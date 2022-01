Giuseppe Cossiga: « Mon père Picconatore, combien se battent pour la politique »

SASSARI. Son père a été président de la République pendant sept ans, mais il n’est allé au Quirinal que deux fois. Giuseppe Cossiga, comme d’autres membres de la famille de l’ancien chef de l’Etat, a fait de la vie privée un mode de vie. Même si lui aussi, ingénieur aéronautique, a renoncé à sa vocation politique, 12 ans comme député sous la bannière de Forza Italia, sauf la dernière phase au Fdi. Puis à nouveau oublié. Mais maintenant, se souvenant du match pour la succession de Mattarella, il a accepté de parler de son Quirinal, en tant que fils de Francesco Cossiga et en tant que grand électeur. Mais sur la prémisse : « Je n’ai jamais rien eu à voir avec les affaires politiques de mon père et je n’en savais rien. »

A sa naissance, son père était déjà au Parlement : quels sont vos premiers souvenirs politiques ?

« Plus qu’un politicien, j’ai des souvenirs de l’époque où nous allions à Rome pour le voir. C’est le sous-ministre de la Défense et nous partons dans un avion militaire. J’aime déjà les avions. Puis je me souviens quand il a disparu pour une campagne électorale, son bureau à Sassari via Cavour. Mais rien sur la politique. Pour moi, c’est juste le travail de mon père. »

Et le premier président républicain que vous avez rencontré ?

« Le lion. Je pense aussi que je l’ai rencontré en personne. Pour trouver le prochain, il faut rencontrer mon père. »

Jamais? Cependant, on dit qu’il a beaucoup de sympathie pour son père et qu’il est heureux de l’avoir comme successeur.

« Je ne peux pas en être sûr, mais connaître les particularités de ces deux personnes peut convenir. »

Votre père était ministre, premier ministre : avez-vous jamais pensé qu’il pourrait aller au Quirinal ?

« La nouvelle à la maison est tombée soudainement. Je ne sais pas si ma mère le sait dans son cœur. Et peut-être qu’il en a peur. »

Le nom de votre père est le fruit d’un accord DC-PCI : avant l’élection en parliez-vous chez vous ?

« La veille au soir, il nous a dit : je serai élu, ça finira comme ça. Apparemment le jeu a été créé et il nous tient au courant ».

Lorsque vous avez été élu chef de l’Etat, vous aviez 22 ans : quels souvenirs gardez-vous de cette journée ?

« J’ai un meilleur souvenir du moment où il nous a dit qu’il allait être président. Et le lendemain de l’élection. Notre maison est entourée de photographes qui recherchent des photos de ma mère, nos enfants. Nous sommes des étrangers et pas de photos autour. C’était un siège si lourd qu’il était difficile d’y échapper ».

Cependant, sa famille a réussi à maintenir l’intimité.

« Certaines de mes photos existent parce que je suis député, mais ces photos sont très rares appartenant à ma mère. »

Son père a choisi de ne pas déménager à Quirinale.

« Si possible, il rentrait à la maison pour le déjeuner, peut-être même pour le dîner. Plus d’une fois, il a vécu dans un appartement à Quirinale. Pertini a fait de même pendant sept ans ».

Mais est-il vrai que vous n’êtes allé au Quirinal que deux fois ?

« C’est vrai. Le premier était pour un petit rafraîchissement après l’élection, le second parce que j’avais un besoin urgent de faire des photocopies. Je suis allé à l’une des portes latérales et j’ai demandé à la secrétaire de mon père. Ils ne m’ont pas cru, mais ils l’ont appelé. Et lui : « s’il y a un petit qui est un peu chahuteur, laisse tomber. » Alors je suis entré au Quirinal pour la deuxième et dernière fois ».

Pourquoi votre père visite-t-il rarement la Sardaigne ?

« J’ai grandi à Rome, mais je vis aussi dans le mystique Sassari qui est celui qui vit dans ma maison. Le moins sarde, même dans les régions familières des Sassari, était mon père. Je pense qu’il a limité ses visites à la Sardaigne parce qu’il avait un peu peur de l’habitude des Sassari de trop percer les mystères de ses enfants. Il n’a jamais fait de visites officielles parce qu’il avait peur des crimes profanateurs de sa ville. Cependant, avec l’âge, il a réapprécié sa terre, a relancé ses Sardes et est venu beaucoup ».

La présidence de Cossiga a été marquée par deux phases.

«Il y a un avant et un après, mais le vrai Cossiga, c’est la deuxième phase. Mario Segni avait raison de dire que mon père était un peu fou ».

Trente ans plus tard, pouvez-vous dire ce qui a poussé votre père à changer d’attitude ?

