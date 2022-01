Francis Ngannou c. Cyril Gane, un combat dans un contexte prometteur à l’UFC 270 : jour, heure et télé

Adeptes de UFC 270 vont vivre un match à fort impact ce samedi : François Ngannou exposer le titre précédent des poids lourds Cyryl Gané, roi par intérim, au Honda Center d’Anaheim, en Californie. La lutte a de nombreux piments supplémentaires, au-delà du championnat en conflit : vieilles querelles et mentors communs entre concurrents. Il est visible exclusivement sur la plateforme Étoile+.

Ngannou, 35 ans, a une histoire difficile à gérer. Le géant, 193 centimètres et 113 kilogrammes, est né au Cameroun, où il vit dans une extrême pauvreté et depuis qu’il est enfant, il doit travailler pour se nourrir. Son rêve était de devenir boxeur et il a émigré en Europe pour y parvenir. Il a été emprisonné en Espagne et s’est ensuite installé en France. Où est-ce Fernand López trouvez-le et proposez-lui de le dresser gratuitement pour améliorer son état naturel.

Avec seulement 18 combats en arts martiaux mixtes, il se bat pour la ceinture de champion. Une montée raide, qui après plusieurs voyages s’est arrêtée. Après la rupture de son partenariat avec López, il a mis les États-Unis comme champ de bataille.

Et le coach s’est découvert un autre talent brut : le joueur français Ciryl Gane, 31 ans, avec la fondation Muay Thai. Il l’a peaufiné et en seulement 13 combats, il a obtenu le statut de champion provisoire. En conséquence, il a accepté de combattre le Predator, classé No. 4 dans le classement livre pour livre de l’UFC (Gane est classé n ° 15). L’ancien élève de López a combattu l’actuel. Il n’y a pas de secrets dans la cage.

Francis Ngannou à la carrière de sable au Cameroun où il travaillait enfant (photo Instagram)

Earn, avec plus de ressources, apparaît comme le favori dans les enjeux, tandis que Ngannou, le plus vétéran, cherchera à utiliser son pouvoir de frappe pour régler des différends pleins de déclarations croisées.

López a accusé le Camerounais d’avoir montré en privé que Gane était « bon mais pas si bon » et d’en avoir parlé à ses élèves, peut-être comme motivation. Les prédateurs ont répondu dans une interview. «Le jeu équitable est terminé. Ce n’est plus un jeu équitable. Je comprends que tu veuilles tout prendre, que tu veuilles détruire quelqu’un. Mais vous ne faites pas cela, entrez quelqu’un d’autre. C’est mal. Je connais l’homme et je sais comment il a été poursuivi. »

Et il a même fait appel à la situation personnelle pour expliquer comment sa relation de longue date avec López l’avait affecté, racontant sa liaison avec son psychiatre. « Si vous regardez les dossiers du psychiatre, c’est drôle parce qu’il y a deux ans encore, il a pointé Fernand comme un problème et m’a dit de faire attention. Je pensais qu’il était fou. Il a commencé à le décomposer et à le mettre sur une note. Maintenant, je pense que ça va. »

Chaque détail est un ajout à un combat qui ne manquera pas de réjouir les fans d’arts martiaux mixtes samedi prochain, le 22 janvier.

HEURES : la soirée commence à 20h (heure d’Argentine). Le combat principal est estimé à 00.

TÉLÉVISION: Étoile+

Gane a débuté en Muay Thai (Troy Taormina-USA TODAY Sports)

