Garde d’honneur, drapeau sur le cercueil et applaudissements : l’Europe fait ses adieux au président du Parlement Sassoli († 65)

Le cercueil de Sassoli est recouvert du drapeau de l’Union européenne, où l’homme politique a été membre du Parlement européen pendant plus de dix ans. Il en était le président depuis deux ans et demi. Le cercueil a été amené à la Basilique de la Vierge Marie, anges et martyrs sur le tapis rouge, accompagnés d’une haie d’honneur. Après la cérémonie, il a de nouveau été conduit hors de l’église avec une haie d’honneur, et les personnes présentes dans et devant l’église ont fait leurs adieux à l’homme politique et ancien journaliste italien sous de longs applaudissements.

La cérémonie à l’église a réuni environ 300 personnes à l’église, dont de hauts responsables de l’Union européenne et de l’Italie. Parmi eux se trouvaient le président italien Sergio Mattarella et le Premier ministre Mario D.raghi avec les membres de leur gouvernement. Entre autres, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le Premier ministre français Jean Castex sont arrivés de l’étranger.

« Il voulait que l’Europe s’unisse autour de valeurs fondamentales et travaille dans les institutions pour mieux les faire fonctionner », a déclaré le cardinal et archevêque de Bologne Matteo Zuppi, rappelant la gentillesse et autres qualités humaines de Sassoli, appréciées des opposants politiques de l’ancien chef du Parlement européen. « C’est le type de camarade de classe que nous avons toujours voulu, qui nous aidera certainement en cas de problème. » a ajouté Zuppi, qui a fréquenté le même lycée à Sassoli.

Des dizaines de personnes ont regardé la cérémonie sur des écrans près de l’église. D’après Corriere della Sera 4 000 personnes ont assisté aux adieux publics de Sassoli jeudi. Parmi eux se trouvent des politiciens, des journalistes et d’autres citoyens touchés par la mort subite du politicien.





Le président italien Sergio Mattarella et l’épouse de feu la présidente du Parlement européen, Alessandra Vittorini. | Reuter



Sassoli, qui est président du Parlement européen depuis juillet 2019, décédé dans une clinique d’Aviano, en Italie, des suites d’un déficit immunitaire sévère. Elle fréquente la clinique locale depuis longtemps depuis qu’on lui a diagnostiqué un cancer il y a quelques années.

Ce natif de Florence a étudié les sciences politiques et a débuté sa carrière comme journaliste dans les médias locaux. Depuis 1992, il travaille pour la télévision RAI, où il anime des titres populaires. Il est entré en politique en 2009, lorsqu’il a été élu pour la première fois au Parlement européen en tant que membre du Parti démocrate (PD) de centre-gauche.