Cela affectera-t-il « The Plan » d’Alonso ? Le changement radical d’Alpine pour la saison

Alpes a commencé ‘Planifier’ pour cette saison Formule 1, et commençant par une annonce officielle surprise du départ avec effet immédiat de la personne qui est devenue directrice générale de l’équipe, Marcin Budkowski.

Les ingénieurs polonais ne feront pas partie de l’équipe de France cette année 2022, c’est pourquoi il a quitté le poste vacant qu’il occupera pour l’instant Laurent Rossi et puis… Otmar Szafnauer ? Son nom résonne fort depuis sa séparation avec Aston Martin il y a presque une semaine, mais son arrivée à Alpine était attendue n’est-ce pas Davide Brivio, qui finit par continuer dans l’équipe.

« Je tiens à remercier Marcin Budkowski pour lui engagement et contribution avec les résultats de l’équipe au cours des quatre dernières années », a déclaré Rossi dans un communiqué publié par Alpine.

« L’équipe est entièrement concentrée sur la préparation de la voiture pour la première course Bahreïn et une longueur d’avance en termes de performances », a ajouté l’actuel leader dans la préparation de l’équipe pour la saison.

Budkowski aimerait également dire quelques mots de remerciement : « J’ai vraiment aimé faire partie de l’équipe de direction de Renault à l’époque et maintenant Alpine, travailler avec un groupe de personnes avec tant de talent et dévouement. Je serai ravi de suivre l’évolution de l’équipe dans les saisons à venir. »

Tout indique qu’Otmar Szafnauer deviendra éventuellement son successeur en équipe de France et une annonce sera faite dans les prochains jours, compte tenu du début imminent de la compétition. présentation Équipe de Formule 1 en 2022.

L’équipe Alpine attend une belle saison de ses pilotes Fernando Alonso et Esteban Ocon, ce changement surprenant vise à construire une équipe plus compétitive et ils sont convaincus que, même s’il reste peu de temps pour commencer monde, cela n’affecte pas la planification ou la préparation.

