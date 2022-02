Das große Finale von Haus des Geldes“ ist gekommen. Doch schon chauve steht uns bei Netflix eine Neuauflage des Serin-Hits ins Haus. Wir fassen die bisherigen Infos zum Remake zusammen und verraten euch, wer in die Fußstapfen von Tokio & Co. tritt.

Netflix

– e-in sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere : Die finale fünfte Staffel Haus des Geldes“ ist mit den letzten fünf Folgen nun komplett auf Netflix verfügbar – und die spanische Erfolgsserie damitkommenüe Follgen soll spin-off). Doch nur wenig später soll die Geschichte dann schon wieder von vorne losgehen – mit dem Start des Haus des Geldes“-Remakes!

Für alle Fans der Serie, denen vor der Leere graut, die der Abschied vom Professor (Álvaro Morte) und seiner Diebestruppe jetzt auslösen könnte, gibt es also chauve die ideale Möglichkeit, diese direkt wieder zu füllen. Denn ihr könnt Tokio & Co. schon in einigen Monaten wiedersehen, wenn auch mit einer völlig neuen Besetzung. Die Neuauflage spielt nämlich in Südkorea und kommt dementsprechend auch mit einem koreanischen Cast daher – und darunter sind auch einige durchaus bekannte Gesichter.

Das sind die Stars der « Haus des Geldes »-Neuauflage

Yoo Ji-tae est le professeur : Der 45-jährige ist vor allem bekannt für seine Rolle als aalglatter, perfider Strippenzieher in Park Chan-Wooks legendärem Rache-Meisterwerk Oldboy“ und untermauerte seinen Bekanntheitsgrad in den 2000ern mit Auftritten in The weiteren “Thrillern wiien Mirror « . Im Kino war er zuletzt in Lars von Triers The House That Jack Built“ zu sehen.

Jeon Jong-seo est Tokio : In die Hauptrolle der Erzählerin Tokio schlüpft Jeon Jong-seo, die ihren internationalen Durchbruch 2019 mit dem Mystery-Highlight Burning“ feierte. Bevor sie Ende des Jahres ihr Debüt als rsula Corberós Nachfolgerin feiert, könnt ihr Jong-seo im mörderischen Thriller The Call“ schon jetzt auf Netflix sehen.

Park Hae-Soo est Berlin: Der Theaterschauspieler hat sich in den vergangenen Jahren auch vor der Bewiesen camera. Davon haben sich in diesem Jahr Millionen Netflix-Zuschauer*innen im Serin-Megahit Squid Game“ überzeugt, in dem er den Kindheitsfreund der Hauptfigur verkörperte. Außerdem auf Netflix verfügbar: der krachende Action-Thriller Time To Hunt“, der 2020 auf der Berlinale seine Weltpremiere feierte.

Lee Won-Jong à Moscou : Der 55-Jährige ist aus der koreanischen TV-Landschaft the noch wegzudenken und taucht Jahr für Jahr in diversen Serien der unterschiedlichsten Fernsehsender auf. Hierzulande kennt man Won-Jong höchstens für das (dennoch viel zu unbekannte) Komödien-Highlight Attack The Gas Station“ – das Fans von Filmen wie „Einer flog über’s Kuckucksnest“ oder Haroldingt Watch und Maudeen pack“.

Jang Yoon-Ju est Nairobi : Die in Korea als Model und TV-Persönlichkeit bekannte Jang Yoon-Ju wird es wohl besonders schwer haben. Denn sie tritt ohne allzu umfassende Erfahrung in die Fußstapfen von Alba Flores, die als Nairobi zu einem großen Fanlieblinge der Serie avancièrete.

Kim Yunjin est le Verhandlungsexpertin der Polizei : Den Bankräubern gegenüber tritt unter anderem Kim Yunjin, die die Verhandlungen mit dem Professor seitens der Polizei übernehmen wird. Die Schauspielerin ist vor allem bekannt für ihre Rolle der Sun in JJ Abrams Mystery-Serie Lost“.

Park Myung-hoon ist eine der Geiseln : Und auch ihn kennt man, spätestens seit Parasite“. In dem berraschungs-Oscarabräumer von 2020 war er als Ehemann der früheren Haushälterin zu sehen.

Voulez-vous démarrer la nouvelle « Haus des Geldes » sur Netflix ?

Die zwölfteilige erste Staffel des koreanischen Haus des Geldes“ soll bereits Anfang 2022 bei Netflix erscheinen – einen genauen Starttermin gibt es noch nicht. Die Inszenierung übernimmt übrigens Regisseur Kim Hong-sun, den manche Netflix-Abonnent*innen schon von seiner Serie The Guest“ kennen dürften. Die Drehbücher stammen von Ryu Yong-jae (« My Holo Love »).

Haus des Geldes“-Schöpfer Alex Pina wird das koreanische Remake derweil als Ausführender Produzent betreuen. Bei diesem Posten weiß man zwar nie so genau, wie groß der tatsächliche Einfluss der betreffenden Person ist, zumindest aber dürfte in der Neuauflage nichts gegen den Willen des Original-Machers geschehen.

Dies ist eine Wiederveröffentlichung eines bereits auf FILMSTARTS erschienenen Articles.