Un homme d’affaires russe fait un cadeau d’un million de dollars à Poutine

Un homme d’affaires russe, Alex Konanykhin, a offert une récompense d’un million de dollars à « chaque policier qui, remplissant son devoir constitutionnel, arrête Poutine comme criminel de guerre en vertu du droit russe et international ».

Konanykhin a écrit sur LinkedIn que « Poutine n’est pas le président de la Russie depuis qu’il est arrivé au pouvoir à la suite de l’explosion d’opérations spéciales d’un immeuble en Russie, il a ensuite violé la Constitution en éliminant les élections libres et en tuant ses opposants ».

Sur sa page Facebook, l’homme d’affaires a publié un message dans lequel Poutine apparaît sur une affiche de style Far West avec la légende « Wanted Dead or Alive ».

Le message, a écrit Bild en ligne, n’a pas duré longtemps avant d’être supprimé par Facebook. Selon Konanykhin, cela peut être arrivé à cause des mots « Dead or Alive », mais il a ajouté qu’il avait écrit une « arrestation ».

Konanykhin a commencé sa carrière en créant une banque privée en Russie vers la fin du régime communiste et, écrit le Jerusalem Post, a une histoire mouvementée avec les autorités russes. En 1992, son entreprise était évaluée à environ 300 millions de dollars. Cependant, cette même année, il a quitté la Russie avec sa femme et sept ans plus tard, il a obtenu l’asile politique aux États-Unis, où malgré une série de changements juridiques, il a passé la majeure partie de sa carrière d’entrepreneur.

«En tant que citoyen russe d’origine ethnique russe – a-t-il écrit dans son message – je considère comme mon obligation morale de faciliter la dénazification de la Russie. Je poursuivrai mon aide à l’Ukraine dans ses efforts héroïques pour contrer l’assaut des foules de Poutine ».