« Je ne connais pas vraiment l’histoire, mais il est arrivé un moment où j’ai commencé ce changement. A la maison, il ne veut pas qu’on jure, il fait aussi très attention à ne pas le dire. Un jour, nous étions dans la salle à manger et le téléphone a sonné. Il était le standard du Quirinal et De Mita l’a remis. Soudain, nous avons entendu mon père crier « maintenant tu as les couilles ». Pour moi, cet épisode a été le début de la deuxième phase de la présidence ».

Aux yeux de son père, beaucoup ont pris fin, d’Occhetto à Vespa, de Pomicino à Baudo, certains se sont même excusés. De quelle pioche te souviens-tu encore avec douleur aujourd’hui ?

« J’ai été consterné par ce qui était clairement un abus de position dominante pour quelque chose pour lequel il avait également raison. C’est alors qu’il a massacré Palamara à la télévision. Je me souviens d’un homme silencieusement déchiré par ce vieil homme. J’ai pensé: « il exagère vraiment ». Et je me sens mal à l’aise ».

CComment a-t-il vécu la destitution ? Luigi Berlinguer a dit à Nuova : c’était une demande précipitée du PDS.

«Il était très désolé parce qu’il est né à PCI Berlinguer, son cousin. Cela ressemble à une blessure. Dans l’histoire évolutive du PCI, il s’est taillé une place et pense donc avoir des liens avec les communistes qu’ils comprendront. Il a été accusé par les héritiers de Berlinguer d’y voir une trahison. J’apprécie que Luigi Berlinguer admette que c’était une grave erreur qui n’entre pas dans l’histoire de son parti ».

Comment avez-vous vécu le 28 avril 1992 ?

« Je n’ai pas de souvenir particulier, j’ai vécu en France. Mais aussitôt après ma démission, il est venu me voir ».

Après lui Scalfaro, Ciampi, Napolitano, Mattarella est allé au Quirinale : lequel était le plus proche de votre père ?

« Rien. Peut-être à propos de choses napolitaines ».

Par example?

« Une forte perception de ses qualités, on peut dire ça comme ça ».

Son père disait : mon fils à droite, ma fille à gauche.

« C’était comme ça. Et mon père est aussi à gauche. »

Litige ?

« De manière très passionnée pour les questions politiques et religieuses. »

Comment évaluez-vous l’opération UDR avec laquelle votre père a donné naissance au gouvernement D’Alema ?

« Il ne fait aucun doute que c’est une conspiration de palais. »

Lorsque Forza Italia a proposé la candidature, qu’a-t-il dit ?

« Il a été surpris que je ne sois pas candidat avec An. Blague à part, il est heureux que malgré les années difficiles dues à son absence ou en tant que reclus pendant le terrorisme, son fils se lance dans une voie comme la sienne. Cela signifie qu’il ne me donne pas une image politique complètement négative. Bref, il a dit : je ne me suis pas trompé.

Vous avez passé 12 ans au Parlement, mais une seule fois en tant que grand électeur, en 2006 : que retenez-vous de cette expérience ?

«Je n’ai pas voté pour Napolitano. Au dernier tour de scrutin je n’ai même pas retiré le bulletin de vote pour ne pas être nommé parmi ceux qui éliront le président élu ».

Beppe Pisanu insiste sur le fait que Berlusconi voudra D’Alema.

«Au premier tour, j’ai aussi cru avoir voté pour D’Alema. Je me suis dit : s’il devait vraiment devenir communiste, on voterait pour lui ».

En 2020, le président Mattarella a prononcé une lectio magistralis à Sassari à propos de son père.

« J’apprécie vraiment votre parole, un discours d’une personne sérieuse, honorable et préparée. »

Cossiga est un politicien controversé : aimé ou détesté. Comment a-t-il vécu ce fait?

« Il était étonné qu’il y ait des gens qui ne comprenaient pas ses prouesses. Mais cela l’amuse aussi ».

Comment s’est terminé le jeu du Quirinal ?

«Je vois cela comme une course très confuse dans un Parlement qui n’a jamais été aussi confus. Le système électoral bipolaire dans le contexte de la politique tripolaire a abouti au DPR qui a fait beaucoup de dégâts. Regardez comment cela a été organisé au fil des ans. Tout et le contraire de tout, même en même temps. Un nouveau président va maintenant être élu ou un sera maintenant confirmé. Auparavant, nous avions peur que le peuple élise le président, mais devant ce Parlement, les gens se demandent si cela n’a pas de sens de le tirer au sort ou de compter sur le vote du peuple.

Mais avez-vous un successeur identique à Mattarella ?

« Mon candidat est une personne extraordinaire avec qui j’ai fait partie de mon parcours politique : Guido Crosetto ».