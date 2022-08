Les fleuves européens s’évaporent sous l’effet de la chaleur, les transports s’effondrent

L’été chaud de cette année, avec des températures record à travers l’Europe, a provoqué l’assèchement drastique des principaux fleuves européens, les rendant impraticables pour la construction navale. Ainsi, l’un des piliers fondamentaux du commerce européen s’est effondré et, par exemple, en France, a rendu difficile le refroidissement des centrales nucléaires là-bas. Les dommages causés par les faibles niveaux d’eau se chiffreraient en milliards d’euros, a écrit Bloomberg.

Dans toute l’Europe, le transport fluvial est un élément important du commerce, qui est désormais supprimé par le changement climatique. Le Rhin – pilier économique de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la Suisse pendant des siècles – deviendra presque impraticable à un point de route majeur plus tard cette semaine et arrêter le flux massif de diesel et de charbon.

Le Rhin a joué un rôle clé dans le transport du charbon vers les centrales électriques allemandes, aidant à compenser les effets de la pression russe sur l’approvisionnement en gaz. Cependant, l’administration du chancelier Olaf Scholz craint que l’arrêt des moteurs du navire ne puisse, selon des personnes proches de la situation, a sapé les plans de relance de plusieurs centrales au charbon abandonnées, écrire à l’agent Bloomberg.

Opérations d’urgence sur le Danube

Le Danube, qui serpente sur 1 800 milles à travers l’Europe centrale jusqu’à la mer Noire, est également à moitié vide, ce qui entrave le commerce des céréales et autres. Des opérations de dragage d’urgence sont en cours sur le Danube en Bulgarie, en Roumanie et en Serbie, et les navires sont suspendus en attendant le dégagement du chenal. Les sites les plus critiques se trouvent dans la région de Zimnicea le long de la frontière roumano-bulgare et plus loin en aval à Cernavoda, affectant l’expédition vers l’Ukraine. « C’est la situation la plus grave que nous ayons connue au cours des 20 dernières années », a déclaré Gabriel Techera, directeur des relations avec les investisseurs chez Transport Trade Services, la plus grande compagnie de navigation fluviale de Roumanie.



Et dans la vallée du Pô en Italie – qui abrite environ 30 % de la production agricole du pays – la chaleur torride et les conditions extrêmement sèches ont nui à la production de maïs et de tournesol et contraint les riziculteurs à couper les plantations après la rivière est tombée à son plus bas niveau en 70 ans.

Alors que la plomberie sera un défi dans des temps meilleurs, maintenant la zone autour de la rivière est au bord de la récession, parce que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a alimenté l’inflation en coupant les approvisionnements alimentaires et énergétiques. La situation – quatre ans seulement après la fermeture historique de la navigation sur le Rhin – renforce l’urgence des efforts de l’UE pour rendre la navigation terrestre plus résiliente.

Rivières et canaux en Europe continentale il transporte plus d’une tonne de fret par an pour chaque résident de l’UE et selon des calculs basés sur les données d’Eurostat, ils contribuent pour environ 80 milliards de dollars à l’économie de toute la région grâce au seul transport maritime. Mais les dommages causés par le drainage des drains s’aggravent.



Selon Albert Jan Swart, économiste des transports à ABN Amro Bank, les mauvaises conditions devraient coûter à l’économie de la zone autour du fleuve principal plus de cinq milliards d’euros (environ 123 milliards de couronnes) de dommages causés par les problèmes de transit. sur le Rhin en 2018. La capacité de navigation terrestre sera très limitée jusqu’à ce qu’il y ait beaucoup de pluie dans la région », a-t-il déclaré. « Ajoutons également les dommages causés par les prix élevés de l’électricité en Allemagne. On parle de milliardsil ajouta.

Même les vétérans chevronnés ont été choqués. « Je suis tombé de ma chaise plus tôt dans le mois quand j’ai vu les frais de port, alors que le taux d’un bateau a augmenté de 30% en une journée», a déclaré Gunther Jaegers, directeur général de Reederei Jaegers pendant des années lié au Rhin. « Je n’ai jamais rien vu de tel. C’est fou », a-t-il ajouté.



Bien que Jaegers et d’autres transporteurs puissent facturer un prix plus élevé par tonne de fret, ils sont limités dans la quantité de fret qu’ils peuvent transporter – car des niveaux d’eau plus bas signifient qu’ils doivent embarquer moins de fret pour naviguer en toute sécurité. « Et aucun soulagement en vue. Si vous regardez la météo, ce sera comme un désert, » il dit.

La France et la Norvège restreignent les exportations d’électricité

La crise énergétique française s’est aggravée car les fleuves Rhône et Garonne sont trop chauds pour refroidir efficacement les réacteurs nucléaires. La France – généralement un exportateur d’énergie – ne peut aider à atténuer la crise énergétique, car seulement environ la moitié des réacteurs nucléaires du pays sont disponibles et le reste est fermé pour maintenance. La Norvège se prépare également à limiter les exportations d’électricité car le pays donne la priorité au remplissage des réservoirs bas plutôt qu’à la production d’électricité.



L’influence qui a asséché les fleuves européens, selon Silje Eriksen Holmen, hydrologue à Volue, partie d’une tendance à plus long terme plutôt que quelques mauvais mois. « En ce moment, le sol est très sec, il absorbera donc la majeure partie de la pluie. Ce n’est qu’après que le terrain a été rempli d’eau de pluie qu’il a commencé à couler également dans la rivière », a-t-il déclaré.

Et ça va empirer

À mesure que la crise climatique s’intensifie, elle ne fera qu’empirer. Les principaux systèmes fluviaux d’Europe sont alimentés en partie par les glaciers alpins. Au printemps et en été, la fonte des glaciers augmente les précipitations, mais le débit d’eau glacée diminue. La région alpine a connu un réchauffement de deux degrés depuis la seconde moitié du XIXe siècle, soit environ le double de la moyenne mondialerapporte l’Agence européenne pour l’environnement.

Cela commence un cycle catastrophique dans lequel les roches stériles absorbent la chaleur du soleil – au lieu de la refléter comme les glaciers – et accélèrent le processus de réchauffement. Les scientifiques prédisent que la calotte glaciaire alpine diminuera de moitié d’ici 2050 et que presque tous les glaciers disparaîtront d’ici la fin du siècle.