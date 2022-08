Le Brexit complique le transfert d’espèces animales menacées du Royaume-Uni vers un zoo européen

Londres – Les programmes d’élevage conçus pour sauver les espèces animales menacées sont compliqués par le Brexit. Le zoo avertit que les formalités administratives causées par le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne les empêchent de déplacer des animaux tels que les rhinocéros et les girafes, écrit The Guardian.

Avant le 31 décembre 2020, il y avait en moyenne environ 1 400 transferts par an entre le Royaume-Uni et les autres pays de l’UE. Mais après le Brexit en 2021, il n’y en a plus que 56 et jusqu’à présent cette année 84, indique l’Association des zoos et aquariums britanniques et irlandais (BIAZA).

Nicky Needham, cadre supérieur de l’association, a déclaré qu’il existe plus de 400 programmes européens pour les espèces menacées. Les zoos et aquariums britanniques en représentent environ un quart, a-t-il déclaré.

Un programme visant à sauver le rhinocéros à deux cornes de l’Est, en voie de disparition, compte 87 animaux, dont environ 39 se trouvent dans des zoos britanniques. « Les perdre menacerait la survie de la population et arrêterait la réintroduction en Afrique de l’Est », a déclaré Needham.

L’une des raisons de la baisse du nombre de transferts d’animaux entre les zoos britanniques et européens est la réglementation sur la santé animale, qui entrera en vigueur en 2021. La directive définit les règles d’inspection des importations dans les pays de l’UE.

Bon nombre de ces contrôles doivent être effectués à des postes frontières spéciaux, généralement mis en place par des entreprises privées. Certains se trouvent dans les aéroports de l’UE, mais pas encore dans les ports français, ce qui rend presque impossible l’importation de gros animaux.

Certains des animaux qui ont été transportés avec succès dans des zoos européens ont voyagé en avion. L’un d’eux est Sammi, le margay, ou ocelot à longue queue, qui est né au petit zoo du Shaldon Wildlife Trust dans le Devon fin 2020. Le margay est originaire d’Amérique centrale et du Sud, mais en raison de la chasse illégale, le L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) les a classés parmi les espèces menacées.

Ils sont 45 à vivre en Europe, avec seulement six partenaires sexuels. Ainsi, après avoir atteint l’âge de dix mois, lorsque le clan a quitté sa mère, Sammi était censé se rendre au zoo de Berlin, où il était censé former un couple avec une femelle de France.

« Ce ne sera pas un problème avant le Brexit », a déclaré le patron du zoo, Zak Showel. « Il a fallu un mois ou deux pour qu’une société de transport spécialisée récupère l’animal. Cela a pris six mois », a-t-il ajouté.

Selon Showel, il est très important que les espèces qui ont peu de représentants vivants puissent facilement déplacer des animaux et former de nouveaux partenaires. Sinon, ils peuvent arrêter de se reproduire.

Le processus est également compliqué par les différents certificats sanitaires que les zoos doivent obtenir avant d’exporter les animaux. Les coûts augmentent également parce que les sociétés de transport spécialisées ne peuvent pas conduire leurs véhicules à travers l’Europe sans permis. « Nous transportons plus d’animaux par avion, ce qui coûte plus cher. Et nous parlons de petits animaux. Les girafes ne peuvent pas monter dans les avions », a ajouté Showell.