Les dirigeants du gouvernement sont fâchés qu’Andrej Babi ait rompu sa promesse parce qu’il voulait tenter de renverser le cabinet Fial. Dans le même temps, il avait auparavant assuré à plusieurs reprises qu’un vote de défiance à l’égard des gouvernements lors d’une présidence européenne ne le conduirait pas à humilier un pays comme Jiří Paroubek au printemps 2009.

Mais il n’y avait absolument aucune raison de s’en fâcher. Tenter de renverser le gouvernement est essentiellement un genre d’opposition obligatoire. Ses électeurs s’attendent à ce qu’il essaie au moins une fois pendant la période électorale. Cependant, les partis au pouvoir actuels, dans l’opposition, ont jugé à trois reprises le cabinet de Babi au cours de la période précédente. Et à chaque fois, bien sûr, en vain.

Même Andrej Babi peut bien comprendre qu’aujourd’hui il n’a pas le pouvoir de renverser le cabinet des cinq coalitions. Pour renverser le gouvernement, il fallait 101 voix, alors que l’opposition ANO et SPD n’en avaient que 92. Il est également vrai que renverser le cabinet n’était même pas le but d’un tel vote.

Après tout, la République tchèque indépendante a fait seize tentatives similaires et n’a réussi qu’une seule fois – le susmentionné Jiří Paroubek en mars 2009. Tout comme aujourd’hui, au milieu de la présidence tchèque de l’Union européenne, il a fermé le gouvernement de Mirek Topolanek.

Paroubek lui-même était le plus surpris de pouvoir le faire. Et ce n’est que grâce au fait qu’il a étonnamment rejoint quatre députés du gouvernement frustrés – deux de l’ODS et deux des Verts. Parmi les 108 députés actuels des cinq partis au pouvoir, autant en trouver des déçus. Mais bien sûr, cela n’allait pas si loin qu’ils s’allieraient à leur ennemi juré et couleraient leur propre cabinet à cause de cela.

Le véritable sens de la motion de censure est différent. L’opposition ne veut parler et se faire connaître que lorsqu’il y a une raison compréhensible à cela. Habituellement, lorsque le gouvernement s’affaiblit, perd la confiance du public et est encore secoué par plusieurs scandales. Un débat parlementaire sauvage montrera aux électeurs des deux camps où ils se situent et comment ils argumentent.

Andrej Babi veut attaquer si le Premier ministre Petr Fiala ne retire pas Vít Rakušan du poste de ministre de l’Intérieur. Ce qui l’a dérangé, c’est que l’Autrichien a choisi Petr Mlejenko comme chef du renseignement civil, qui avait par le passé eu des contacts répétés avec Michal Redl, une figure centrale des opérations policières de Dozimetr.

Donc s’il y a un vote de défiance envers le gouvernement, on entendra beaucoup de discours de l’opposition non seulement sur le thème de la « mafia Redl », mais le cabinet s’emparera naturellement de tout. Qu’il n’a pas stoppé l’inflation quand il s’est vanté. Qu’il n’a pas résolu la crise de l’énergie. Qu’il n’a pas arrêté d’emprunter comme il l’avait promis. Qu’il toussait sur la personne qu’il aidait peu et lentement.

Cela a le même sens que lorsque les partis gouvernementaux actuels tentent d’exprimer leur méfiance à l’égard du gouvernement de Babi, d’abord à cause de l’implication de son fils en Crimée, deuxièmement à cause d’un conflit d’intérêts et troisièmement à cause d’un conflit incontrôlable. épidémie et quand le Cochon a perdu sa tolérance communiste. Hier et maintenant, c’est tout à fait légal et compréhensible.

Bien sûr, on peut se dire des centaines de fois que pendant le court semestre de la présidence de l’Union européenne, les règles non écrites de défense du gouvernement doivent être appliquées. Ou nous pouvons nous dire qu’Andrej Babiš veut vraiment couvrir la cause avec ce mouvement.

En septembre, le chef de l’ANO a été jugé pour Eagle’s Nest et il a reçu une enveloppe lignée bleue du parquet français enquêtant sur des allégations de fraude fiscale dans des achats immobiliers sur la Côte d’Azur. Rien de tout cela ne correspond tout à fait à la campagne présidentielle envisagée.

Mais comme Babi l’a maintenant découvert lors de sa tournée avec un campeur à travers le pays, ses supporters rock n’étaient pas du tout intéressés par cet objectif. Soit ils s’en moquent, soit ils pardonneront à Pig en échange d’une pension plus élevée, soit ils ne croient tout simplement pas en leur liaison préférée et pensent que c’est un complot.

La seule chose qui les dérangeait était le coût élevé, qu’ils imputaient au «gouvernement violet», car ils se moquaient parfois du cabinet. Babiš a donc logiquement tenté de profiter de cette ambiance en pleine campagne électorale et d’ajouter plus de chaleur à la marmite avec un vote de défiance.