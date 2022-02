Carrefour, H&M et d’autres marques avec des magasins dans le métaverse

Cette métaverso elle parle de Marc Zuckerberg, inventeur de Facebook, il y a quelques mois c’était déjà une réalité. et le grand signe ils ne veulent pas perdre l’opportunité d’être présents dans cet univers numérique où vous pouvez gagner votre vie de n’importe où avec des lunettes réalité virtuelle. C’est ainsi Zara, H&M, Adidas, nike, camionnettes Cette Carefour Ils ont annoncé qu’ils travaillaient à se numériser et à proposer leurs produits et services dans ce nouvel espace. En effet, selon des experts de octet sauvage, 70% des grandes marques seront présentes sur cet espace en ligne d’ici cinq ans.

Le premier emplacement de tenue dans le métaverse est H&M. Pour ce faire, la marque s’est associée à une entreprise de service numérique Vérifier et vous aurez votre boutique virtuelle dans Vérification de la ville, un espace virtuel où se trouvent déjà un théâtre et une salle de concerts, entre autres. Dans cet établissement, les consommateurs peuvent, grâce à avatar numérique, entrez dans le magasin, regardez les produits, essayez, achetez et payez les vêtements que vous voulez avec Vérifier les jetons, pour ensuite le retirer au magasin physique de la marque. La date exacte à laquelle cette entreprise sera disponible est encore inconnue.

Un internaute voit les vêtements d’un magasin physique H&M attendre son ouverture dans le métaverse / PIXABAY

Alexandre Bombard, Président de Carefour, a également annoncé la fusion de la chaîne française dans un post sur son LinkedIn. Dans cette publication, il cite des sociétés de divertissement bac à sable, qui peut être votre allié.

En effet, Carrefour est allié à méta (Facebook) pour accélérer sa transformation numérique. Le partenariat devrait avoir lieu en France, en Italie, en Espagne, en Roumanie, en Pologne, en Belgique, à Taïwan, en Argentine et au Brésil, couvrant divers aspects de l’entreprise, de la communication interne et de l’expérience des employés à la relation client, la publicité numérique et la numérisation des brochures. , communication locale et commerce social.

Un utilisateur aime voir à quoi ressemble le métaverse grâce à la réalité virtuelle et augmentée / PEXELS

Divertissement et jeux vidéo, pionniers dans ce monde virtuel

Actuellement, les secteurs avec le plus de paris dans le métaverse sont le divertissement et les jeux vidéo. Après eux, la mode. Au cours des derniers mois, il a été possible d’observer comment Balenciaga a introduit ses produits en fortnite, ou Vans a fait ‘monde de van‘ dans la plate-forme de jeu Roblox. Ils mettent également en lumière les secteurs de la beauté et de l’automobile, qui explorent les possibilités offertes par ce nouvel espace virtuel.

novembre dernier Le New York Times a publié que Meta, l’ancienne société Facebook, étudiait l’ouverture d’un magasin physique aux États-Unis qui pourrait se répandre dans le monde entier. Des appareils fabriqués par la division Reality Labs de l’entreprise seront présentés dans ces magasins, tels que réalité augmentée ou un casque de réalité virtuelle. Cet appareil permet à l’utilisateur d’entrer dans ce monde numérique futuriste. Après tout, le métaverse ne serait pas possible sans les crypto-monnaies et leur technologie, le chaîne de blocs.