pensait qu’Israël avait une responsabilité particulière dans la poursuite des percées diplomatiques.

« Même si les chances ne sont pas grandes, une fois qu’il y a un petit écart, et que nous avons accès à tous les côtés et capacités, [entonces] Je considère cela comme notre obligation morale de faire tout notre possible », a-t-il déclaré.

Lundi, le secrétaire d’État Yair Lapid s’est rendu en Lettonie pour rencontrer le secrétaire d’État américain Antony Blinken.