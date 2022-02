Cezary Kulesza et le problème du choix d’un manager. Des miracles se sont également produits il y a de nombreuses années

L’ancien président du PZPN Michał Listkiewicz s’est retrouvé dans la même situation inconfortable que Kulesza fin 2002, qui a soudainement appris que Zbigniew Boniek démissionnait de la représentation.

Un événement vraiment inhabituel s’est également produit en 1993, lorsque Andrzej Strejlau a démissionné de la direction du personnel.

En 1970, Kazimierz Górski a commencé à travailler avec l’équipe polonaise, qui n’était auparavant pas considérée comme la favorite pour occuper le poste de vote.

Après la démission choquante de Paulo Sousa, l’actuel chef du syndicat est confronté à un défi auquel il n’était absolument pas préparé. Il a donc poursuivi la tâche, s’appuyant apparemment sur sa propre intuition et son expérience de gestion, acquise principalement dans son rôle à long terme en tant que président du club de la ligue. Comme la recherche du remplaçant de Sousa a duré plus d’un mois et a été pleine de rebondissements inattendus, il y avait lieu de penser que le nouveau patron de la fédération a changé la stratégie des opérations, et surtout, le candidat sur lequel il voulait parier.

Janas en bonne santé

Dans le passé, les présidents de l’Association polonaise de football ont été confrontés au même problème, mais il semble qu’ils fassent preuve de plus de sang-froid. Michał Listkiewicz s’est retrouvé dans une situation tout aussi inconfortable à la fin de 2002, apprenant soudainement que Zbigniew Boniek renonçait à se présenter à la représentation.

C’était début décembre et les éliminatoires de l’Euro 2004 étaient définitives, marquées par une défaite à domicile face à la Lettonie (0-1). Le prochain match pour les points aura lieu le 29 mars 2003. Listkiewicz a pris sur lui de trouver un remplaçant, mais il a consulté les décisions avec des entraîneurs expérimentés – Andrzej Strejlau, Antoni Piechniczek et Henryk Apostel. Surtout ce dernier a choisi Paweł Janas, l’ancien entraîneur du Legia, qui l’a emmené en quart de finale de la Ligue des champions, puis entraîneur de l’équipe des moins de 21 ans. Cependant, lors de la première conversation, Janas a refusé pour des raisons de santé. Le président devra voir plus loin, vu la candidature des Tchèques Verner Lička et Franciszek Smuda.

A ce jour, « Listek » regrette de ne pas avoir fait preuve d’une plus grande détermination dans la lutte pour Henryk Kasperczak, qui a entraîné le Wisła Kraków, qui avait des ambitions de superpuissance. L’impasse durera certainement plus longtemps, mais Janas a déclaré avec des informations que sa santé était meilleure après d’autres tests, donc si l’offre est valide, il l’accepte. Il n’a pas réussi à améliorer sa qualification à l’Euro, mais a été promu à la Coupe du monde 2006.

Il ne veut pas, mais il doit

Une situation tout à fait inhabituelle s’est produite en 1993, lorsque Andrzej Strejlau a démissionné de la direction de l’état-major. La Pologne a perdu contre l’Angleterre à Wembley (0-3) lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde aux États-Unis et ses chances ont été considérablement réduites. Notre équipe attend un match à l’extérieur avec la Norvège et l’entraîneur a annoncé publiquement que si l’équipe polonaise perdait des points, elle se retirerait. Après avoir battu 0:1, il a tenu sa promesse. Cependant, les qualifications se sont poursuivies, la Pologne a dû se rencontrer trois fois et l’équipe est devenue orpheline. PZPN est parvenu à la solution la plus simple, qui consistait à confier l’équipe à un assistant – Lesław mikiewicz.

L’ancien représentant polonais a refusé, mais les dirigeants syndicaux n’ont même pas voulu l’entendre. Lorsque l’équipe dirigée par mikiewicz s’est inclinée face à la Norvège (0-3), l’entraîneur par intérim a réitéré sa démission, mais a été repoussé une seconde fois ! Peut-être que jamais auparavant ou plus tard dans le football polonais, il n’y a eu un cas où les Blancs-Rouges ont été dirigés par un entraîneur qui a résisté avec véhémence à cette tâche. Cependant, rien de bon n’en est sorti. L’équilibre de la représentation pendant la période de mikiewicz était de trois matchs et trois défaites.

Le code de l’honneur

Le prochain électeur était Henryk Apostel et lorsqu’il n’a pas atteint l’Euro 1996, de vieux problèmes ont refait surface. Cette fois, le nouveau président, Marian Dziurowicz, a eu l’idée de faire signer Antoni Piechniczka, médaillé aux championnats du monde il y a plusieurs années. Cependant, il a passé beaucoup de temps aux Émirats arabes unis, alors il a décidé que même s’il était intéressé à retourner dans l’équipe nationale, pas maintenant, car il voulait d’abord étudier à nouveau le football polonais, regarder des matchs de championnat, jeter un œil chez les joueurs.

Dans cette situation, le manager a été choisi pour l’assistant de Piechniczka, à savoir Władysław Stachurski, qui quelques années plus tôt était devenu célèbre pour sa promotion avec Legia en demi-finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. Il a pris en charge l’équipe en novembre 1995, et il s’est séparé au début du mois de mai de l’année suivante, clôturant la balance sans victoire, avec deux nuls et deux défaites, sans points à égaler. Lui-même est parti, mais il est fort possible qu’il ne s’agisse que d’un « communiqué de presse », car il y a en fait été contraint par le président de l’Association polonaise de football. – On peut dire que Stachurski a agi selon le code d’honneur du soldat et qu’il était, après tout, un officier de l’armée polonaise. Il a entendu des critiques d’en haut, il pourrait aussi y avoir des pressions, il a présenté sa démission et n’avait plus l’intention d’en parler publiquement. Il s’est comporté avec classe comme jamais – nous dit son ancien footballeur de Legia et de l’équipe nationale, Marek Jóźwiak. Il n’était pas nécessaire d’attendre un remplaçant pour Stachurski, car Piechniczek n’a pas perdu de temps pendant quelques mois et a décidé qu’il était bien préparé pour revenir. La promotion à la Coupe du monde en France (1998) ne l’était cependant pas.

décisions internes

Un moment très caractéristique est celui où, en décembre 1970, la Fédération polonaise de football cherche un successeur à Ryszard Koncewicz, qui, à la tête du staff, est l’entraîneur de l’institution. Le problème était que Biało-Czerwoni n’a pas réussi, les fans ont attendu la promotion au championnat tout au long de la période d’après-guerre. Il y avait beaucoup de noms dans l’échange de candidats, mais le présidium du syndicat était – comme d’habitude à l’époque – unanime. Le choix s’est porté sur la personne peut-être la plus obscure : Kazimierz Górski, qui travaille avec un groupe de jeunes polonais.

M. Kazimierz était un peu inquiet. « Est-ce que je vous propose une école des mines ou un ballet ? Après tout, il s’agit de votre métier, il ne s’agit que d’augmenter les devoirs et les responsabilités. Il ne fait aucun doute pour moi que vous avez pris, comme dit le proverbe, une décision intérieure . Alors pourquoi attendre avec lui », l’entraîneur cite dans son livre mémoires la déclaration du président Wiesław Ociepka, avec qui il ne souhaite plus discuter. Ainsi, tous les détails de la nouvelle coopération sont devenus de pures formalités. C’est ainsi que l’électorat a commencé, ce qui a conduit les Biało-Czerwoni au plus grand succès de l’histoire de cent ans.