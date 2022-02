Grande banque – UBS au quatrième trimestre au-dessus des attentes malgré l’amortissement français

De nouvelles provisions dues à un litige fiscal avec la France pèsent sur les rendements des grandes banques. Cependant, les dividendes devraient être sensiblement augmentés.

Le bénéfice consolidé a totalisé 1,35 milliard de dollars au cours du dernier trimestre, selon un communiqué publié mardi. Au trimestre précédent, la banque avait gagné 2,28 milliards, au quatrième trimestre 2020 il était de 1,64 milliard. Avant impôts, UBS a réalisé un bénéfice de 1,73 milliard de dollars, en baisse de 13% par rapport au même trimestre l’an dernier. Cependant, les prévisions des analystes selon le consensus AWP ont été nettement dépassées.

Dans le cas de la France, UBS a mis de côté 740 millions de dollars supplémentaires (650 millions d’euros) au cours du trimestre sous revue. Mi-décembre, la grande banque a également été reconnue coupable au second degré par le tribunal de grande instance de Paris d’opérations financières illégales et de complicité de blanchiment d’argent. Le tribunal a exigé le paiement de 1,8 milliard d’euros, UBS faisant à nouveau appel.

rachat d’actions

Considérée sur l’ensemble de l’année, la valeur pour 2020 est également nettement dépassée. Avant impôts, la banque a gagné 9,48 milliards de dollars américains en 2021 (année précédente 8,16 milliards) et le résultat net était de 7,46 milliards (année précédente 6,56 milliards). Ainsi, les actionnaires devraient également en bénéficier sous la forme d’une augmentation du dividende par action de 0,50 USD, après 0,37 USD en 2020.

Dans l’ensemble, les banques ont reçu un apport net d’environ 107 milliards de dollars de nouveaux liquidités en 2021, contre 26,9 milliards de dollars au seul quatrième trimestre. Cela correspond à un taux de croissance de huit pour cent. Malgré les pertes avec le fonds spéculatif américain Archegos, le bénéfice avant impôts de la banque d’investissement a également augmenté.

Il y a quelque temps, les banques se concentraient davantage sur les rachats d’actions. Ceci est souligné par un nouveau programme de rachat d’actions qui sera lancé prochainement. Au total, UBS a l’intention de racheter pour 5 milliards de francs d’actions au cours de l’année en cours. Le PDG Ralph Hamers s’est montré très satisfait des chiffres : « Le quatrième trimestre est une conclusion solide d’une année marquée par une croissance constante… Forts de cette dynamique, nous nous sommes fixés de nouveaux objectifs ambitieux. Dans le cœur de métier de la gestion de fortune mondiale, par exemple, les banques veulent continuer à réaliser une croissance des bénéfices avant impôts de 10 à 15 %.

Objectif exalté

Hamers a relevé son objectif de rendement des capitaux propres à 15 à 18 (précédemment 12 à 15) pour cent. En 2021, l’institution a atteint 17,5%. Hamers veut réaliser une amélioration principalement par la croissance et non par la réduction des coûts. Le patron de la banque vise désormais un ratio coûts/revenus de 70-73 (auparavant 75-78) pour cent. Plus ce nombre est bas, plus la banque prend. En 2021, ce sera 73,6 %. Le leader mondial de la gestion d’actifs pour millionnaires et milliardaires continue de bénéficier de l’évolution des portefeuilles de clients et de la hausse des prix sur les marchés financiers. L’augmentation de la valeur du portefeuille de clients permet à des revenus de commissions plus élevés d’entrer dans la trésorerie d’UBS.

Hamers est en train de simplifier l’UBS, considérée comme hiérarchique et complexe, et d’accélérer le processus de prise de décision. D’ici 2023, il veut économiser environ un milliard de dollars bruts. Hamers a également repris la cause de la numérisation croissante de l’institut. Le gestionnaire d’actifs, qui s’adressait jusqu’à présent principalement aux riches et aux super-riches aux États-Unis, cherche à se lancer dans le commerce de masse avec des offres numériques. UBS a fait un grand pas en avant la semaine dernière en acquérant le conseiller en investissement robotique Wealthfront pour 1,4 milliard de dollars. Partout dans le monde, UBS veut proposer à l’avenir des modèles comparables.

(AWP/Reuters)